США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США сообщили, что сочтут новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Ближнего Востока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.
В Госдепартаменте США сообщили, что сочтут новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.
Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.
Топ комментарии
+21 Долгова
показать весь комментарий11.03.2022 22:21
+19 Хроники Хаоса
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+17 Історик Воєнрук
показать весь комментарий11.03.2022 22:21
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Достаточно помалу кидать им идею превосходства и при этом унижать другие народы. Вот и вырастает нация механизмов, которая не думает что творит.
Это касается всех народов, а не только русских.
Как было тысячу раз до этого в истории мира
Обратно благо через Россию
Так что это не наши проблемы
Привлечением к нашей войне против мокшаленда террористических группировок они называют "новой эскалацией конфликта". А как же борьба с мировым терроризмом? НАТО, ау.
2. Сирийцы не знают местность, не знают языка, не приспособлены воевать в лесистой местности в суровых климатических условиях. Это ещё одна ошибка. Несчастье человека (?) начинается с потери здравого рассудка! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️