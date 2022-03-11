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США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп

В США сообщили, что сочтут новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

В Госдепартаменте США сообщили, что сочтут новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.

Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.

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Топ комментарии
+21
Або пропонуйте щось конкретне, або не п*здіть хочаб, зі своїми сраними вважаннями!
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11.03.2022 22:21
+19
Пора туркам демилитаризировать Асада.
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11.03.2022 22:23
+17
І ШО? БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАХИЩАТИ «КОЖЕН ДЮЙМ»?
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11.03.2022 22:21
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Люля-кебаб
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11.03.2022 22:20 Ответить
Хай ще ці собі яйця повідморожують.
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11.03.2022 22:20 Ответить
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11.03.2022 22:25 Ответить
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11.03.2022 22:27 Ответить
І ШО? БУДУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАХИЩАТИ «КОЖЕН ДЮЙМ»?
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11.03.2022 22:21 Ответить
не только! они тогда обеспокоятся и озаботятся максимально!
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11.03.2022 23:04 Ответить
Або пропонуйте щось конкретне, або не п*здіть хочаб, зі своїми сраними вважаннями!
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11.03.2022 22:21 Ответить
І?
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11.03.2022 22:22 Ответить
Пора туркам демилитаризировать Асада.
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11.03.2022 22:23 Ответить
я вдень якраз про це думав..якшо сюда направлять є змога по дорозі їх того.в мішочки зібрати..а Єрдоган розбереться тоді легче з Асадом
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11.03.2022 22:27 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:23 Ответить
Всё начинается с малого. Потихоньку любой народ можно изуродовать до звериного облика. Вроде снаружи ещё люди, а внутри ... уже даже не звери, а что то похожее на роботов.

Достаточно помалу кидать им идею превосходства и при этом унижать другие народы. Вот и вырастает нация механизмов, которая не думает что творит.

Это касается всех народов, а не только русских.
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11.03.2022 22:34 Ответить
підораша це робила не десятиліття- сторіччами.
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11.03.2022 23:22 Ответить
Большая территория даёт бонус к понтам. Думаю пора уже вылечить. То есть отдать коренным народам Сибири то что их по праву рождения. Иначе этот бонус "великой страны" будет расти ещё сотни лет, и плодить русский фашизм из поколения в поколение..
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11.03.2022 23:27 Ответить
Передайте этим гандонам что в плен брать не будем! мокш девать некуда
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11.03.2022 22:24 Ответить
Так они и поедут чтобы сдаться в плен. Проявите гуманизм.
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11.03.2022 22:52 Ответить
Еще сирийским мясом не удобрена наша земля.
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11.03.2022 22:24 Ответить
І?
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11.03.2022 22:25 Ответить
Пришлют 16 тысяч специально обученных грабить и убивать макак! Результат войны не поменяет, но больше наших людей погибнет
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11.03.2022 22:25 Ответить
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11.03.2022 22:25 Ответить
На этих думаю женевская конвенция распространяться не будет. Байрактары они тоже думаю не забыли.
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11.03.2022 22:26 Ответить
А шож таке а де ж "велікая і нєпабедімая армія" ? Це прискорення кінця міфу про армію ерефії. Ох чую накличуть вони війну своїми діями на територію пуйлостану.
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11.03.2022 22:26 Ответить
от *******, за них уже провели всю "разведку боем", а оно дальше ****** об эскалации и возможных мерах, все для них сделали в принципе, теперь пиндосы в курсе о всем величии второй армии мира...сколько славных парней положили, чтоб они могли спокойно жить век как минимум, печаль, млять...
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11.03.2022 22:26 Ответить
Вот мне интересно, что с военной точки зрения могут предложить "солдаты", воевавшие только в песках? Как они будут взаимодействовать с другими частями, на каком языке? И самое главное, что могут предложить "солдаты", которые не смогли навязать свой асадизм по всей Сирии?
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11.03.2022 22:26 Ответить
як шо. предложить.?-будуть ,шукати пісок шоб здохнути
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11.03.2022 22:30 Ответить
eto spazmy nedofjurera
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11.03.2022 22:37 Ответить
Побегут обратно

Как было тысячу раз до этого в истории мира

Обратно благо через Россию

Так что это не наши проблемы
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11.03.2022 22:37 Ответить
Ну почему же в песках ? Как раз у них имеется большой опыт ведения боевых действий в населённых пунктах.
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12.03.2022 02:26 Ответить
Кудой они их тянуть будут из Сирии?
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11.03.2022 22:27 Ответить
по Северному потоку-2
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11.03.2022 22:32 Ответить
Путин поручил «пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий».
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11.03.2022 22:34 Ответить
Шойгу заявил, что в Украине всё идёт по плану. Конечно! И 16000 наёмников тоже по плану.
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11.03.2022 22:28 Ответить
Украинцы! Если Вы заходите на канал руССкого пропагандона Ю. Подоляка,выбирайте комментарии троллей,наведите курсор на коммент и с правой стороны появляются три точки. Нажмите на них и появится слово "Пожаловаться". Нажимаете на это слово и выскочит список возможных нарушений тролля. Нажмите на " Нежелательная реклама или спам" и комментарий тролля будет Удален! Спасибо всем!
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11.03.2022 22:29 Ответить
Кужугетыч нанимает боевиков в Сирии. То есть два собирателя оленьих какашек на Алтае, возомнившие себя великими полководцами, «непобедимую и легендарную» уже просрали? Или Вани из Усть-Зажопья отказываются умирать не за *** собачий?
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11.03.2022 22:30 Ответить
esho est zapas - bratushki serbi....
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11.03.2022 22:38 Ответить
Талибаны начинают шевелиться у подбрюшия роССии!
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11.03.2022 23:08 Ответить
ну вважатимуть. і що??
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11.03.2022 22:35 Ответить
У США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією конфлікту в Україні залучення вихідців з Близького Сходу".

Привлечением к нашей войне против мокшаленда террористических группировок они называют "новой эскалацией конфликта". А как же борьба с мировым терроризмом? НАТО, ау.
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11.03.2022 22:41 Ответить
И шо? глубокую обеспокоенность выскажете?
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11.03.2022 23:23 Ответить
Эти сирийцы воспользуются моментом и свалят к саоим женам в Германию
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12.03.2022 06:12 Ответить
1. Это доказывает что Путин уже не доверяет своим войскам. В этом он прав! В то же время совершает ещё одну ошибку
2. Сирийцы не знают местность, не знают языка, не приспособлены воевать в лесистой местности в суровых климатических условиях. Это ещё одна ошибка. Несчастье человека (?) начинается с потери здравого рассудка! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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12.03.2022 09:02 Ответить
Почему бы США не прислать своих"добровольцев" ?
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12.03.2022 09:07 Ответить
 
 