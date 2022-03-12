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Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден провел самый длинный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Большинство звонков Байдена и Зеленского с момента вторжения были в диапазоне от 30 до 40 минут, этот был несколько длиннее, поскольку Байден подчеркнул, что США пытаются приостановить нормальные торговые отношения с Россией, чтобы наказать Кремль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор длился 49 минут.
Топ комментарии
+11 Сергей Муляр 01baaef9
показать весь комментарий12.03.2022 04:34
+10 Руслан Жгун
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показать весь комментарий12.03.2022 04:18
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Напевно є вагомі підстави діяти якось інакше.
-йєс, джон, йєс. я тоже плохо!!!
- ага, я думать, что только я плохо слішать!!!
- нєт, джон, много людьі плохо слішать!!!
- тогда хорошо, єслі нє я одін плохо слішать!!!
А мы ожидали самого результативного!
Напевно щось погодили.