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Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN

Президент США Джо Байден провел самый длинный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Большинство звонков Байдена и Зеленского с момента вторжения были в диапазоне от 30 до 40 минут, этот был несколько длиннее, поскольку Байден подчеркнул, что США пытаются приостановить нормальные торговые отношения с Россией, чтобы наказать Кремль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор длился 49 минут.

Также читайте: Байден направил 12 тыс. военных в границы с Россией

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
СССР в гробу сам охуавает от того как быстро рассея закапывает сама себя, СССР хоть и был под санкциями но не настолько экономика была глобализированна с миром, эти глобализированны на 90% если не на 95%, ВСЕ завязано на западных технологиях, тачки, самолеты, агросектор, животноводство, энергетический сектор, та даже сраная лампочка экономка и та западная, будут нефть и газ менять на продовольствие! А БОЛЬШЕ ИМ И НЕХЕР ПРЕДЛОЖИТЬ! В Войнушку идиоты решили поиграть.
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12.03.2022 04:34
+10
на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
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12.03.2022 04:14
+5
Смерть окупантам!
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12.03.2022 04:18
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
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12.03.2022 04:14 Ответить
СССР в гробу сам охуавает от того как быстро рассея закапывает сама себя, СССР хоть и был под санкциями но не настолько экономика была глобализированна с миром, эти глобализированны на 90% если не на 95%, ВСЕ завязано на западных технологиях, тачки, самолеты, агросектор, животноводство, энергетический сектор, та даже сраная лампочка экономка и та западная, будут нефть и газ менять на продовольствие! А БОЛЬШЕ ИМ И НЕХЕР ПРЕДЛОЖИТЬ! В Войнушку идиоты решили поиграть.
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12.03.2022 04:34 Ответить
Московити теж не надто зрадіють санкціям. Вони звикли жить пафосно, а тут знову в лапті ?
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12.03.2022 09:21 Ответить
Смерть окупантам!
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12.03.2022 04:18 Ответить
А якби знав англійську і по дварази не перепитував, то і 10 хвилин би вистачило.
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12.03.2022 04:31 Ответить
Wall Street Journal повідомляє що Байден особисто відмовив передавати польські літаки Україні. **** лівацька 😡
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12.03.2022 04:39 Ответить
Щось тут не те... чомусь стігери дав..
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12.03.2022 04:42 Ответить
дав - на тобі Боже що мені негоже
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12.03.2022 04:46 Ответить
Але МІГі йому так само негоже... Ні,просто незрозуміла його логіка. Якщо даєш стінгери, чого не дати МІГі?
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12.03.2022 04:59 Ответить
Стінгери супер штука.
Напевно є вагомі підстави діяти якось інакше.
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12.03.2022 09:20 Ответить
Коли два найбільших союзника України не можуть між собою домовитися як передати Україні літаки є про що поговорити... 😑
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12.03.2022 04:42 Ответить
Посадить пса-путина на цепь...и в БУДКУ. Собачью будку! Пусть коротает остаток своей псячей жизни в этой будке и поедает похлебку из миски.
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12.03.2022 05:00 Ответить
Дайте ему селедки!
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12.03.2022 07:13 Ответить
РАЗОРВАТЬ , КАК КАДДАФИ В КАНАВЕ И ШАКАЛАМ СКОРМИТЬ ПЕДОФИЛА - ВЫРОДКА РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО !
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12.03.2022 07:17 Ответить
Лучше посадить в землю.
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12.03.2022 07:48 Ответить
-алло, владімір, я тебя плохо слішать!!! алльооо!!!
-йєс, джон, йєс. я тоже плохо!!!
- ага, я думать, что только я плохо слішать!!!
- нєт, джон, много людьі плохо слішать!!!
- тогда хорошо, єслі нє я одін плохо слішать!!!
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12.03.2022 06:04 Ответить
Самый длинный разговор?
А мы ожидали самого результативного!
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12.03.2022 07:22 Ответить
Результативний був би, якби не звинувачували союзника за "сіяти паніку, шкодити економіці, нападу не буде, гірше кисєльова..."
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12.03.2022 08:15 Ответить
Единственное достижение - продолжительность прослушивания старой заезженной граммофонной пластинки о....
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12.03.2022 08:11 Ответить
Продовження буде, чи Байден сказав істеричці те саме, що сказали руцкому кораблю?
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12.03.2022 09:00 Ответить
Я ж не думаю що говорили ніабчьом.
Напевно щось погодили.
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12.03.2022 09:19 Ответить
Величезне досягнення і офігенна новина для цензора Ви краще запишіть в книгу рекордів Гіннеса.
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14.03.2022 04:18 Ответить
 
 