УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13587 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
28 996 29
Байден (2324) війна (56406) Зеленський (17439)

Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN

Президент США Джо Байден провів найдовшу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Більшість дзвінків Байдена і Зеленського з моменту вторгнення коливалося в діапазоні від 30 до 40 хвилин, цей був трохи довшим, оскільки Байден наголосив, що США намагаються призупинити нормальні торговельні відносини з Росією, щоб покарати Кремль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмова тривала 49 хвилин.

Також читайте: Якщо уявити, що економіка Росії - це танк, то зараз в неї закінчується солярка, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
СССР в гробу сам охуавает от того как быстро рассея закапывает сама себя, СССР хоть и был под санкциями но не настолько экономика была глобализированна с миром, эти глобализированны на 90% если не на 95%, ВСЕ завязано на западных технологиях, тачки, самолеты, агросектор, животноводство, энергетический сектор, та даже сраная лампочка экономка и та западная, будут нефть и газ менять на продовольствие! А БОЛЬШЕ ИМ И НЕХЕР ПРЕДЛОЖИТЬ! В Войнушку идиоты решили поиграть.
показати весь коментар
12.03.2022 04:34
+10
на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
показати весь коментар
12.03.2022 04:14
+5
Смерть окупантам!
показати весь коментар
12.03.2022 04:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на самом деле, если немного знать историю, становится предельно ясно, что нет такого унижения и нет такой степени рабства, какой руцкий мужик не смог бы стерпеть ... эта страна, начиная с Владимирского княжества, фактически построенна на рабском менталите холопов, но, тут вопрос в рашистских "элитках", которые грабили казну чтобы загорать на пляжах Испании, в своем домике, а не среди быдла в Анапе ... поэтому будет вопрос, как эти касты рашастана себе проявят, смогут ли они сковырнуть хана Путина или он их задавит какими-то хунвейбинами ... а нам это время нужно держатся, время на нашей стороне .... и санкции нужно увеличивать и закрывать пути их обхода, в первую очередь нашим политикам нужно за этим следить, иначе эффект будут лишь на словах, а в рашастан снова поедут белорашисткие креветки, и все в том же духе .... еще один момент - нужно оказывать огромное общественное давление (через соцсети, рассылки) на частные компании, которые пока не вышли с рашастна, это критично важно!
показати весь коментар
12.03.2022 04:14 Відповісти
СССР в гробу сам охуавает от того как быстро рассея закапывает сама себя, СССР хоть и был под санкциями но не настолько экономика была глобализированна с миром, эти глобализированны на 90% если не на 95%, ВСЕ завязано на западных технологиях, тачки, самолеты, агросектор, животноводство, энергетический сектор, та даже сраная лампочка экономка и та западная, будут нефть и газ менять на продовольствие! А БОЛЬШЕ ИМ И НЕХЕР ПРЕДЛОЖИТЬ! В Войнушку идиоты решили поиграть.
показати весь коментар
12.03.2022 04:34 Відповісти
Московити теж не надто зрадіють санкціям. Вони звикли жить пафосно, а тут знову в лапті ?
показати весь коментар
12.03.2022 09:21 Відповісти
Смерть окупантам!
показати весь коментар
12.03.2022 04:18 Відповісти
А якби знав англійську і по дварази не перепитував, то і 10 хвилин би вистачило.
показати весь коментар
12.03.2022 04:31 Відповісти
Wall Street Journal повідомляє що Байден особисто відмовив передавати польські літаки Україні. **** лівацька 😡
показати весь коментар
12.03.2022 04:39 Відповісти
Щось тут не те... чомусь стігери дав..
показати весь коментар
12.03.2022 04:42 Відповісти
дав - на тобі Боже що мені негоже
показати весь коментар
12.03.2022 04:46 Відповісти
Але МІГі йому так само негоже... Ні,просто незрозуміла його логіка. Якщо даєш стінгери, чого не дати МІГі?
показати весь коментар
12.03.2022 04:59 Відповісти
Стінгери супер штука.
Напевно є вагомі підстави діяти якось інакше.
показати весь коментар
12.03.2022 09:20 Відповісти
Коли два найбільших союзника України не можуть між собою домовитися як передати Україні літаки є про що поговорити... 😑
показати весь коментар
12.03.2022 04:42 Відповісти
Посадить пса-путина на цепь...и в БУДКУ. Собачью будку! Пусть коротает остаток своей псячей жизни в этой будке и поедает похлебку из миски.
показати весь коментар
12.03.2022 05:00 Відповісти
Дайте ему селедки!
показати весь коментар
12.03.2022 07:13 Відповісти
РАЗОРВАТЬ , КАК КАДДАФИ В КАНАВЕ И ШАКАЛАМ СКОРМИТЬ ПЕДОФИЛА - ВЫРОДКА РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО !
показати весь коментар
12.03.2022 07:17 Відповісти
Лучше посадить в землю.
показати весь коментар
12.03.2022 07:48 Відповісти
-алло, владімір, я тебя плохо слішать!!! алльооо!!!
-йєс, джон, йєс. я тоже плохо!!!
- ага, я думать, что только я плохо слішать!!!
- нєт, джон, много людьі плохо слішать!!!
- тогда хорошо, єслі нє я одін плохо слішать!!!
показати весь коментар
12.03.2022 06:04 Відповісти
Самый длинный разговор?
А мы ожидали самого результативного!
показати весь коментар
12.03.2022 07:22 Відповісти
Результативний був би, якби не звинувачували союзника за "сіяти паніку, шкодити економіці, нападу не буде, гірше кисєльова..."
показати весь коментар
12.03.2022 08:15 Відповісти
Единственное достижение - продолжительность прослушивания старой заезженной граммофонной пластинки о....
показати весь коментар
12.03.2022 08:11 Відповісти
Продовження буде, чи Байден сказав істеричці те саме, що сказали руцкому кораблю?
показати весь коментар
12.03.2022 09:00 Відповісти
Я ж не думаю що говорили ніабчьом.
Напевно щось погодили.
показати весь коментар
12.03.2022 09:19 Відповісти
Величезне досягнення і офігенна новина для цензора Ви краще запишіть в книгу рекордів Гіннеса.
показати весь коментар
14.03.2022 04:18 Відповісти
 
 