Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN

Президент США Джо Байден провів найдовшу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Більшість дзвінків Байдена і Зеленського з моменту вторгнення коливалося в діапазоні від 30 до 40 хвилин, цей був трохи довшим, оскільки Байден наголосив, що США намагаються призупинити нормальні торговельні відносини з Росією, щоб покарати Кремль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмова тривала 49 хвилин.

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