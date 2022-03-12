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Зеленський та Байден провели найдовшу телефонну розмову, - CNN
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Президент США Джо Байден провів найдовшу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Більшість дзвінків Байдена і Зеленського з моменту вторгнення коливалося в діапазоні від 30 до 40 хвилин, цей був трохи довшим, оскільки Байден наголосив, що США намагаються призупинити нормальні торговельні відносини з Росією, щоб покарати Кремль", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розмова тривала 49 хвилин.
Топ коментарі
+11 Сергей Муляр 01baaef9
показати весь коментар12.03.2022 04:34
+10 Руслан Жгун
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+5 время
показати весь коментар12.03.2022 04:18
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Будь ласка, зачекайте...
Напевно є вагомі підстави діяти якось інакше.
-йєс, джон, йєс. я тоже плохо!!!
- ага, я думать, что только я плохо слішать!!!
- нєт, джон, много людьі плохо слішать!!!
- тогда хорошо, єслі нє я одін плохо слішать!!!
А мы ожидали самого результативного!
Напевно щось погодили.