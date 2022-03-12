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Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов

Российский агрессор прорабатывает два варианта ядерного шантажа, и в любом случае намерен обвинить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

"Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует".

Буданов напомнил, что Россия не впервые прибегает к ядерному шантажу. Уже были умышленные обстрелы блоков Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

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"Это все целью имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
нагадує багатоповерхівку дім..коли горить квартира, а сусіди знаючи що займеться цілий дім ,сидять по своїх квартирах в надії шо їх мине..і поливають у себе гарячі стіни водичкою із стакана
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12.03.2022 06:03
+14
Якби хотіли підірвати то вже б зробили. А захопити і погрожувати то лише типу для виторгу. Ті вояки на ядерних об'єктах можуть там сидіти до старості в повному ігнорі. Спочатку пропаде зв' язок, потім почнуть я проблеми із здоров'ям А їхніх жінок... Будуть інші запліднювати
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12.03.2022 06:17
+13
расеянские тролли и "неравнодушные граждане" очень надеются на этот шантаж, прям визжат от нетерпения. Заодно уже петиции строчат чтоб по Англии и другим странам начать обстрел в ответ на санкции. Там уже мозга давно нету ни у кого, стали просто как обезьянки с гранатой...
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12.03.2022 06:34
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нагадує багатоповерхівку дім..коли горить квартира, а сусіди знаючи що займеться цілий дім ,сидять по своїх квартирах в надії шо їх мине..і поливають у себе гарячі стіни водичкою із стакана
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12.03.2022 06:03 Ответить
21 століття - жах, краще би люди бігали з луками та стрілами - менше би від них небезпеки було для всього живого на планеті.
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12.03.2022 06:15 Ответить
Оно само хочет жить, так что будет пугать.
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12.03.2022 06:17 Ответить
Якби хотіли підірвати то вже б зробили. А захопити і погрожувати то лише типу для виторгу. Ті вояки на ядерних об'єктах можуть там сидіти до старості в повному ігнорі. Спочатку пропаде зв' язок, потім почнуть я проблеми із здоров'ям А їхніх жінок... Будуть інші запліднювати
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12.03.2022 06:17 Ответить
расеянские тролли и "неравнодушные граждане" очень надеются на этот шантаж, прям визжат от нетерпения. Заодно уже петиции строчат чтоб по Англии и другим странам начать обстрел в ответ на санкции. Там уже мозга давно нету ни у кого, стали просто как обезьянки с гранатой...
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12.03.2022 06:34 Ответить
як показує час, розумові здібності ***** світ переоцінював у стороу завищування.
але ці "розвіддані"не витримують жодної критики...
від кого він їх отримав? співквартиранта гогаякийсьтам?
є в англійській такий вислів "total bullshit".
то це воно і є.
мені більш цікаво для чого буданов це озвучує через ЗМІ для українцв,
які зайняті тим що чинять опір, захищаючи свою країни, рідних, друзів,
односельчан і співмістян.
що це, "всьо пропало, спасайся кто может" і "нада дагаваріваца"?
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12.03.2022 06:39 Ответить
Буданова вже ловили на брехні і дезінформації.
Прикро що у спікери обрали Геращенку, Аристовища, цей ще виліз.
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12.03.2022 07:09 Ответить
Кхм ... серьезно? ... это мнение нашей разведки? ... рашисты хотят подорвать АЭС? ... мда, бреда похлеще я еще не читал сегодня, вот это мегаспецы ... а вам не кажется что рашисты заняли эти станции (кстати кто за это в ответе будет?) и явно лезут на еще одну в Южноукраинске, не для того чтобы какой-то импотентный запад стращать ядерным взрывом, а чтобы иметь точку присутствия в Украине и обосновать свое присутствие защитой?
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12.03.2022 06:49 Ответить
"Высвобождение атомной энергии изменило всё, кроме нашего мышления… Решение этой проблемы лежит в сердце человечества. Если бы я мог это предвидеть, я бы стал часовщиком."

- Альберт Эйнштейн
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12.03.2022 06:56 Ответить
Не говори мне куда мне готовиться и я не скажу куда тебе идт
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12.03.2022 07:12 Ответить
Запад раскормил *****, выростил гитлереныша, а что теперь? Соплежуи, бесноватое ***** перед тем как сдохет натворит беды, всем достанется
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12.03.2022 07:27 Ответить
Блефуют, потому что там возле АЕС у них вся боевая техника, ну и "форточки закрыть" и водой поливать никто не отменял, так что такой себе шантаж...
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12.03.2022 07:36 Ответить
Росія - країна агресор.... більше того, країна террорист!
І діяти треба відповідно!!!
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12.03.2022 08:12 Ответить
Здається тепер зрозуміло, чому станції здали без бою, бо якби вони залишались під контролем України вся відповідальність також би залишилася. А так ядерний шантаж певним чином втратив сенс, бо за міжнародним правом саме окупант несе відповідальність.
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12.03.2022 08:40 Ответить
Це йому з мацкви наказали сказати, чи ти в кого він врємєнно живе підказали?
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12.03.2022 09:06 Ответить
Захват ядерных станции нужны с точки зрения стратегии и создания тыловых баз обеспечения. Так как по ним некто ответный огонь вести не будет. Поэтому они так и ломятся к ним по прямой. Так как вокруг АЭС можно создать базу и от туда уже планировать наступление в разных направлениях.
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12.03.2022 09:26 Ответить
Буданова главное не упустить, как и Ермака
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12.03.2022 10:12 Ответить
найбільше зачепить роССію, але вони про це ще не знають!
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12.03.2022 10:18 Ответить
чекайте, чекайте! це той будьонов, який розказував, що операцію по вагнерівцям не було і бути не може? це той будьонов, який заливав, що внаслідок повномасштабного наступу роССії Україна злиється за декілька днів?
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12.03.2022 10:21 Ответить
Ну и брехло!
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13.03.2022 01:21 Ответить
 
 