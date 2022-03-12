Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов
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Российский агрессор прорабатывает два варианта ядерного шантажа, и в любом случае намерен обвинить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.
"Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.
Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует".
Буданов напомнил, что Россия не впервые прибегает к ядерному шантажу. Уже были умышленные обстрелы блоков Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.
"Это все целью имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.
Пожалуйста, подождите...
але ці "розвіддані"не витримують жодної критики...
від кого він їх отримав? співквартиранта гогаякийсьтам?
є в англійській такий вислів "total bullshit".
то це воно і є.
мені більш цікаво для чого буданов це озвучує через ЗМІ для українцв,
які зайняті тим що чинять опір, захищаючи свою країни, рідних, друзів,
односельчан і співмістян.
що це, "всьо пропало, спасайся кто может" і "нада дагаваріваца"?
Прикро що у спікери обрали Геращенку, Аристовища, цей ще виліз.
защитой?
- Альберт Эйнштейн
І діяти треба відповідно!!!