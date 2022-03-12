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Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

Російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, і в будь-якому випадку має намір звинуватити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить лише від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - розповів Буданов.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташовується експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

Також читайте: Світ має визнати Росію ядерним терористом, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
нагадує багатоповерхівку дім..коли горить квартира, а сусіди знаючи що займеться цілий дім ,сидять по своїх квартирах в надії шо їх мине..і поливають у себе гарячі стіни водичкою із стакана
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12.03.2022 06:03
+14
Якби хотіли підірвати то вже б зробили. А захопити і погрожувати то лише типу для виторгу. Ті вояки на ядерних об'єктах можуть там сидіти до старості в повному ігнорі. Спочатку пропаде зв' язок, потім почнуть я проблеми із здоров'ям А їхніх жінок... Будуть інші запліднювати
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12.03.2022 06:17
+13
расеянские тролли и "неравнодушные граждане" очень надеются на этот шантаж, прям визжат от нетерпения. Заодно уже петиции строчат чтоб по Англии и другим странам начать обстрел в ответ на санкции. Там уже мозга давно нету ни у кого, стали просто как обезьянки с гранатой...
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12.03.2022 06:34
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нагадує багатоповерхівку дім..коли горить квартира, а сусіди знаючи що займеться цілий дім ,сидять по своїх квартирах в надії шо їх мине..і поливають у себе гарячі стіни водичкою із стакана
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12.03.2022 06:03 Відповісти
21 століття - жах, краще би люди бігали з луками та стрілами - менше би від них небезпеки було для всього живого на планеті.
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12.03.2022 06:15 Відповісти
Оно само хочет жить, так что будет пугать.
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12.03.2022 06:17 Відповісти
Якби хотіли підірвати то вже б зробили. А захопити і погрожувати то лише типу для виторгу. Ті вояки на ядерних об'єктах можуть там сидіти до старості в повному ігнорі. Спочатку пропаде зв' язок, потім почнуть я проблеми із здоров'ям А їхніх жінок... Будуть інші запліднювати
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12.03.2022 06:17 Відповісти
расеянские тролли и "неравнодушные граждане" очень надеются на этот шантаж, прям визжат от нетерпения. Заодно уже петиции строчат чтоб по Англии и другим странам начать обстрел в ответ на санкции. Там уже мозга давно нету ни у кого, стали просто как обезьянки с гранатой...
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12.03.2022 06:34 Відповісти
як показує час, розумові здібності ***** світ переоцінював у стороу завищування.
але ці "розвіддані"не витримують жодної критики...
від кого він їх отримав? співквартиранта гогаякийсьтам?
є в англійській такий вислів "total bullshit".
то це воно і є.
мені більш цікаво для чого буданов це озвучує через ЗМІ для українцв,
які зайняті тим що чинять опір, захищаючи свою країни, рідних, друзів,
односельчан і співмістян.
що це, "всьо пропало, спасайся кто может" і "нада дагаваріваца"?
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12.03.2022 06:39 Відповісти
Буданова вже ловили на брехні і дезінформації.
Прикро що у спікери обрали Геращенку, Аристовища, цей ще виліз.
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12.03.2022 07:09 Відповісти
Кхм ... серьезно? ... это мнение нашей разведки? ... рашисты хотят подорвать АЭС? ... мда, бреда похлеще я еще не читал сегодня, вот это мегаспецы ... а вам не кажется что рашисты заняли эти станции (кстати кто за это в ответе будет?) и явно лезут на еще одну в Южноукраинске, не для того чтобы какой-то импотентный запад стращать ядерным взрывом, а чтобы иметь точку присутствия в Украине и обосновать свое присутствие защитой?
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12.03.2022 06:49 Відповісти
"Высвобождение атомной энергии изменило всё, кроме нашего мышления… Решение этой проблемы лежит в сердце человечества. Если бы я мог это предвидеть, я бы стал часовщиком."

- Альберт Эйнштейн
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12.03.2022 06:56 Відповісти
Не говори мне куда мне готовиться и я не скажу куда тебе идт
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12.03.2022 07:12 Відповісти
Запад раскормил *****, выростил гитлереныша, а что теперь? Соплежуи, бесноватое ***** перед тем как сдохет натворит беды, всем достанется
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12.03.2022 07:27 Відповісти
Блефуют, потому что там возле АЕС у них вся боевая техника, ну и "форточки закрыть" и водой поливать никто не отменял, так что такой себе шантаж...
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12.03.2022 07:36 Відповісти
Росія - країна агресор.... більше того, країна террорист!
І діяти треба відповідно!!!
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12.03.2022 08:12 Відповісти
Здається тепер зрозуміло, чому станції здали без бою, бо якби вони залишались під контролем України вся відповідальність також би залишилася. А так ядерний шантаж певним чином втратив сенс, бо за міжнародним правом саме окупант несе відповідальність.
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12.03.2022 08:40 Відповісти
Це йому з мацкви наказали сказати, чи ти в кого він врємєнно живе підказали?
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12.03.2022 09:06 Відповісти
Захват ядерных станции нужны с точки зрения стратегии и создания тыловых баз обеспечения. Так как по ним некто ответный огонь вести не будет. Поэтому они так и ломятся к ним по прямой. Так как вокруг АЭС можно создать базу и от туда уже планировать наступление в разных направлениях.
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12.03.2022 09:26 Відповісти
Буданова главное не упустить, как и Ермака
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12.03.2022 10:12 Відповісти
найбільше зачепить роССію, але вони про це ще не знають!
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12.03.2022 10:18 Відповісти
чекайте, чекайте! це той будьонов, який розказував, що операцію по вагнерівцям не було і бути не може? це той будьонов, який заливав, що внаслідок повномасштабного наступу роССії Україна злиється за декілька днів?
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12.03.2022 10:21 Відповісти
Ну и брехло!
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13.03.2022 01:21 Відповісти
 
 