Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким.
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Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком. Взрывы были слышны по всему городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной Военной администрации Андрея Райковича.
"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил он.
По его словам, область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже больше 43 тысяч.
Напомним, аэродром Канатово под Кропивницким уже был под обстрелами в начале марта.
Топ комментарии
+22 Історик Воєнрук
показать весь комментарий12.03.2022 10:32
+20 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.03.2022 10:39
+16 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий12.03.2022 10:37
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Інакше неефективно.
потрыбна знищена економыка рф.
а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
Іуд у нас багато.
Я не виключаю що те саме і в інших містах.
Сработало ППО , как и в Днепре .
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.