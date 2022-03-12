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Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким

Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.

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"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він.

За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.

Нагадаємо, аеродром Канатове під Кропивницьким вже був під обстрілами на початку березня.
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Топ коментарі
+22
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:32
+20
Я вже писав, що в такий табір з великою ймовірністю прилетить крилата ракета. Якщо його побудують, наприклад, до закінчення війни. Гарантовано прилетить, не сумнівайтесь. Тому я б краще їх усіх розстріляв, але то моя особиста думка. Ще цю наволоч годувати, коли в Маріуполі людям нема що їсти і вони в десятиградусні морози сидять у підвалах, а ця скотина годована і п'є гарячий чай з пиріжками...
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12.03.2022 10:39
+16
не потрыбен нашим партнерам швидкий мир.
потрыбна знищена економыка рф.
а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
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12.03.2022 10:37
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кацапские мрази
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12.03.2022 10:31 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:32 Відповісти
Хренасе не здаються, вже табори треба будувати.
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12.03.2022 10:35 Відповісти
Я вже писав, що в такий табір з великою ймовірністю прилетить крилата ракета. Якщо його побудують, наприклад, до закінчення війни. Гарантовано прилетить, не сумнівайтесь. Тому я б краще їх усіх розстріляв, але то моя особиста думка. Ще цю наволоч годувати, коли в Маріуполі людям нема що їсти і вони в десятиградусні морози сидять у підвалах, а ця скотина годована і п'є гарячий чай з пиріжками...
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12.03.2022 10:39 Відповісти
Нехай прилітає, в охорону поставити ОПЗЖ.
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12.03.2022 10:40 Відповісти
коли вже прибудуть системи ПВО щоб множанути на нуль все літаюче лайно
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12.03.2022 10:34 Відповісти
Певно треба нищити базування мокшів на території Білорусі.
Інакше неефективно.
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12.03.2022 10:37 Відповісти
Вилетіло звідти - туди ж їм і повернулось.
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12.03.2022 10:37 Відповісти
А почему именно в Беларуси, а не в Крыму или в рф?
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12.03.2022 10:57 Відповісти
по ходу ніхто нічого не надасть. Хіба стінгери, щоб партизанити
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12.03.2022 10:37 Відповісти
не потрыбен нашим партнерам швидкий мир.
потрыбна знищена економыка рф.
а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
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12.03.2022 10:37 Відповісти
Системи ПВО не прибудут.
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12.03.2022 10:41 Відповісти
Це ж якась істота наводить.
Іуд у нас багато.
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12.03.2022 10:36 Відповісти
Вони луплять по всім більш менш цілим, намагаються знайти місце базування "тричі знищенної нашої авіації"
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12.03.2022 10:38 Відповісти
в Канатово после первого обстрела восстановили одну полосу и нормально замаскировали. только кто то слил инфу, не иначе.
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12.03.2022 10:40 Відповісти
В нас був наводчик.
Я не виключаю що те саме і в інших містах.
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12.03.2022 10:41 Відповісти
ребят ,что вы хотите.. у нас на районе, как минимум знаю двоих, которые ездили ещё на антимайдан. и все знали и никому дела не было. так... по рылу отхватывали, но только и всего. и вот теперь - вот что от них ждать? СБУ много промахов в работе. все на авось. а авось теперь взлетки бомбит. вот такие дела.
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12.03.2022 10:46 Відповісти
А вот здесь могут пригодиться даже "дороги зеленского", как взлётно-посадочные полосы, разбросанные по всей стране.
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15.03.2022 19:15 Відповісти
это по сути и сдавать не нужно, большинство из того что они обстреливают строилось при союзе. К тому же у рашки наверняка тоже летают супутники.
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12.03.2022 11:21 Відповісти
у них есть военные спутники,через них и наводят если видят какую то активность и передвижения
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12.03.2022 16:08 Відповісти
*****, скоро в нас і злітних смуг і точок базування залишків авіації не залишиться, а це не тільки панування орків у повітрі, а ще й простіше просування колон(бо авіа-удари по ним вже не будуть наноситись, одиними джавелінами ситий не будеш...), схоже нічого, або майже нічого не робиться в плані протидії в цьому напрямку ні по країні, ні на міжнародному рівні... один за одним аеродроми, планомірно
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12.03.2022 10:40 Відповісти
Кожна чотирьохполосна автодорога може бути смугою, тільки баннери зняти.
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12.03.2022 10:42 Відповісти
Мій кум, який служив саме на цьому літовище, сказав - "нехай ********. ремонт "взльоткі" виконується по нормах за 4 години". Я йому вірю, бо і батько в нього - військовий пілот, і сам він був в аеророзвідці.
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12.03.2022 11:18 Відповісти
там не взлетку бьют,а оборудование для взлета,посадки,заправки .Хотя есть и мобильная версия
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12.03.2022 16:10 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:41 Відповісти
Да что за херня... Сегодня хорошие новости будут вообще?
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12.03.2022 10:43 Відповісти
скоро весна.
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12.03.2022 10:47 Відповісти
Уже весна.
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12.03.2022 10:54 Відповісти
с каждым днем новостей хороших будет меньше. Если конечно на Западе подымут яйки с пола.
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12.03.2022 11:24 Відповісти
Кому то в Кировоградской ОДА хочется получить УБД .
Сработало ППО , как и в Днепре .
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12.03.2022 10:47 Відповісти
да ладно тебе ) мы теперь все - УБД. как наши родители - дети войны.
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12.03.2022 10:48 Відповісти
І в цей час, коли українці гинуть під російськими авіаударами, російська мерзота, яка потрапила в полон, розповідає як їм тепло, ситно та безпечно. Може треба цю публіку розділити та розмістити біля потенційних цілей російських ракет і бомб? Нехай москалі нищать першими саме своїх, або відмовляються від варварських методів ведення війни.
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12.03.2022 10:54 Відповісти
Забув про полонених з нашої сторони чи шо, та й волів нашо забивать як поле не оране, а також є міжнародні зобовязання з утримання полонених. Мертві не страждають, а також вони не можуть бути свідками. Думай головою
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12.03.2022 11:29 Відповісти
Щодо міжнародних зобов'язань, то з ними все ОК: я ж не пропоную прив'язувати їх до колючого дроту перед шанцями; а в тилу полонених можна розміщувати де завгодно (тим більше в цивільному секторі), а чому москалі бомбардують тилові об'єкти, то це вже питання до москалів.
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12.03.2022 12:10 Відповісти
Вони нам вигідні, москалі скажуть кадирівцям й ті їх приберуть, тут можна не сумніватись. Полонені не стріляють...
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12.03.2022 12:27 Відповісти
паляниця- аграрні науки )
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12.03.2022 11:59 Відповісти
Все понимают, чем чревато потеря всех военных аэродромов и аэропортов? А еще конкретнее - потеря взлетно-посадочных полос и невозможность осуществления боевых вылетов нашей Украинской авиации? Будет как в Сирии. Надеюсь будут предприняты меры по недопущению такой ситуации. Пишу этот пост регулярно, у нас не так много объектов, из которых можно осуществлять вылеты.
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.
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12.03.2022 12:09 Відповісти
Зеленского ( его дела) можно разделить на ,, до,, и ,,после,, ,, До,,- это он сам - заслужил как минимум, на пожизненное - примеров десятки ( сейчас работает 7 энергоблоков АС - хватает , до этого дерибанил на электроэнергии Белоруси и России, ,, велике крадивництво,, вместо покупки хоть чего нибудь для армии, ,, подарки ,,папе Бене из наших карманов и многое ещё - главное облизывание фашистской пятой колонны - ОПЗЖ, защита коррупционеров, ни разу не назвал Россию агрессором а Путлера убийцей ( во многом он виноват , что у нас столько предателей ). После начала войны - народ Украины сделал его патриотом, героем, крутым парнем и неимоверная , фантастическая поддержка мира. Он актёр - это его стихия , сделать себя мегагероем - киздеть не мешки ворочать
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12.03.2022 13:09 Відповісти
Да, ни слова о фашистской церкви - УПЦ МП , фашисты и убийцы до сих пор в наших Лаврах , перекрашиваются. Эти твари , которые называют себя Церковью , ещё себя покажу
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12.03.2022 13:13 Відповісти
 
 