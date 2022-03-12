Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому під Кропивницьким
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Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.
"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він.
За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.
Нагадаємо, аеродром Канатове під Кропивницьким вже був під обстрілами на початку березня.
Топ коментарі
+22 Історик Воєнрук
показати весь коментар12.03.2022 10:32
+20 Підлога Маккартні
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+16 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.03.2022 10:37
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Інакше неефективно.
потрыбна знищена економыка рф.
а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
Іуд у нас багато.
Я не виключаю що те саме і в інших містах.
Сработало ППО , как и в Днепре .
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.