Россия угрожает ударами по конвоям с иностранным вооружением для Украины

Вооруженные силы Российской Федерации могут наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине. Москва также предупредила США о том, что передача вооружений "будет иметь последствия".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Первого канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.

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По его словам, Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений в Украину.