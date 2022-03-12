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Россия угрожает ударами по конвоям с иностранным вооружением для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия угрожает ударами по конвоям с иностранным вооружением для Украины

Вооруженные силы Российской Федерации могут наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине. Москва также предупредила США о том, что передача вооружений "будет иметь последствия".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Первого канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но "конфигурация изменилась", – МИД РФ

По его словам, Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений в Украину.
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Топ комментарии
+92
НАТО несколько дней назад предупредило русских свиней что нападение на комвои НАТО будут трактоваться как нападение на альянс.
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12.03.2022 13:23
+61
пес Рябко гавкає, а каравани йдуть =)
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12.03.2022 13:23
+42
Так уже было же, опять крутят шарманку?
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12.03.2022 13:22
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Захід, не сцяти.. нам якнайважче.. думайте про своє майбутнє..
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12.03.2022 13:43 Ответить
А что такое? А где бомбить Воронеж?
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12.03.2022 13:44 Ответить
ПОРА БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ
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12.03.2022 14:05 Ответить
они на армию РБ надеется, что перережут узлы поставок, но вот армия РБ по моему не очень готова к такой миссии, возможно, что и в тыл армии РФ врежут
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12.03.2022 13:45 Ответить
Луке сейчас лучше перейти на сторону Украины и врезать рашке в зад
1. его простят белорусы
2. снимут санкции европейцы
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12.03.2022 14:04 Ответить
Мобілізованим ВСУ у Кременчуці для організації зв'язку необхідні рації Baofeng UV-5RT. Візьмемо або придбаємо за розумні кошти. Необхідно 6-8 шт.
0675727094 В'ячеслав
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12.03.2022 13:47 Ответить
Кацапы можете быть спокойными, ковои уже прикриты.
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12.03.2022 13:49 Ответить
закрыть небо можно-надо на бумаге объявить войну польше,сразу статья 5 нато-и небо закроют
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12.03.2022 13:50 Ответить
Тогда НАТО уже по рашке долбанет
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12.03.2022 14:01 Ответить
Та збивайте ви вже і літаки НАТО, а конвої в інших європейськіх містах почніть денацифікувати, нехай вже Європа отримає трейлер оркбастера "сРуського міра".
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12.03.2022 14:07 Ответить
Нужны самолеты !!!!
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12.03.2022 14:12 Ответить
Нехай провокує! Швидше отримає,що належить... Навіть трусливе НАТО,змушене буде Реагувати!
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12.03.2022 14:25 Ответить
гавкаюча свинособака....а караван іде
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12.03.2022 14:37 Ответить
НАТО як шавка стає на задні і трясе передніми. Кого вони бояться?
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12.03.2022 14:55 Ответить
у мене собака у дворі і кличуть ту собаку-сірко.
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12.03.2022 15:13 Ответить
сикливе NATO-OTAN щось пiдозрюе мабуть, що довжелесна недоармiя федерашки може нанести шкоду йiй.
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12.03.2022 15:19 Ответить
Так що ж чекаєте? Давайте уже ! Довбіть тих Натовців! Не дочекаємось коли почнете!
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12.03.2022 16:31 Ответить
Все устали ждать когда уже украинцы получат ср-ва для закрытия неба. Зачем тогда поставлять помощь чтобы конвои уничтожались ?. от западных пво помощь, если они уничтожают ракеты в воздухе пока те летят к цели на украине.
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06.06.2022 05:03 Ответить
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