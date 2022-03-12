Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України

Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".

Про заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

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За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.