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Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України

Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".

Про заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

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За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.
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Топ коментарі
+92
НАТО несколько дней назад предупредило русских свиней что нападение на комвои НАТО будут трактоваться как нападение на альянс.
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12.03.2022 13:23
+61
пес Рябко гавкає, а каравани йдуть =)
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12.03.2022 13:23
+42
Так уже было же, опять крутят шарманку?
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12.03.2022 13:22
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Захід, не сцяти.. нам якнайважче.. думайте про своє майбутнє..
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12.03.2022 13:43 Відповісти
А что такое? А где бомбить Воронеж?
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12.03.2022 13:44 Відповісти
ПОРА БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ
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12.03.2022 14:05 Відповісти
они на армию РБ надеется, что перережут узлы поставок, но вот армия РБ по моему не очень готова к такой миссии, возможно, что и в тыл армии РФ врежут
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12.03.2022 13:45 Відповісти
Луке сейчас лучше перейти на сторону Украины и врезать рашке в зад
1. его простят белорусы
2. снимут санкции европейцы
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12.03.2022 14:04 Відповісти
Мобілізованим ВСУ у Кременчуці для організації зв'язку необхідні рації Baofeng UV-5RT. Візьмемо або придбаємо за розумні кошти. Необхідно 6-8 шт.
0675727094 В'ячеслав
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Кацапы можете быть спокойными, ковои уже прикриты.
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12.03.2022 13:49 Відповісти
закрыть небо можно-надо на бумаге объявить войну польше,сразу статья 5 нато-и небо закроют
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12.03.2022 13:50 Відповісти
Тогда НАТО уже по рашке долбанет
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12.03.2022 14:01 Відповісти
Та збивайте ви вже і літаки НАТО, а конвої в інших європейськіх містах почніть денацифікувати, нехай вже Європа отримає трейлер оркбастера "сРуського міра".
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12.03.2022 14:07 Відповісти
Нужны самолеты !!!!
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12.03.2022 14:12 Відповісти
Нехай провокує! Швидше отримає,що належить... Навіть трусливе НАТО,змушене буде Реагувати!
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12.03.2022 14:25 Відповісти
гавкаюча свинособака....а караван іде
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12.03.2022 14:37 Відповісти
НАТО як шавка стає на задні і трясе передніми. Кого вони бояться?
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12.03.2022 14:55 Відповісти
у мене собака у дворі і кличуть ту собаку-сірко.
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12.03.2022 15:13 Відповісти
сикливе NATO-OTAN щось пiдозрюе мабуть, що довжелесна недоармiя федерашки може нанести шкоду йiй.
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12.03.2022 15:19 Відповісти
Так що ж чекаєте? Давайте уже ! Довбіть тих Натовців! Не дочекаємось коли почнете!
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Все устали ждать когда уже украинцы получат ср-ва для закрытия неба. Зачем тогда поставлять помощь чтобы конвои уничтожались ?. от западных пво помощь, если они уничтожают ракеты в воздухе пока те летят к цели на украине.
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06.06.2022 05:03 Відповісти
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