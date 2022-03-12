45 096 118
Росія погрожує ударами по конвоях з іноземним озброєнням для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".
Про заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.
За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.
Топ коментарі
+92 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.03.2022 13:23
+61 Rhodesian
показати весь коментар12.03.2022 13:23
+42 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар12.03.2022 13:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. его простят белорусы
2. снимут санкции европейцы
0675727094 В'ячеслав