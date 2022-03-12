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MoneyGram останавливает предоставление услуг в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

MoneyGram останавливает предоставление услуг в России

Платежная система MoneyGram останавливает предоставление услуг в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению - MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.

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"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет", - отметила компания.

Она добавила, что каждый день количество транзакций, направленных в Украину и соседние страны, растет, поскольку клиенты переводят деньги своим семьям.

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крипту им закройте и будут блины с лопаты жрать
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12.03.2022 13:43 Ответить

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12.03.2022 13:49 Ответить
86% жителей Кацапстана не знают таких фирм...
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12.03.2022 13:45 Ответить
а интересно НоваПошта ушла из рашки?
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12.03.2022 13:50 Ответить
Душити цапів всім світом!
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12.03.2022 13:54 Ответить
было бы неплохо ещё это заблочить yaplakal
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12.03.2022 14:21 Ответить
 
 