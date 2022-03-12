MoneyGram останавливает предоставление услуг в России
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Платежная система MoneyGram останавливает предоставление услуг в России.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению - MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.
"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет", - отметила компания.
Она добавила, что каждый день количество транзакций, направленных в Украину и соседние страны, растет, поскольку клиенты переводят деньги своим семьям.
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