УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16088 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
2 879 6
Росія (47217) санкції (6845)

MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії

Платіжна система MoneyGram зупиняє надання послуг у Росії.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у Росії", - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою, MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск знімком дівчинки з України зі зброєю в руках присоромив країни ЄС: "Тільки не кажіть їй, що санкції обійдуться занадто дорого". ФОТО

"Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок", - зазначила компанія.

Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім'ям.

Також читайте: Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крипту им закройте и будут блины с лопаты жрать
показати весь коментар
12.03.2022 13:43 Відповісти

показати весь коментар
12.03.2022 13:49 Відповісти
86% жителей Кацапстана не знают таких фирм...
показати весь коментар
12.03.2022 13:45 Відповісти
а интересно НоваПошта ушла из рашки?
показати весь коментар
12.03.2022 13:50 Відповісти
Душити цапів всім світом!
показати весь коментар
12.03.2022 13:54 Відповісти
было бы неплохо ещё это заблочить yaplakal
показати весь коментар
12.03.2022 14:21 Відповісти
 
 