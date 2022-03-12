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Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років

За останні вісім років росія отримала більше санкцій, ніж низка країн упродовж семи десятиліть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації повідомляє в телеграмі.

Згідно з даними Центру, за останні вісім років росія отримала санкцій більше, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран та Сирія за 70 років.

"Процес скасування санкцій не дуже швидкий. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями", - зауважують у ЦПД.

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Наслідки санкцій для російської федерації (думка Заходу, The New York Times): після запровадження санкцій у 2014 році валовий внутрішній продукт рф впав на 2%; після запровадження останніх санкцій російська економіка відчуває складнощі; очікується, що країна оголосить дефолт.

Терміни, у які буде оголошений дефолт, називають різні. За найоптимістичнішими для росії прогнозами, її банкрутство може статися не раніше, ніж у травні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
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12.03.2022 02:49
+8
Санкции только ж на пользу, так фюрер им сказал
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12.03.2022 02:46
+4
А как они туда будут летать если вчера Путин запретил снимать валюту, пока походу только до сентября, а рубли никто не будет брать.
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12.03.2022 03:03
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Санкции только ж на пользу, так фюрер им сказал
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12.03.2022 02:46 Відповісти
атрицательный рост блеать
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12.03.2022 02:47 Відповісти
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12.03.2022 02:49 Відповісти
Ну шо рашисти, іскандери вже не сміються?!
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12.03.2022 02:51 Відповісти
если Турция им не закроет воздух, эти курвы будут летать куда хотят ... Стамбул один из крупнейших хабов Мира ...
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12.03.2022 02:56 Відповісти
А как они туда будут летать если вчера Путин запретил снимать валюту, пока походу только до сентября, а рубли никто не будет брать.
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12.03.2022 03:03 Відповісти
ну так карты на рашистской системе мир (супер название для рашистов) в Турции то при принимают ..
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12.03.2022 03:13 Відповісти
Може хто не знав, в Турції знайшли дуже великі поклади нафти і газу.
Плюс вже США договорюється за нафту з Венесуелою і Іраном.
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12.03.2022 03:00 Відповісти
у Туреччини? ... може в Жидаїлі ... навіть якщо так, це мільярдні інвестиції у розробку та розбудову інфраструктури, тому ні нам, ні комусь іншому, у найближчі роки це не допоможе
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12.03.2022 03:15 Відповісти
навіть це непотрібно! у світі валом супердешевої нафти. дешевої нафти настільки багато, що багато країн змовились і штучно обмежують її видобуток, щоб не обвалити ціну на жижу. цей картель називається ОПЕК+
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12.03.2022 04:13 Відповісти
а що не так? вони ж наполегливо рухаються в зад в СеРСеР, який був повністю закритим від світу утворенням, тому у них все йде по плану і кількість санкцій можна сміливо збільшувати!
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12.03.2022 04:11 Відповісти
Зате росстат заявив що бідних вже стало менше. Тільки забув уточнити з якого кінця рахувати - чи вимерли, чи геть злидні заїли
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12.03.2022 05:24 Відповісти
як в пісні їх пайотся--мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена /
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12.03.2022 06:07 Відповісти
 
 