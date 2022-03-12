Шольц и Макрон призвали Путина к прекращению огня в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон попытались убедить Владимира Путина в необходимости немедленного прекращения военных действий в Украине.
Об их телефонном разговоре сообщает официальный сайт правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.
Шольц и Макрон в разговоре с Путиным отметили необходимость прекращения огня в Украине и поиска дипломатического решения.
Шольц и Макрон провели 75-минутный разговор с президентом РФ. Эти переговоры стали частью международных усилий по прекращению войны в Украине.
"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора", – говорится в сообщении.
Утром Шольц также позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны договорились поддерживать связь.
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путлер капут!
"Роскосмос вимагає від партнерів по проекту Міжнародної космічної станції зняття з підприємств держкорпорації санкцій.
"Державна корпорація з космічної діяльності "Роскосмос" надсилає письмові звернення партнерам по Міжнародній космічній станції - керівництву Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, Канадського та Європейських космічного агентств з вимогою зняти з наших підприємств незаконні санкції", пише у Twitter генеральний директор Роскосмосу дмитро рогозін.
Далі він традиційно для росіян погрожує іншим країнам планети. Якщо санкції не будуть зняті, то МКС гепнеться на чиюсь, тільки не російську, територію." ©
А чем они помогли Украине ? Взяли в ЕС НАТО ? Дали самолеты ? Закрыли небо ?
ОНИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУПЫ - их скоро попрут из власти
И китаезы, таки, правы - никто из крупных стран и, в первую очередь США независимость Тайваня не признали.
В общем, скучно не будет!
"Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.