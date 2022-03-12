Шольц та Макрон закликали Путіна до припинення вогню в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.
Про їхню телефонну розмову повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Шольц та Макрон у розмові з Путіним вказали на необхідність припинення вогню в Україні та пошуку дипломатичного рішення.
Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.
"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.
Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.
Будь ласка, зачекайте...
путлер капут!
"Роскосмос вимагає від партнерів по проекту Міжнародної космічної станції зняття з підприємств держкорпорації санкцій.
"Державна корпорація з космічної діяльності "Роскосмос" надсилає письмові звернення партнерам по Міжнародній космічній станції - керівництву Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, Канадського та Європейських космічного агентств з вимогою зняти з наших підприємств незаконні санкції", пише у Twitter генеральний директор Роскосмосу дмитро рогозін.
Далі він традиційно для росіян погрожує іншим країнам планети. Якщо санкції не будуть зняті, то МКС гепнеться на чиюсь, тільки не російську, територію." ©
А чем они помогли Украине ? Взяли в ЕС НАТО ? Дали самолеты ? Закрыли небо ?
ОНИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУПЫ - их скоро попрут из власти
И китаезы, таки, правы - никто из крупных стран и, в первую очередь США независимость Тайваня не признали.
В общем, скучно не будет!
"Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.