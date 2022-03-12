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Шольц та Макрон закликали Путіна до припинення вогню в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шольц та Макрон закликали Путіна до припинення вогню в Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.

Про їхню телефонну розмову повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц та Макрон у розмові з Путіним вказали на необхідність припинення вогню в Україні та пошуку дипломатичного рішення.

Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ

Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Это бессмысленно... придумывайте еще больше санкций лучше и еще больше помощи Украине предоставляйте
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12.03.2022 16:03
+22
Закликайте здатися ,а не мямліть щось там про припинення вогню.
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12.03.2022 16:03
+20
Третью неделю упрашивают. ***** об них ноги вытирает. А они сглатывают...
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12.03.2022 16:03
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Это бессмысленно... придумывайте еще больше санкций лучше и еще больше помощи Украине предоставляйте
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Закликайте здатися ,а не мямліть щось там про припинення вогню.
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Хоч,Гучно акликали?
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Третью неделю упрашивают. ***** об них ноги вытирает. А они сглатывают...
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12.03.2022 16:03 Відповісти
думаю зря они ему звонят *****.. воно просто какает в памперсы от удовольствия слушая унижения и просьбы а надо просто кто кто путин а это вот то ***** И ВОНО ЕЩЕ НЕ СДОХЛО АЛЛЕ ЭТО ***** ТЫ КАК ТАМ УБЛЮДОК НЕ СДОХЛО А ТО ПОЯТЬ МЕНЯЕМ НА СВЕЖИЕ ВЕНКИ ДЛЯ ТЕБЯ И САЛЮТЫ ЧТОБЫ НЕ ОТСЫРЕЛИ КАК ТОЛЬКО УЗНАЕМ ЧТО ТЫ ТАКИ ПАДАЛЬ ПОДОХЛА ГУЛЯТЬ БУДЕМ НЕ 40 ДНЕЙ-- НЕТ.... А ЦЕЛЫЙ ГОД...
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12.03.2022 16:09 Відповісти
Нікчеми!!!
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12.03.2022 16:04 Відповісти
Закликаю Шольца і Макрона на пару ***** йти. Вибачте, часу дзвонити їм немає
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12.03.2022 16:04 Відповісти
И чем там закончилось?
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12.03.2022 16:04 Відповісти
Шольц та Макрон це повії *****
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Ещё бы посцали против ветра,дятлы.
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12.03.2022 16:05 Відповісти
питав німий у глухого-чи болять зуби у вмерлого
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12.03.2022 16:05 Відповісти
До скелі простіше докричатись, а там ботоксом запаялось все
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Це так, для галочки, що умовляли цю нечисть.
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12.03.2022 16:06 Відповісти
Это даже не ошибка, это - преступление!
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12.03.2022 16:06 Відповісти
Два трусливых путинских жополиза
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12.03.2022 16:06 Відповісти
Какой же цирк - они через день просят Путина прекратить войну...
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12.03.2022 16:07 Відповісти
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12.03.2022 16:08 Відповісти
Треба не закликати , а вимагати!
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12.03.2022 16:08 Відповісти
единственное, что они могут просить у кабаева - это о полной и беззаговорочной капитуляции кабаева и признания победы Украины..
путлер капут!
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12.03.2022 16:08 Відповісти
https://pikabu.ru/story/polkovnik_kgb_pustil_po_miru_piter__byila_li_30_let_nazad_opublikovana_zametka_obvinyayushchaya_putina_v_korruptsii_yeksklyuziv_dlya_pikabu_8803493/author
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12.03.2022 16:09 Відповісти
Полковник КГБ пустил Санкт-Петербург по миру
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Кацапня продовжує вдаватись до терористичних дій:

"Роскосмос вимагає від партнерів по проекту Міжнародної космічної станції зняття з підприємств держкорпорації санкцій.
"Державна корпорація з космічної діяльності "Роскосмос" надсилає письмові звернення партнерам по Міжнародній космічній станції - керівництву Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, Канадського та Європейських космічного агентств з вимогою зняти з наших підприємств незаконні санкції", пише у Twitter генеральний директор Роскосмосу дмитро рогозін.
Далі він традиційно для росіян погрожує іншим країнам планети. Якщо санкції не будуть зняті, то МКС гепнеться на чиюсь, тільки не російську, територію." ©
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12.03.2022 16:09 Відповісти
прорашистські німецько-французькі "клікушники",Чому жабоїди і фріци не закликають спочатку вивести всі рашистські війска ,в тому числі і з українського Криму і з українського Донбасу .а вже після виплати рашистом репарацій за руйнацію України пробувати починати про щось говорити і то на умовах України?
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Ще скільки разів ви поїдете його в дупу цілувати? Дайте краще зброю.
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Эмбарго на поставки нефти давайте, все остальное пустозвонная болтовня
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Они что конченые? психа призывают к благоразумию
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12.03.2022 16:11 Відповісти
Вот они дураки или как это назвать? СвиноруССкая тварь начала войну не для того чтобы решать что-то на дипломатическом уровне!
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12.03.2022 16:12 Відповісти
НАТО це США, Велика Британія та Туреччина, а всякі там Франції, Німеччини та нікчемна Угорщина прогнили навскрізь, можу спорити що в Німеччині ті каски, що в Україну так довго передавали, це все що є
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12.03.2022 16:12 Відповісти
francuzi i nemci prosta tupjat.....nenado etovo karlika pooshirjatj
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Таке враження що Макрон мазохіст. Йому вже путін стільки в очі насцяв, а тому все мало, тепер іще й Шольца затяг до секти "любителей урины путина"
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12.03.2022 16:13 Відповісти
Не надо с ****** разговаривать ,он ******* и не воспринимает реальность ,нужно выяснить его местонахождение и долбануть по нему ядерным оружием ..
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12.03.2022 16:16 Відповісти
Давить на путіна-ХУ№ЛО, що йому вже пора вішатись!!! Чи наголошуйте щоб застрелилось! Більше з ціею падаллю не має про що розмовляти. Не підтримайте у цього виродка чувство його нікчемної величчі....
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12.03.2022 16:17 Відповісти
Два поца знову стурбовано закликають
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12.03.2022 16:18 Відповісти
8 лет уже ялозят ету песню. До сих пор не дошло что с Фюрером нужно только физически расправляться
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12.03.2022 16:19 Відповісти
говорили-балакали, сіли та й заплакали...
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту, а у відповідь їм дали послухати стару пластинку...
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12.03.2022 16:20 Відповісти
Як ці піздаболи можуть розмовляти з ******.вони бл що сліпі що наробила ця тварина зі своєю ордою. Щоб ви там ***** завернулись в один день з цим ботоксним підером
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12.03.2022 16:22 Відповісти
И Шольц и Макрон боятся победы Украины и развала раши .
А чем они помогли Украине ? Взяли в ЕС НАТО ? Дали самолеты ? Закрыли небо ?

ОНИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРУПЫ - их скоро попрут из власти
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12.03.2022 16:23 Відповісти
Припинення війни і вимітання за межі усієї території України.
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12.03.2022 16:23 Відповісти
Ці два поца переживають лише за бабло. Якби Україну захопили за два дні вони б зраділи навіть якщо б після цього кацапи зробили тут новий голодомор
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12.03.2022 16:25 Відповісти
У макарона вибори, а так як русні на франції, як собак нерізаних, потрібні голоси тому він і сраку дере перед х..ом, шольц повія та єще, то само що і меркель, як би не давили, то була (озабоченность)
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12.03.2022 16:27 Відповісти
Примерно такая же рожа (как на фото) у него, когда он это слушал. Примерно такие же рожи были у лягушатника и сосисочника, когда они его призывали.
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12.03.2022 16:28 Відповісти
Два дебила - это сила...
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12.03.2022 16:28 Відповісти
Я може шось не розумию? "Дипломатичное решение конфликта"? Какая, в дупу, дипломатия? Какой ,нах.й, конфликт?? Требовать надо немедленного вывода оккупантской орды из ВСЕЙ Украины и выплаты репараций.
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Видимохотели торгануть санкцииями до того как их ввести. Китай внимательно наблюдает и если Европа продолжит только беспокоиться следом будет Тайвань. Западу прийдется вступить в войну. Вопрос только когда. Позор уже получили.
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Ха! Китай уже заявил, что вопрос с Тайванем, это исключительно внутреннее дело Китая, поскольку Тайвань является его провинцией.
И китаезы, таки, правы - никто из крупных стран и, в первую очередь США независимость Тайваня не признали.
В общем, скучно не будет!
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12.03.2022 17:05 Відповісти
Ну и?
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12.03.2022 16:30 Відповісти
С одной стороны, покупая газ у России, Германия финансируют войну против Украины, убийство украинцев, разрушение их городов. С другой стороны они требуют прекращение огня в Украине. Финансы Путин использует для дальнейшей войны, а требования он имел ввиду. Поэтому пусть Германия приложит эти требования себе до задницы.
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12.03.2022 16:34 Відповісти

"Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.
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12.03.2022 16:35 Відповісти
Редактор , давайте портреты хутина только с усиками гитлера - пусть этот убийца встанет в один ряд с остальными убийцами в сознании жителей Земли
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12.03.2022 16:37 Відповісти
От вже, закликалки ще не надірвали? Хлопчики відпрацьовують наперед проплачені "спєц опєраціі"...
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12.03.2022 16:38 Відповісти
что эти крмлевские шлюшки могут кроме как призвать и обоссаться...
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12.03.2022 16:40 Відповісти
Дайте суки ПВО и вопрос закроется за неделю.Все ваши взывания к кровавому упырю бессмысленны.Если падёт Украина то очередь за вами.Ни шиша не понимают.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
О чем можно говорить с главным бенефициаром этой ВОЙНЫ? Неужели они наивные пытаются его уговорить застрелиться, ибо ничто другое не даст мира и покоя!
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12.03.2022 16:45 Відповісти
***** эти всхлипы только раззадоривают.
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12.03.2022 18:48 Відповісти
Они реально не врубаются с кем имеют дело? Пусть ещё проведут переговоры с Сатаной.
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12.03.2022 18:49 Відповісти
 
 