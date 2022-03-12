На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации источников из ОРДЛО всю последнюю неделю возле Донецкого металлургического завода стало приезжать много машин скорой помощи и бригад реанимации в вечернее время суток. Рабочие завода сообщают, что в доменной печи сжигают чёрные пакеты, после чего в районе комбината стоит запах гари.
Об этом сообщает Павел Лисянский, правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.
Местные жители и медицинские работники информируют, что в домне сжигают человеческие тела - трупы с линии фронта.
"На данный момент все морги ОРДЛО переполнены, учёт погибших не ведётся, тем, кого убили присваивают статус пропавшего без вести", – говорит Лисянский.
О том, что НВФ "ДНР" несет огромные потери, подтверждают и военное пленные.
Так в плен к украинским военным попал так называемый мобилизованный боевик "ДНР" - Руслан Хаев, работавший в управлении труда и госзащиты города Снежное. 22 февраля его принудительно отправили на фронт, а затем приказали атаковать Мариуполь. Как рассказывает Хаев из пяти человек, мобилизованных с ним, выжил только он один.
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і шо блд,ніяк чугун не виплавляється?
шоб дошло до белорусов ‼️‼️‼️И кацапских жён
@denezhken
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4 ч
Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
Рвалісь в бой, но не смоглі
Апасля в рояль насралі
Чудна время правелі
Это Вильнюс