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На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский

По информации источников из ОРДЛО всю последнюю неделю возле Донецкого металлургического завода стало приезжать много машин скорой помощи и бригад реанимации в вечернее время суток. Рабочие завода сообщают, что в доменной печи сжигают чёрные пакеты, после чего в районе комбината стоит запах гари.

Об этом сообщает Павел Лисянский, правозащитник, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители и медицинские работники информируют, что в домне сжигают человеческие тела - трупы с линии фронта.

"На данный момент все морги ОРДЛО переполнены, учёт погибших не ведётся, тем, кого убили присваивают статус пропавшего без вести", – говорит Лисянский.

О том, что НВФ "ДНР" несет огромные потери, подтверждают и военное пленные.

Так в плен к украинским военным попал так называемый мобилизованный боевик "ДНР" - Руслан Хаев, работавший в управлении труда и госзащиты города Снежное. 22 февраля его принудительно отправили на фронт, а затем приказали атаковать Мариуполь. Как рассказывает Хаев из пяти человек, мобилизованных с ним, выжил только он один.

Также читайте: "Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
Як чумних палять свинопсів.
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12.03.2022 16:10
+27
Бажаю, щоб таких рейсів було якомога більше! )))
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12.03.2022 16:11
+22
Данил Денежкин


@denezhken

·
4 ч



Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
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12.03.2022 16:15
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Як чумних палять свинопсів.
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12.03.2022 16:10 Ответить
и газа не надо
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12.03.2022 16:12 Ответить
Місцеві жителі та медичні працівники інформують, що у домні спалюють людські тіла - трупи з лінії фронту.
===============
і шо блд,ніяк чугун не виплавляється?
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12.03.2022 18:33 Ответить
Бажаю, щоб таких рейсів було якомога більше! )))
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12.03.2022 16:11 Ответить
300-х тоже туда можно
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12.03.2022 17:44 Ответить
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12.03.2022 16:11 Ответить
Сліди замітають, нет тела - нет дела
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12.03.2022 16:11 Ответить
Господи !!! Дай сили пережити це ! Скільки матерів та батьків буде чекати своїх синів ????? А їх нема ні тіл . ні вісточки .... Свинособаки .....
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12.03.2022 16:12 Ответить
Отлично . Завод удобрений ?
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12.03.2022 16:13 Ответить
легируют..новая марка стали может получиться!
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12.03.2022 16:23 Ответить
Z200
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12.03.2022 16:29 Ответить
С костной мукой
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12.03.2022 16:35 Ответить
Надо эту инфу на весь мир распрстранить срочно.

шоб дошло до белорусов ‼️‼️‼️И кацапских жён
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12.03.2022 16:13 Ответить
Бесполезно, кацапских жён не переделаешь.
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12.03.2022 16:18 Ответить
Насчёт бульбосвиней не знаю, а до свинособачих жён не дойдёт, напрасная трата времени и сил!
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12.03.2022 16:24 Ответить
Как напрасная? Нету тела - нету 7 млн рублей
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12.03.2022 16:26 Ответить
Данил Денежкин


@denezhken

·
4 ч



Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
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12.03.2022 16:15 Ответить
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12.03.2022 16:18 Ответить
Предлагаю переименовать завод на Новобухенвальдский...
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12.03.2022 16:15 Ответить
выплат за здохших ванек не будет
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12.03.2022 16:17 Ответить
Сабак в печках хоронілі
Рвалісь в бой, но не смоглі
Апасля в рояль насралі
Чудна время правелі
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12.03.2022 16:17 Ответить
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12.03.2022 16:17 Ответить
Та русские свиносамки горюют что их выродков не замочили. Они там от похоронок больше радуются чем от возвращения их сыновей домой живыми
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12.03.2022 16:19 Ответить
Похоронок тоже не будет. Будет пропавший без вести.
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12.03.2022 16:27 Ответить
Мамаши прибегут за похоронными, а им скажут - докажите что у вас были сыновья
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12.03.2022 16:17 Ответить
Пздц. Кто бы мог подумать что в 21 веке людей как скотов сжигают в печах без опознания и учета. И весь мир язык в жопу засунул и наблюдает как кремлевский Гитлер занимается массовым уничтожением людей
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12.03.2022 16:18 Ответить
Это убийства в том числе "мобилизованных" в ЛДНР. Это жесть, ***** даже ад не примет.
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12.03.2022 16:18 Ответить
Многопрофильное предприятие..
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12.03.2022 16:18 Ответить
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12.03.2022 16:19 Ответить
А что, дмз ещё работает?
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12.03.2022 16:19 Ответить
це тих, хто не вирили, що згорять у пеклі?
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12.03.2022 16:24 Ответить
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12.03.2022 16:25 Ответить
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12.03.2022 16:26 Ответить
деметаллизация ваты?
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12.03.2022 16:30 Ответить
Живими їх туди, щоб тут не гадили😁
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12.03.2022 16:32 Ответить
...безвєсті пропавші, і непотрібно 7 млн. платити, економія однако, - руцкій чєловєк паймьот.
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12.03.2022 16:32 Ответить
Правильно до скіпу їх ніякого запаху не буде. Хіба піч не робоча і спалюють просто у горні порожньої печі.
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12.03.2022 16:34 Ответить
вони це 3аробили
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12.03.2022 16:51 Ответить
они живые никому не нужны а трупы это для ***** мусор
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12.03.2022 17:02 Ответить
всё очень логично

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12.03.2022 17:11 Ответить
Так же и вов поступали:в канаву и трактором зарыли.А семья,что б пособия не было-безвести... .Всё повторяется....
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12.03.2022 17:50 Ответить
"жди меня" на мокшандії може розширити штат, роботи ще буде на 100 років
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13.03.2022 10:27 Ответить
 
 