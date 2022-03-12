На Донецькому металургійному заводі спалюють трупи загиблих окупантів, - правозахисник Лисянський
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За інформацією джерел з ОРДЛО, весь останній тиждень до Донецького металургійного заводу стало приїжджати багато машин швидкої допомоги та бригад реанімації у вечірній час доби. Робітники заводу повідомляють, що в доменній печі спалюють чорні пакети, після чого в районі комбінату стоїть запах гару.
Про це повідомляє Павло Лисянський, правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі та медичні працівники інформують, що у домні спалюють людські тіла – трупи з лінії фронту.
"На даний момент всі морги ОРДЛО переповнені, облік загиблих не ведеться, тим кого вбили надають статус зниклого безвісти", - говорить Лисянський.
Про те, що НВФ "ДНР" зазнає величезних втрат, підтверджують і військові полонені. Так, у полон до українських військових потрапив так званий мобілізований бойовик "ДНР" - Руслан Хаєв, який працював в управлінні праці та держзахисту міста Сніжне. 22 лютого його примусово відправили на фронт, а потім наказали атакувати Маріуполь. Як розповідає Хаєв з п'яти людей, мобілізованих із ним, вижив лише він один.
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і шо блд,ніяк чугун не виплавляється?
шоб дошло до белорусов ‼️‼️‼️И кацапских жён
@denezhken
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4 ч
Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
Рвалісь в бой, но не смоглі
Апасля в рояль насралі
Чудна время правелі
Это Вильнюс