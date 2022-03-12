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На Донецькому металургійному заводі спалюють трупи загиблих окупантів, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донецькому металургійному заводі спалюють трупи загиблих окупантів, - правозахисник Лисянський

За інформацією джерел з ОРДЛО, весь останній тиждень до Донецького металургійного заводу стало приїжджати багато машин швидкої допомоги та бригад реанімації у вечірній час доби. Робітники заводу повідомляють, що в доменній печі спалюють чорні пакети, після чого в районі комбінату стоїть запах гару.

Про це повідомляє Павло Лисянський, правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі та медичні працівники інформують, що у домні спалюють людські тіла – трупи з лінії фронту.

"На даний момент всі морги ОРДЛО переповнені, облік загиблих не ведеться, тим кого вбили надають статус зниклого безвісти", - говорить Лисянський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації

Про те, що НВФ "ДНР" зазнає величезних втрат, підтверджують і військові полонені. Так, у полон до українських військових потрапив так званий мобілізований бойовик "ДНР" - Руслан Хаєв, який працював в управлінні праці та держзахисту міста Сніжне. 22 лютого його примусово відправили на фронт, а потім наказали атакувати Маріуполь. Як розповідає Хаєв з п'яти людей, мобілізованих із ним, вижив лише він один.
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Топ коментарі
+35
Як чумних палять свинопсів.
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12.03.2022 16:10
+27
Бажаю, щоб таких рейсів було якомога більше! )))
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12.03.2022 16:11
+22
Данил Денежкин


@denezhken

·
4 ч



Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
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12.03.2022 16:15
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Як чумних палять свинопсів.
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12.03.2022 16:10 Відповісти
и газа не надо
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Місцеві жителі та медичні працівники інформують, що у домні спалюють людські тіла - трупи з лінії фронту.
===============
і шо блд,ніяк чугун не виплавляється?
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Бажаю, щоб таких рейсів було якомога більше! )))
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12.03.2022 16:11 Відповісти
300-х тоже туда можно
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12.03.2022 17:44 Відповісти
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12.03.2022 16:11 Відповісти
Сліди замітають, нет тела - нет дела
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12.03.2022 16:11 Відповісти
Господи !!! Дай сили пережити це ! Скільки матерів та батьків буде чекати своїх синів ????? А їх нема ні тіл . ні вісточки .... Свинособаки .....
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Отлично . Завод удобрений ?
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12.03.2022 16:13 Відповісти
легируют..новая марка стали может получиться!
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12.03.2022 16:23 Відповісти
Z200
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12.03.2022 16:29 Відповісти
С костной мукой
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12.03.2022 16:35 Відповісти
Надо эту инфу на весь мир распрстранить срочно.

шоб дошло до белорусов ‼️‼️‼️И кацапских жён
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12.03.2022 16:13 Відповісти
Бесполезно, кацапских жён не переделаешь.
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12.03.2022 16:18 Відповісти
Насчёт бульбосвиней не знаю, а до свинособачих жён не дойдёт, напрасная трата времени и сил!
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12.03.2022 16:24 Відповісти
Как напрасная? Нету тела - нету 7 млн рублей
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12.03.2022 16:26 Відповісти
Данил Денежкин


@denezhken

·
4 ч



Сломалась машина и нет запчастей? Не летают самолёты и не ходят поезда? Нет лекарств? Газета вместо туалетной бумаги?
Не волнуйся. Ты же вне политики, поэтому тебя это не касается.
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12.03.2022 16:15 Відповісти
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12.03.2022 16:18 Відповісти
Предлагаю переименовать завод на Новобухенвальдский...
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12.03.2022 16:15 Відповісти
выплат за здохших ванек не будет
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12.03.2022 16:17 Відповісти
Сабак в печках хоронілі
Рвалісь в бой, но не смоглі
Апасля в рояль насралі
Чудна время правелі
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12.03.2022 16:17 Відповісти
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12.03.2022 16:17 Відповісти
Та русские свиносамки горюют что их выродков не замочили. Они там от похоронок больше радуются чем от возвращения их сыновей домой живыми
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Похоронок тоже не будет. Будет пропавший без вести.
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12.03.2022 16:27 Відповісти
Мамаши прибегут за похоронными, а им скажут - докажите что у вас были сыновья
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12.03.2022 16:17 Відповісти
Пздц. Кто бы мог подумать что в 21 веке людей как скотов сжигают в печах без опознания и учета. И весь мир язык в жопу засунул и наблюдает как кремлевский Гитлер занимается массовым уничтожением людей
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12.03.2022 16:18 Відповісти
Это убийства в том числе "мобилизованных" в ЛДНР. Это жесть, ***** даже ад не примет.
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12.03.2022 16:18 Відповісти
Многопрофильное предприятие..
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12.03.2022 16:18 Відповісти
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12.03.2022 16:19 Відповісти
А что, дмз ещё работает?
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12.03.2022 16:19 Відповісти
це тих, хто не вирили, що згорять у пеклі?
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12.03.2022 16:24 Відповісти
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12.03.2022 16:25 Відповісти
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12.03.2022 16:26 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3179186549075309&set=a.1396985857295396

Это Вильнюс
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12.03.2022 16:29 Відповісти
деметаллизация ваты?
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Живими їх туди, щоб тут не гадили😁
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12.03.2022 16:32 Відповісти
...безвєсті пропавші, і непотрібно 7 млн. платити, економія однако, - руцкій чєловєк паймьот.
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12.03.2022 16:32 Відповісти
Правильно до скіпу їх ніякого запаху не буде. Хіба піч не робоча і спалюють просто у горні порожньої печі.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
вони це 3аробили
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12.03.2022 16:51 Відповісти
они живые никому не нужны а трупы это для ***** мусор
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12.03.2022 17:02 Відповісти
всё очень логично

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12.03.2022 17:11 Відповісти
Так же и вов поступали:в канаву и трактором зарыли.А семья,что б пособия не было-безвести... .Всё повторяется....
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12.03.2022 17:50 Відповісти
"жди меня" на мокшандії може розширити штат, роботи ще буде на 100 років
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13.03.2022 10:27 Відповісти
 
 