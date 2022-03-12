Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем аккаунте в телеграме.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - написал он, выложив совместное фото с Андреем Ермаком.

Напомним, ранее о продолжении переговоров в видеоформате заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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