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Подоляк Михаил (243) переговоры с Россией (443)

Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своем аккаунте в телеграме.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - написал он, выложив совместное фото с Андреем Ермаком.

Напомним, ранее о продолжении переговоров в видеоформате заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Топ комментарии
+22
Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
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12.03.2022 19:22
+22
Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
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12.03.2022 19:23
+17
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12.03.2022 19:27
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Які нах переговори? Про що?
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12.03.2022 19:18 Ответить
***, кто этого дермопредателя туда послал, вагнеровцев, что ли забыли?
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12.03.2022 19:21 Ответить
кто б сомневался

у этих двух персонажей только по выдаче пленных вагнеровцев рашке ?
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12.03.2022 19:22 Ответить
Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
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12.03.2022 19:22 Ответить
Думаю переговори про те, щоб кацапня забирала своїх дохляків і оголосила про свою капітуляцію + репераціi і так далі...
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12.03.2022 19:22 Ответить
Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
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12.03.2022 19:23 Ответить
Не можу заспокоїтись! Подоляку на гілляку!
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12.03.2022 19:23 Ответить
Тоесть, теперь не будете ездить в Беларусь?
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12.03.2022 19:24 Ответить
Біба та боба два долбой@. Фахівці по ізраїльським фейкам
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12.03.2022 19:24 Ответить
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12.03.2022 19:25 Ответить
Й*бані п*дараси!
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12.03.2022 19:25 Ответить
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12.03.2022 19:27 Ответить
Это не правда. Санкции начинают действовать и брать россиян за яйца. Любые переговоры и оттягивание времени на пользу Украине. Каждый новый день - гвоздь в крышку гроба России.
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12.03.2022 19:31 Ответить
Раіська може сконати за рік. Так і будемо сидіти в руїнах ?
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12.03.2022 19:42 Ответить
А как по другому? Украину восстановят полностью. А Россия уже нахер никому не нужна будет.
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12.03.2022 19:45 Ответить
Хто?
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12.03.2022 20:13 Ответить
ЕС и США. Даже Китай поможет.
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12.03.2022 20:22 Ответить
Ніколи не сумнівайтеся в обіцянках ворога вбити вас рано чи пізно
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12.03.2022 19:44 Ответить
Жаль тільки , що ведуться вони непрофесіоналами.
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12.03.2022 19:38 Ответить
Це якиісь сюр...агент ФСБ домовляється з ФСБ....
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12.03.2022 19:39 Ответить
Що можна говорить ?
Два балабола - єрмак і подоляк
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12.03.2022 19:41 Ответить
Я цим двом не вірю, особливо тому, що праворуч...чому взагалі нічого не робиьбся для відбиття територій, для помочі Маріуполю, чому в Бучі, Гостомелі і північніше дають закріплятися кацапам, чому 60 кілометрову колону на півночі Києва не чіпали взагалі, і зараз вона роз'їхалась по селам і лісам, та окопується.Що взагалі відбувається,.де резерви, де контраступи.
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12.03.2022 19:43 Ответить
Ця мерзота все не полишає надії злити Україу
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12.03.2022 19:54 Ответить
Яког Хера зрадник эрмак веде перемовини??? Ау СБУ, військові, розвідка...? Ви контролюете ціх двох?
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12.03.2022 19:56 Ответить
Розвідка...це та, що не бачила ніяких передумов стосовно нападу кацапів?Якби не американці і британці, то ми б з цією "розвідкою" вже б були всі в окупації...
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12.03.2022 20:02 Ответить
Вспомнилось о красных линиях которые все переговорщики от Украины почему то забывают...
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12.03.2022 20:03 Ответить
"директиви" єрмак видає?Плять,що за цирк?!
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12.03.2022 20:21 Ответить
*** розбудіть мене..... Сценарист 95 кварталу і агент фсб вирішують долю України на перемовинах загарбниками... краще застреліть , щоб не бачити цього
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12.03.2022 20:23 Ответить
Переговори потрібні для донесення ворогам дези.
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12.03.2022 20:26 Ответить
єрмак з подоляка та арахамією?Та вони дезу нам ********.
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12.03.2022 20:36 Ответить
 
 