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Подоляк Михайло (296) переговори з Росією (552)

Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк

Переговори з російською делегацією тривають безперервно у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на своєму акаунті в телеграмі.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав він, виклавши спільне фото з Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше про продовження перемовин у відеоформаті заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Топ коментарі
+22
Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
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12.03.2022 19:22
+22
Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
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12.03.2022 19:23
+17
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12.03.2022 19:27
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Які нах переговори? Про що?
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12.03.2022 19:18 Відповісти
***, кто этого дермопредателя туда послал, вагнеровцев, что ли забыли?
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12.03.2022 19:21 Відповісти
кто б сомневался

у этих двух персонажей только по выдаче пленных вагнеровцев рашке ?
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Думаю переговори про те, щоб кацапня забирала своїх дохляків і оголосила про свою капітуляцію + репераціi і так далі...
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Не можу заспокоїтись! Подоляку на гілляку!
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Тоесть, теперь не будете ездить в Беларусь?
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12.03.2022 19:24 Відповісти
Біба та боба два долбой@. Фахівці по ізраїльським фейкам
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12.03.2022 19:24 Відповісти
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12.03.2022 19:25 Відповісти
Й*бані п*дараси!
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12.03.2022 19:25 Відповісти
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Это не правда. Санкции начинают действовать и брать россиян за яйца. Любые переговоры и оттягивание времени на пользу Украине. Каждый новый день - гвоздь в крышку гроба России.
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12.03.2022 19:31 Відповісти
Раіська може сконати за рік. Так і будемо сидіти в руїнах ?
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12.03.2022 19:42 Відповісти
А как по другому? Украину восстановят полностью. А Россия уже нахер никому не нужна будет.
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12.03.2022 19:45 Відповісти
Хто?
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12.03.2022 20:13 Відповісти
ЕС и США. Даже Китай поможет.
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12.03.2022 20:22 Відповісти
Ніколи не сумнівайтеся в обіцянках ворога вбити вас рано чи пізно
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12.03.2022 19:44 Відповісти
Жаль тільки , що ведуться вони непрофесіоналами.
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12.03.2022 19:38 Відповісти
Це якиісь сюр...агент ФСБ домовляється з ФСБ....
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12.03.2022 19:39 Відповісти
Що можна говорить ?
Два балабола - єрмак і подоляк
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12.03.2022 19:41 Відповісти
Я цим двом не вірю, особливо тому, що праворуч...чому взагалі нічого не робиьбся для відбиття територій, для помочі Маріуполю, чому в Бучі, Гостомелі і північніше дають закріплятися кацапам, чому 60 кілометрову колону на півночі Києва не чіпали взагалі, і зараз вона роз'їхалась по селам і лісам, та окопується.Що взагалі відбувається,.де резерви, де контраступи.
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12.03.2022 19:43 Відповісти
Ця мерзота все не полишає надії злити Україу
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Яког Хера зрадник эрмак веде перемовини??? Ау СБУ, військові, розвідка...? Ви контролюете ціх двох?
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12.03.2022 19:56 Відповісти
Розвідка...це та, що не бачила ніяких передумов стосовно нападу кацапів?Якби не американці і британці, то ми б з цією "розвідкою" вже б були всі в окупації...
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12.03.2022 20:02 Відповісти
Вспомнилось о красных линиях которые все переговорщики от Украины почему то забывают...
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12.03.2022 20:03 Відповісти
"директиви" єрмак видає?Плять,що за цирк?!
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12.03.2022 20:21 Відповісти
*** розбудіть мене..... Сценарист 95 кварталу і агент фсб вирішують долю України на перемовинах загарбниками... краще застреліть , щоб не бачити цього
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12.03.2022 20:23 Відповісти
Переговори потрібні для донесення ворогам дези.
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12.03.2022 20:26 Відповісти
єрмак з подоляка та арахамією?Та вони дезу нам ********.
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12.03.2022 20:36 Відповісти
 
 