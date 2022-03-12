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Городской совет оккупированного Геническа объявил об отставке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской совет оккупированного Геническа объявил об отставке

Городской совет оккупированного Геническа подал в отставку. Заявила об условиях, которые делают невозможным дальнейшую работу в качестве представителей украинского органа местного самоуправления.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генического городского совета.

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"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку" ,- пишет городской голова Александр Тулупов.

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Топ комментарии
+33
А что не нравится - люди поступают по совести и отказались работать на оккупантов
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12.03.2022 19:28
+19
Вони таким чином, можливо, ухиляються від примушення окупантами в проведені "референдуму".
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12.03.2022 19:29
+14
Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********
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12.03.2022 19:27
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Щось мені це не подобається!(((
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12.03.2022 19:26 Ответить
А что не нравится - люди поступают по совести и отказались работать на оккупантов
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12.03.2022 19:28 Ответить
Тільки невідомо кого виберуть замість них,ми ж знаємо які "вибори" у свинокацапів!
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12.03.2022 19:32 Ответить
да *****...., от слова вообще.....
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12.03.2022 19:38 Ответить
так отож, що т.з. "вибори" під окупацією нікчемні і жодних правових наслідків не мають і зрозуміло, що призначать туди зрадників і ворогів
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12.03.2022 20:09 Ответить
та ни кого не віберут!!! Нет лигитимной власти, нет ни каких легитимных выборов!!!
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12.03.2022 20:41 Ответить
Не засуджуйте їх, вони повністю оточені та навряд чи будудь візволені найближчим часом, бо русня з півдня просунулась далеко та буде робити все, щоб закріпитись.
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12.03.2022 19:29 Ответить
Війська з Миколаєва будуть гнати ворога на Херсонщину і далі
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12.03.2022 19:41 Ответить
Так, ЗСУ здолає мокшанську орду. Але до того часу українцям в окупації треба вижити.
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12.03.2022 19:48 Ответить
Вони таким чином, можливо, ухиляються від примушення окупантами в проведені "референдуму".
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12.03.2022 19:29 Ответить
Чисто моє IMHO:
Краще би пішли у підпілля.
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12.03.2022 19:27 Ответить
Может и пошли. Нужно пресс конференцию по этому поводу созвать?
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12.03.2022 19:32 Ответить
Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********
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12.03.2022 19:27 Ответить
Правильно поступили.
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12.03.2022 19:35 Ответить
Тулупов это ОПЗЖ, следовательно, будет оккупационным мэром, Украину ненавидит, сволочь одним словом
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12.03.2022 19:35 Ответить
піти у відставку...хіба щоб не співпрацювали на окупантів
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12.03.2022 19:35 Ответить
Мзду суки от раши получи ли и сложили полномочия для ГНР
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12.03.2022 20:20 Ответить
Не нам їх судити сидячі на дивані в теплі
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12.03.2022 19:37 Ответить
Эти ******** в Сщастливле истосник отдали на откуп таким же передастам. 20 гр даже с пенсионеров . я этих СУК сам бы расстрелял.Геническ ****** сдали.с баблом *********.СУКИ
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12.03.2022 20:18 Ответить
 
 