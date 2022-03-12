Городской совет оккупированного Геническа объявил об отставке
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Городской совет оккупированного Геническа подал в отставку. Заявила об условиях, которые делают невозможным дальнейшую работу в качестве представителей украинского органа местного самоуправления.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генического городского совета.
"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку" ,- пишет городской голова Александр Тулупов.
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Краще би пішли у підпілля.
https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********