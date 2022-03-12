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Міська рада окупованого Генічеська оголосила про відставку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міська рада окупованого Генічеська оголосила про відставку

Міська рада окупованого Генічеська подала у відставку. Заявила про умови, які унеможливлюють подальшу роботу як представників українського органу місцевого самоврядування.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генічеської міської ради.

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"Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку",- пише міський голова Олександр Тулупов.

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Топ коментарі
+33
А что не нравится - люди поступают по совести и отказались работать на оккупантов
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12.03.2022 19:28
+19
Вони таким чином, можливо, ухиляються від примушення окупантами в проведені "референдуму".
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12.03.2022 19:29
+14
Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********
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12.03.2022 19:27
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Щось мені це не подобається!(((
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12.03.2022 19:26 Відповісти
А что не нравится - люди поступают по совести и отказались работать на оккупантов
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12.03.2022 19:28 Відповісти
Тільки невідомо кого виберуть замість них,ми ж знаємо які "вибори" у свинокацапів!
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12.03.2022 19:32 Відповісти
да *****...., от слова вообще.....
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12.03.2022 19:38 Відповісти
так отож, що т.з. "вибори" під окупацією нікчемні і жодних правових наслідків не мають і зрозуміло, що призначать туди зрадників і ворогів
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12.03.2022 20:09 Відповісти
та ни кого не віберут!!! Нет лигитимной власти, нет ни каких легитимных выборов!!!
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Не засуджуйте їх, вони повністю оточені та навряд чи будудь візволені найближчим часом, бо русня з півдня просунулась далеко та буде робити все, щоб закріпитись.
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Війська з Миколаєва будуть гнати ворога на Херсонщину і далі
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12.03.2022 19:41 Відповісти
Так, ЗСУ здолає мокшанську орду. Але до того часу українцям в окупації треба вижити.
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12.03.2022 19:48 Відповісти
Вони таким чином, можливо, ухиляються від примушення окупантами в проведені "референдуму".
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Чисто моє IMHO:
Краще би пішли у підпілля.
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Может и пошли. Нужно пресс конференцию по этому поводу созвать?
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12.03.2022 19:32 Відповісти
Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Правильно поступили.
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12.03.2022 19:35 Відповісти
Тулупов это ОПЗЖ, следовательно, будет оккупационным мэром, Украину ненавидит, сволочь одним словом
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12.03.2022 19:35 Відповісти
піти у відставку...хіба щоб не співпрацювали на окупантів
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12.03.2022 19:35 Відповісти
Мзду суки от раши получи ли и сложили полномочия для ГНР
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12.03.2022 20:20 Відповісти
Не нам їх судити сидячі на дивані в теплі
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12.03.2022 19:37 Відповісти
Эти ******** в Сщастливле истосник отдали на откуп таким же передастам. 20 гр даже с пенсионеров . я этих СУК сам бы расстрелял.Геническ ****** сдали.с баблом *********.СУКИ
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12.03.2022 20:18 Відповісти
 
 