Міська рада окупованого Генічеська оголосила про відставку

Міська рада окупованого Генічеська подала у відставку. Заявила про умови, які унеможливлюють подальшу роботу як представників українського органу місцевого самоврядування.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генічеської міської ради.

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"Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку",- пише міський голова Олександр Тулупов.

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