"Мы считаем, что заслужили быть в Европейском Союзе", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз должен ясно заявить о членстве Украины в ЕС.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для иностранных журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе, и не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать", – отметил он.
По словам Зеленского, не нужны разговоры о каких-либо причинах, о датах. "Не надо это. Никому это не интересно. У нас война сегодня, и ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, мы хотим их слышать сегодня. Если НАТО говорит – нет, то мы слышим это. Если ЕС говорит так, то надо именно так и сказать каждому, и не балансировать между капельками дипломатии. Потому что будешь полностью под дождем", - подчеркнул Зеленский.
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Да и не одной. Зачухались, наконец?
УКРАИНА - это Европа !!!!
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
- кто против?
- Япония !