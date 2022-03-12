РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 594 39
Зеленский (16555) членство в ЕС (776)

"Мы считаем, что заслужили быть в Европейском Союзе", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Евросоюз должен ясно заявить о членстве Украины в ЕС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для иностранных журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе, и не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать", – отметил он.

По словам Зеленского, не нужны разговоры о каких-либо причинах, о датах. "Не надо это. Никому это не интересно. У нас война сегодня, и ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, мы хотим их слышать сегодня. Если НАТО говорит – нет, то мы слышим это. Если ЕС говорит так, то надо именно так и сказать каждому, и не балансировать между капельками дипломатии. Потому что будешь полностью под дождем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Враг заводит в Украину новые колонны. Они пытаются взять нас количеством, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
"заслужив"...
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:18
+6
Задолбал с Евросоюзом, лучше бы реальную помощь Мариуполю,а то выходит столько жертв и среди жителей и защитников а теперь сливают явно.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:16
+4
А Євросоюз заслуговує бути з Україною?!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в НАТО заслужили?
показать весь комментарий
12.03.2022 20:13 Ответить
Спроси у Венгрии и Германии, которые блокируют нам членство в НАТО
показать весь комментарий
12.03.2022 20:14 Ответить
Відносини між Україною й Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) розпочалися у 1992 році.[1] Україна подала заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.[2][3] Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після президентських виборів 2010 року, на яких президентом був обраний Віктор Янукович, який вважав за краще залишити країну поза блоком.[4][5]
показать весь комментарий
12.03.2022 20:17 Ответить
Венгрия не просто против Украины в НАТО, она даже блокирует поставку оружия нам через свою территорию. Она проголосует против. Там сейчас пророссийское руководство и ничего с этим не сделать...
показать весь комментарий
12.03.2022 20:24 Ответить
Пистец, а даунбация не больше Венгрии площадью? И шо, там "лучше" зверьё? Очнись!
показать весь комментарий
12.03.2022 21:19 Ответить
пока война не завершится точно ничего не скажут.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:13 Ответить
А Євросоюз заслуговує бути з Україною?!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:15 Ответить
Союз может быть только со странами Балтии, Польшей, Чехией и Великобританией а еврошакалы типо немцев венгров и французов пусть лесом идут
показать весь комментарий
12.03.2022 20:20 Ответить
В зе знову істерика
показать весь комментарий
12.03.2022 20:15 Ответить
Задолбал с Евросоюзом, лучше бы реальную помощь Мариуполю,а то выходит столько жертв и среди жителей и защитников а теперь сливают явно.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:16 Ответить
Оно НИКАКОГО отношеня НЕ ИМЕЕТ ни к военным действиям, ни политическим решениям Украины!!! Гнида это. Не более!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 21:20 Ответить
⚡️ У ЕС существуют серьезные опасения, что Россия может "расширить свою военную деятельность" против одной из стран НАТО - глава дипломатии ЕС Боррель.
===
Да и не одной. Зачухались, наконец?
показать весь комментарий
12.03.2022 20:17 Ответить
Правильно
УКРАИНА - это Европа !!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:17 Ответить
"заслужив"...
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:18 Ответить
слушай а что ты вы для этого сделал.и...??? война с росией это вот (б.лядь) как бы и не повод...хотя за попыточку +...
показать весь комментарий
12.03.2022 20:18 Ответить
Стоп. А воно на потрібне? Ми їм потрібні мені здається лише як буферна зона між росією
показать весь комментарий
12.03.2022 20:18 Ответить
Прибалтика теж буферна зона?
показать весь комментарий
12.03.2022 20:21 Ответить
Прибалтика ні. Поки що.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:29 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 20:19 Ответить
- 99% жителей Курильских островов проголосовали за присоединение к Японии.
- кто против?
- Япония !
показать весь комментарий
12.03.2022 20:21 Ответить
Только после Вас.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:55 Ответить
Нашему евросоюзу надо на коленках ползти и просить Україну вступить.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:30 Ответить
Ага, вже всіх корупціонерів пересадили... візьміть нас щоб зеля і ко дорвались до європейського корита (будуть відкати міряти мілярдами євро а не гривень).
показать весь комментарий
12.03.2022 20:36 Ответить
звиздець яка актуальна зараз тема!
показать весь комментарий
12.03.2022 20:49 Ответить
То какого фуя т флаг Польши нацепил?
показать весь комментарий
12.03.2022 21:24 Ответить
 
 