"Мы считаем, что заслужили быть в Европейском Союзе", - Зеленский

Евросоюз должен ясно заявить о членстве Украины в ЕС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для иностранных журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе, и не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать", – отметил он.

По словам Зеленского, не нужны разговоры о каких-либо причинах, о датах. "Не надо это. Никому это не интересно. У нас война сегодня, и ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, мы хотим их слышать сегодня. Если НАТО говорит – нет, то мы слышим это. Если ЕС говорит так, то надо именно так и сказать каждому, и не балансировать между капельками дипломатии. Потому что будешь полностью под дождем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Враг заводит в Украину новые колонны. Они пытаются взять нас количеством, - Зеленский