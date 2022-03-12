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Зеленський (17456) членство в ЄС (932)

"Ми вважаємо, що заслужили бути в Європейському Союзі", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Євросоюз має чітко заявити про членство України у ЄС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для іноземних журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі, і не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати", - зазначив він.

За словами Зеленського, не потрібні розмови про якісь причини, про дати. "Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, і відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить - ні, то ми чуємо це. Якщо ЄС каже так, то треба конкретно так і сказати кожному, і не балансувати між крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Лідери Євросоюзу мають прислухатись до думки своїх громадян, більшість яких підтримують вступ України до ЄС, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
"заслужив"...
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
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12.03.2022 20:18
+6
Задолбал с Евросоюзом, лучше бы реальную помощь Мариуполю,а то выходит столько жертв и среди жителей и защитников а теперь сливают явно.
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12.03.2022 20:16
+4
А Євросоюз заслуговує бути з Україною?!
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12.03.2022 20:15
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А в НАТО заслужили?
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12.03.2022 20:13 Відповісти
Спроси у Венгрии и Германии, которые блокируют нам членство в НАТО
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12.03.2022 20:14 Відповісти
Відносини між Україною й Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) розпочалися у 1992 році.[1] Україна подала заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.[2][3] Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після президентських виборів 2010 року, на яких президентом був обраний Віктор Янукович, який вважав за краще залишити країну поза блоком.[4][5]
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Венгрия не просто против Украины в НАТО, она даже блокирует поставку оружия нам через свою территорию. Она проголосует против. Там сейчас пророссийское руководство и ничего с этим не сделать...
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12.03.2022 20:24 Відповісти
Пистец, а даунбация не больше Венгрии площадью? И шо, там "лучше" зверьё? Очнись!
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12.03.2022 21:19 Відповісти
пока война не завершится точно ничего не скажут.
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12.03.2022 20:13 Відповісти
А Євросоюз заслуговує бути з Україною?!
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12.03.2022 20:15 Відповісти
Союз может быть только со странами Балтии, Польшей, Чехией и Великобританией а еврошакалы типо немцев венгров и французов пусть лесом идут
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12.03.2022 20:20 Відповісти
В зе знову істерика
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12.03.2022 20:15 Відповісти
Задолбал с Евросоюзом, лучше бы реальную помощь Мариуполю,а то выходит столько жертв и среди жителей и защитников а теперь сливают явно.
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12.03.2022 20:16 Відповісти
Оно НИКАКОГО отношеня НЕ ИМЕЕТ ни к военным действиям, ни политическим решениям Украины!!! Гнида это. Не более!!!
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12.03.2022 21:20 Відповісти
⚡️ У ЕС существуют серьезные опасения, что Россия может "расширить свою военную деятельность" против одной из стран НАТО - глава дипломатии ЕС Боррель.
===
Да и не одной. Зачухались, наконец?
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Правильно
УКРАИНА - это Европа !!!!
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12.03.2022 20:17 Відповісти
"заслужив"...
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
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12.03.2022 20:18 Відповісти
слушай а что ты вы для этого сделал.и...??? война с росией это вот (б.лядь) как бы и не повод...хотя за попыточку +...
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12.03.2022 20:18 Відповісти
Стоп. А воно на потрібне? Ми їм потрібні мені здається лише як буферна зона між росією
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12.03.2022 20:18 Відповісти
Прибалтика теж буферна зона?
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12.03.2022 20:21 Відповісти
Прибалтика ні. Поки що.
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12.03.2022 20:29 Відповісти
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12.03.2022 20:19 Відповісти
- 99% жителей Курильских островов проголосовали за присоединение к Японии.
- кто против?
- Япония !
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12.03.2022 20:21 Відповісти
Только после Вас.
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13.03.2022 09:55 Відповісти
Нашему евросоюзу надо на коленках ползти и просить Україну вступить.
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12.03.2022 20:30 Відповісти
Ага, вже всіх корупціонерів пересадили... візьміть нас щоб зеля і ко дорвались до європейського корита (будуть відкати міряти мілярдами євро а не гривень).
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12.03.2022 20:36 Відповісти
звиздець яка актуальна зараз тема!
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12.03.2022 20:49 Відповісти
То какого фуя т флаг Польши нацепил?
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12.03.2022 21:24 Відповісти
 
 