"Ми вважаємо, що заслужили бути в Європейському Союзі", - Зеленський
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Євросоюз має чітко заявити про членство України у ЄС.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для іноземних журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі, і не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати", - зазначив він.
За словами Зеленського, не потрібні розмови про якісь причини, про дати. "Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, і відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить - ні, то ми чуємо це. Якщо ЄС каже так, то треба конкретно так і сказати кожному, і не балансувати між крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем", - наголосив Зеленський.
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Да и не одной. Зачухались, наконец?
УКРАИНА - это Европа !!!!
Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
- кто против?
- Япония !