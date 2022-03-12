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От Росатома на ЗАЭС приехали бывшие украинские атомщики, - глава Энергоатома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

От Росатома на ЗАЭС приехали бывшие украинские атомщики, - глава Энергоатома

Среди представителей российского государственного холдинга "Росатом", приехавших на захваченную ЗАЭС, есть бывшие работники Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире марафона "Единение #UAвместе", которого цитирует Укринформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На ЗАЭС они привезли персонал Росатома. Это 11 человек, двое из них мы идентифицировали: главный инженер и его заместитель по ремонту. Эти люди раньше работали на наших АЭС, в том числе на Южно-Украинской и Хмельницкой. Сейчас они приехали как представители Росатома", – подчеркнул он.

Смотрите: "Байрактары в действии!", - главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал запись уничтожения РСЗО оккупантов. ВИДЕО

По словам Котина, в настоящее время Запорожская АЭС контролируется украинским персоналом, в том числе там находится около 800 сотрудников, имеющих возможность ротации.

Формально оккупанты не вмешиваются в их работу, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.

Как сообщалось, в ЗАЭС прибыли 11 человек из Росатома. Захватчики заявили, что Запорожская АЭС уже входит в систему управления Росатома. Ситуация на захваченной российскими военными Чернобыльской АЭС пока остается неизменной.

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Топ комментарии
+16
Прийде час разом будете сидіти на шконці!
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12.03.2022 20:59
+13
Тварь от Партии Регионов Дура редкостная
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12.03.2022 21:08
+11
Чого-чого, але гнид у нас завжди забагато.
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12.03.2022 20:58
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Паламурчука привезли, что ли? Тупого коня
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12.03.2022 20:56 Ответить
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12.03.2022 20:57 Ответить
Прийде час разом будете сидіти на шконці!
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12.03.2022 20:59 Ответить
помазать лоб зеленкой и расстрелять
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12.03.2022 21:01 Ответить
а то раніше ківу ніхто не бачив, тільки зараз схаменулися, шо ця дрочлива потвора зрадник.
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12.03.2022 21:06 Ответить
Це свіжак. Його ж розшукують.
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12.03.2022 21:17 Ответить
Только супчика поел, вот зачем мне это рвотное на ночь глядя...
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12.03.2022 21:09 Ответить
Оце так фото "дебіл і ідіотка"
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12.03.2022 21:18 Ответить
Солодка парочка
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12.03.2022 21:19 Ответить
"ми з тамаром ходим паром" )))
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12.03.2022 21:25 Ответить
Руцький корабель іди ти нах*й!
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12.03.2022 20:58 Ответить
Ядерный терроризм, а МакронЫ сопли жуют.
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12.03.2022 20:58 Ответить
Чого-чого, але гнид у нас завжди забагато.
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12.03.2022 20:58 Ответить
А где Байрактары? Или подождем когда кацапоиды устроят диверсию а потом будем за голову хвататься
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12.03.2022 20:58 Ответить
пока там ничего не сделать.
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12.03.2022 21:01 Ответить
Делать можно и нужно везде и понемногу. Чтобы окупанты не чуствовали себя хозяевами безнаказанно
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12.03.2022 21:04 Ответить
возле каждого блока, под открытым небом трансформатор собственных нужд. тонны масла. охлаждение турбогенератора водородное. уж если не остановили на дальних подходах, то теперь прийдется договариваться и давать уйти. порсле того, как окрестности освободят конечно
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12.03.2022 21:09 Ответить
ты дурак от рождения или ЗЧМТ у тебя была?!
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12.03.2022 21:01 Ответить
FTFT. Які ***** байрактари,ти дебіл,чи притворяєшся??? Це ж ядерний об"єкт.
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12.03.2022 21:02 Ответить
Ядерный обьект не помешал кацапам обстреливать из артиллерии. Так же как и бомбить его авиацией. А вот Байрактары смогли бы ювелирно зачистить ядерный обьект от бронетехники и спецмашин врага а потом уже на полную зачистку можно было бы бросить пехоту
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12.03.2022 21:18 Ответить
Иди нах. кацапсина. Армагедон устроят твои кацапоиды которых привезли окупанты, если Украина ничего не сделает
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12.03.2022 21:16 Ответить
мені 50, чомуб й ні
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12.03.2022 23:45 Ответить
ррасіяни - народ-злодюга.
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12.03.2022 21:03 Ответить
Народ. Тут пишуть, що у Мелітополі орки вже призначили в.о. мера - Галину Данильченко. І та записала відео.

https://t.me/zsuwar/5067

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12.03.2022 21:04 Ответить
Тварь от Партии Регионов Дура редкостная
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12.03.2022 21:08 Ответить
Це ні на що не впливає.
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12.03.2022 21:09 Ответить
пристрілити ****** ,щоб іншим неповадно було !
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12.03.2022 21:10 Ответить
З українського громадянства ці "
колишні українські атомники"
точно не виходили, а під час війни за державну зраду - смерть
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12.03.2022 21:08 Ответить
Ми в Енергодарі у заручниках. Їжа в магазинах та ліки у аптеках майже відсутні. Гумконвоїв було 2. Цей такі собі, більших орки не пустили. Сказали, якщо будемо чинити сильний спротив, вони станцію не чіпатимуть, а ось місто - зітруть з лиця землі. Виїхати - максимум у ближнє село, а там такі самі орки. Ми й так, наскільки можемо, шлемо їх за кораблем. Щоранку, на прохідній.
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12.03.2022 21:59 Ответить
Енергію для Кримс хочуть перенаправити, воду вже запустили , суки.
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12.03.2022 22:46 Ответить
Тримайтеся, Галино. Все буде Україна. ✌
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12.03.2022 23:30 Ответить
Террористи .Всіх падл до стінки без суду
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12.03.2022 21:09 Ответить
зокрема, там перебуває близько 800 співробітників, які мають можливість ротації. ( Загарбники заявили, що Запорізька АЕС уже належить до системи управління Росатому. )- значить 800 українських співробітників працюють на Росатом?
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12.03.2022 21:10 Ответить
А что ты предлагаешь? бросить и уйти?
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12.03.2022 21:15 Ответить
800 українських співробітників пропонують рашистам "уйти" , разом з війсками ,в іншому випадку вони не вийдуть.
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12.03.2022 21:23 Ответить
Чё сидим, езжай туда и расскажи как нужно действовать.
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12.03.2022 21:40 Ответить
підривати
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12.03.2022 23:48 Ответить
Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
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12.03.2022 23:51 Ответить
як казав Іуда ми до раю, вони- підуть ***** касапсини смерячі
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12.03.2022 23:53 Ответить
Поздно всрались - НАЭК, министерство энергетики, министерство обороны и верховный главнокомандующий. 3 дня колонна российской военной техники ездила в окрестностях Запорожской АЭС, никто и не думал их уничтожать и сама колонна приехала аж с Крыма. В городе оружия не было, саму атомную защищала воинская часть, но против танков долго не устоишь.
А когда захватили станцию, так караул, караул.
Вот к чему приводит бездарное руководство НАЭК, министерств, страны, хотя мудрый нарит в 2019 сам себе выбрал будущее и в Энергодаре за Зеленского проголосовало 86%... Думай-те.
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12.03.2022 21:12 Ответить
Якщо кацапи кудись вперлись, щось захопили, окопались ти їх звідти вже не виб'єш, тим більш з ЗАЕС. Скоріш за все це була якась змова Zелупи и ******.
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12.03.2022 21:22 Ответить
Я теж так думаю.
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12.03.2022 21:23 Ответить
А роССатома-то как раз и нет в санкционных списках...
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12.03.2022 21:49 Ответить
 
 