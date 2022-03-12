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Від Росатому на ЗАЕС приїхали колишні українські атомники, - голова Енергоатому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від Росатому на ЗАЕС приїхали колишні українські атомники, - голова Енергоатому

Серед представників російського державного холдингу "Росатом", які приїхали на захоплену ЗАЕС, є колишні працівники Южно-Української та Хмельницької АЕС.

Про це заявив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі марафону "Єднання #UAразом", якого цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На ЗАЕС вони привезли персонал Росатому. Це 11 людей, двох із них ми ідентифікували: головний інженер та його заступник з ремонту. Ці люди раніше працювали на наших АЕС, зокрема на Южно-Українській та Хмельницькій. Зараз вони приїхали як представники Росатому", - наголосив він.

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За словами Котіна, наразі Запорізька АЕС контролюється українським персоналом, зокрема, там перебуває близько 800 співробітників, які мають можливість ротації.

Формально окупанти не втручаються в їх роботу, проте всі технічні рішення персонал змушений погоджувати з командиром загарбників.

Як повідомлялося, на ЗАЕС прибули 11 осіб із Росатому. Загарбники заявили, що Запорізька АЕС уже належить до системи управління Росатому. Ситуація на захопленій російськими військовими Чорнобильській АЕС наразі залишається також незмінною.

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Топ коментарі
+16
Прийде час разом будете сидіти на шконці!
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12.03.2022 20:59
+13
Тварь от Партии Регионов Дура редкостная
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12.03.2022 21:08
+11
Чого-чого, але гнид у нас завжди забагато.
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12.03.2022 20:58
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Паламурчука привезли, что ли? Тупого коня
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12.03.2022 20:56 Відповісти
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12.03.2022 20:57 Відповісти
Прийде час разом будете сидіти на шконці!
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12.03.2022 20:59 Відповісти
помазать лоб зеленкой и расстрелять
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12.03.2022 21:01 Відповісти
а то раніше ківу ніхто не бачив, тільки зараз схаменулися, шо ця дрочлива потвора зрадник.
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12.03.2022 21:06 Відповісти
Це свіжак. Його ж розшукують.
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12.03.2022 21:17 Відповісти
Только супчика поел, вот зачем мне это рвотное на ночь глядя...
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12.03.2022 21:09 Відповісти
Оце так фото "дебіл і ідіотка"
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12.03.2022 21:18 Відповісти
Солодка парочка
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12.03.2022 21:19 Відповісти
"ми з тамаром ходим паром" )))
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12.03.2022 21:25 Відповісти
Руцький корабель іди ти нах*й!
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12.03.2022 20:58 Відповісти
Ядерный терроризм, а МакронЫ сопли жуют.
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12.03.2022 20:58 Відповісти
Чого-чого, але гнид у нас завжди забагато.
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12.03.2022 20:58 Відповісти
А где Байрактары? Или подождем когда кацапоиды устроят диверсию а потом будем за голову хвататься
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12.03.2022 20:58 Відповісти
пока там ничего не сделать.
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12.03.2022 21:01 Відповісти
Делать можно и нужно везде и понемногу. Чтобы окупанты не чуствовали себя хозяевами безнаказанно
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12.03.2022 21:04 Відповісти
возле каждого блока, под открытым небом трансформатор собственных нужд. тонны масла. охлаждение турбогенератора водородное. уж если не остановили на дальних подходах, то теперь прийдется договариваться и давать уйти. порсле того, как окрестности освободят конечно
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12.03.2022 21:09 Відповісти
ты дурак от рождения или ЗЧМТ у тебя была?!
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12.03.2022 21:01 Відповісти
FTFT. Які ***** байрактари,ти дебіл,чи притворяєшся??? Це ж ядерний об"єкт.
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12.03.2022 21:02 Відповісти
Ядерный обьект не помешал кацапам обстреливать из артиллерии. Так же как и бомбить его авиацией. А вот Байрактары смогли бы ювелирно зачистить ядерный обьект от бронетехники и спецмашин врага а потом уже на полную зачистку можно было бы бросить пехоту
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12.03.2022 21:18 Відповісти
Иди нах. кацапсина. Армагедон устроят твои кацапоиды которых привезли окупанты, если Украина ничего не сделает
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12.03.2022 21:16 Відповісти
мені 50, чомуб й ні
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12.03.2022 23:45 Відповісти
ррасіяни - народ-злодюга.
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12.03.2022 21:03 Відповісти
Народ. Тут пишуть, що у Мелітополі орки вже призначили в.о. мера - Галину Данильченко. І та записала відео.

https://t.me/zsuwar/5067

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12.03.2022 21:04 Відповісти
Тварь от Партии Регионов Дура редкостная
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Це ні на що не впливає.
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12.03.2022 21:09 Відповісти
пристрілити ****** ,щоб іншим неповадно було !
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12.03.2022 21:10 Відповісти
З українського громадянства ці "
колишні українські атомники"
точно не виходили, а під час війни за державну зраду - смерть
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Ми в Енергодарі у заручниках. Їжа в магазинах та ліки у аптеках майже відсутні. Гумконвоїв було 2. Цей такі собі, більших орки не пустили. Сказали, якщо будемо чинити сильний спротив, вони станцію не чіпатимуть, а ось місто - зітруть з лиця землі. Виїхати - максимум у ближнє село, а там такі самі орки. Ми й так, наскільки можемо, шлемо їх за кораблем. Щоранку, на прохідній.
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12.03.2022 21:59 Відповісти
Енергію для Кримс хочуть перенаправити, воду вже запустили , суки.
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12.03.2022 22:46 Відповісти
Тримайтеся, Галино. Все буде Україна. ✌
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12.03.2022 23:30 Відповісти
Террористи .Всіх падл до стінки без суду
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12.03.2022 21:09 Відповісти
зокрема, там перебуває близько 800 співробітників, які мають можливість ротації. ( Загарбники заявили, що Запорізька АЕС уже належить до системи управління Росатому. )- значить 800 українських співробітників працюють на Росатом?
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12.03.2022 21:10 Відповісти
А что ты предлагаешь? бросить и уйти?
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12.03.2022 21:15 Відповісти
800 українських співробітників пропонують рашистам "уйти" , разом з війсками ,в іншому випадку вони не вийдуть.
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12.03.2022 21:23 Відповісти
Чё сидим, езжай туда и расскажи как нужно действовать.
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12.03.2022 21:40 Відповісти
підривати
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12.03.2022 23:48 Відповісти
Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
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12.03.2022 23:51 Відповісти
як казав Іуда ми до раю, вони- підуть ***** касапсини смерячі
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12.03.2022 23:53 Відповісти
Поздно всрались - НАЭК, министерство энергетики, министерство обороны и верховный главнокомандующий. 3 дня колонна российской военной техники ездила в окрестностях Запорожской АЭС, никто и не думал их уничтожать и сама колонна приехала аж с Крыма. В городе оружия не было, саму атомную защищала воинская часть, но против танков долго не устоишь.
А когда захватили станцию, так караул, караул.
Вот к чему приводит бездарное руководство НАЭК, министерств, страны, хотя мудрый нарит в 2019 сам себе выбрал будущее и в Энергодаре за Зеленского проголосовало 86%... Думай-те.
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12.03.2022 21:12 Відповісти
Якщо кацапи кудись вперлись, щось захопили, окопались ти їх звідти вже не виб'єш, тим більш з ЗАЕС. Скоріш за все це була якась змова Zелупи и ******.
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12.03.2022 21:22 Відповісти
Я теж так думаю.
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12.03.2022 21:23 Відповісти
А роССатома-то как раз и нет в санкционных списках...
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12.03.2022 21:49 Відповісти
 
 