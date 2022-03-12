Від Росатому на ЗАЕС приїхали колишні українські атомники, - голова Енергоатому
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Серед представників російського державного холдингу "Росатом", які приїхали на захоплену ЗАЕС, є колишні працівники Южно-Української та Хмельницької АЕС.
Про це заявив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі марафону "Єднання #UAразом", якого цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На ЗАЕС вони привезли персонал Росатому. Це 11 людей, двох із них ми ідентифікували: головний інженер та його заступник з ремонту. Ці люди раніше працювали на наших АЕС, зокрема на Южно-Українській та Хмельницькій. Зараз вони приїхали як представники Росатому", - наголосив він.
За словами Котіна, наразі Запорізька АЕС контролюється українським персоналом, зокрема, там перебуває близько 800 співробітників, які мають можливість ротації.
Формально окупанти не втручаються в їх роботу, проте всі технічні рішення персонал змушений погоджувати з командиром загарбників.
Як повідомлялося, на ЗАЕС прибули 11 осіб із Росатому. Загарбники заявили, що Запорізька АЕС уже належить до системи управління Росатому. Ситуація на захопленій російськими військовими Чорнобильській АЕС наразі залишається також незмінною.
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колишні українські атомники"
точно не виходили, а під час війни за державну зраду - смерть
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
А когда захватили станцию, так караул, караул.
Вот к чему приводит бездарное руководство НАЭК, министерств, страны, хотя мудрый нарит в 2019 сам себе выбрал будущее и в Энергодаре за Зеленского проголосовало 86%... Думай-те.