МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом ЧАЕС та ЗАЕС

Дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях, припинили надходити до МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії у Твіттері.

"У МАГАТЕ перестали надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об'єктів, на яких зберігається велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.

Як зазначається, причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити. При цьому продовжують надходити відповідні дані з інших ядерних об'єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.

"Дистанційна передача даних з обладнання МАГАТЕ для цілей гарантій, розташованого на ядерних об'єктах по всьому світу, є важливим компонентом здійснення гарантій як в Україні, так і в інших країнах світу. Такі системи встановлені на кількох об'єктах на території України, зокрема на всіх атомних електростанціях. Вони дозволяють нам здійснювати контроль за ядерним матеріалом та діяльністю на цих об'єктах без наших інспекторів" , — зазначив генеральний директор.

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За його словами, попри наявність технічних засобів, що забезпечують локальне зберігання даних, існує невизначеність щодо ємності сховища та робочого стану систем моніторингу.

За допомогою технічних заходів щодо забезпечення гарантій МАГАТЕ перевіряє, чи дотримуються країни своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо використання ядерного матеріалу та технологій виключно з мирною метою.

Що стосується стану експлуатованих в Україні атомних електростанцій, регулюючий орган повідомив, що з 15 енергоблоків, що розташовані в країні, продовжують працювати 8, у тому числі 2 на Запорізькій АЕС. Рівні випромінювання на майданчиках залишаються в нормі, наголосив Гроссі.

Оператор інформував МАГАТЕ, що дві лінії електропередач на ЗАЕС були пошкоджені, зараз на станції залишилися в наявності дві лінії електропередач плюс одна в резерві. Оператор також повідомив, що потреби АЕС у зовнішньому енергопостачанні можуть бути задоволені за наявності однієї лінії електропередач. Крім того, дизельні генератори знаходяться в робочому стані та готові забезпечувати резервне харчування.

"Проте це ще один приклад того, як був порушений один із компонентів безпеки щодо забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання всіх ядерних об'єктів від електромережі", - заявив Гроссі.

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Крім того, регулюючий орган повідомив, що трансформатор енергоблока 6 було виведено з експлуатації та проходить аварійний ремонт після того, як було виявлено пошкодження його системи охолодження внаслідок подій 4 березня.

"Ці останні події посилили стурбованість МАГАТЕ, що зростає, щодо впливу конфлікту в Україні з точки зору безпеки, фізичної безпеки та гарантій на ядерні об'єкти країни", - наголошують у МАГАТЕ.

Зазначається, що Гроссі 10 березня їде до Анталії на запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. "На зустрічах там я сподіваюся досягти прогресу з нагального питання забезпечення безпеки та фізичної безпеки ядерних об'єктів України. Нам треба діяти негайно", - сказав він.

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