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МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом ЧАЭС и ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом ЧАЭС и ЗАЭС

Данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях, перестали поступать в МАГАТЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в Твитере, передает Укринформ.

"В МАГАТЭ перестали поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу внезапного прекращения поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

Как отмечается, причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить. При этом продолжают поступать соответствующие данные с других ядерных объектов на Украине, в том числе с трех других атомных электростанций.

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"Дистанционная передача данных с оборудования МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, представляет собой важный компонент осуществления гарантий как на Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в том числе на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах в отсутствие наших инспекторов" , — отметил генеральный директор.

По его словам, несмотря на наличие технических средств, обеспечивающих локальное хранение данных, существует неопределенность в отношении емкости хранилища и рабочего состояния систем мониторинга.

Посредством технических мер по обеспечению гарантий МАГАТЭ проверяет, соблюдают ли страны свои международно-правовые обязательства по использованию ядерного материала и технологий исключительно в мирных целях.

Что касается состояния эксплуатируемых на Украине атомных электростанций, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков продолжают работать 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС. Уровни излучения на площадках остаются в норме, отметил Гросси.

Оператор информировал МАГАТЭ, что две линии электропередач на ЗАЭС были повреждены, на настоящий момент на станции остались в наличии две линии электропередач, плюс одна в резерве. Оператор сообщил также, что потребности АЭС во внешнем энергоснабжении могут быть удовлетворены при наличии одной линии электропередач. Кроме того, дизельные генераторы находятся в рабочем состоянии и готовы обеспечивать резервное питание.

"Тем не менее это еще один пример того, как был нарушен один из компонентов безопасности, касающийся обеспечения надежного внешнего энергоснабжения всех ядерных объектов от электросети", — заявил Гросси.

Кроме того, регулирующий орган сообщил, что трансформатор энергоблока 6 был выведен из эксплуатации и проходит аварийный ремонт после того, как было выявлено повреждение его системы охлаждения в результате событий 4 марта.

"Эти последние события усилили растущую обеспокоенность МАГАТЭ относительно воздействия конфликта в Украине с точки зрения безопасности, физической безопасности и гарантий на ядерные объекты страны", - подчеркивают в МАГАТЭ.

Отмечается, что Гросси 10 марта едет в Анталью по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. "На встречах там я надеюсь достичь прогресса по неотложному вопросу обеспечения безопасности и физической безопасности ядерных объектов Украины. Нам нужно действовать немедленно", — сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Скільки безполєзних організацій постворювали в світі слачуються краінами великі внескі і дармоіди шикують на ціх грошак роботи і рішень неможуть ухвалити
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10.03.2022 05:53
+12
У дупу собі запхайте свою СТУРБОВАНІСТЬ!, терпіли ******!
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10.03.2022 05:56
+8
за гарантиями теперь к шойгу.
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10.03.2022 05:56
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Скільки безполєзних організацій постворювали в світі слачуються краінами великі внескі і дармоіди шикують на ціх грошак роботи і рішень неможуть ухвалити
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10.03.2022 05:53 Ответить
россія - Мордор.
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10.03.2022 05:53 Ответить
У дупу собі запхайте свою СТУРБОВАНІСТЬ!, терпіли ******!
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10.03.2022 05:56 Ответить
это да. Я всегда подозревал, что МАГАТЭ тайно поддерживала в нашей ВР ОПЗЖ, и вот этот весь "руский мир".
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10.03.2022 06:02 Ответить
за гарантиями теперь к шойгу.
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10.03.2022 05:56 Ответить
Крім того, дизельні генератори знаходяться в робочому стані та готові забезпечувати резервне харчування. Джерело: https://censor.net/ua/n3323449
А посилене харчування вони забезпечать, редактора-гуглтранслейщики?
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10.03.2022 06:02 Ответить
новости в воронеже пишут - в последние дни там фрилансеры вообще за еду работают.
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10.03.2022 06:04 Ответить
Я їм хробаків / для рибалки / можу вислати.
Суттєво ..білок.
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10.03.2022 06:07 Ответить
там скоро опариш піде після відлиги
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10.03.2022 06:17 Ответить
Те єі я мав на увазі
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10.03.2022 06:23 Ответить
думаете, от этого их перевод станет лучше?
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10.03.2022 06:36 Ответить
Ось і починається *********** шантаж України та світу.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 06:05 Ответить
Ядерные отходы перегреваются, радиактивность бешенная, это хреновые новости, с этим что то нужно делать.
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10.03.2022 06:13 Ответить
а МАГАТе керує з Твіттера Атомними Станціями? ну тоді зрозуміло
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10.03.2022 06:15 Ответить
Магате йде нах.
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10.03.2022 06:22 Ответить
так недавно ж писавМагате..«Конкретно, щодо сховища ВЯП об'єкта, об'єм охолоджуючої води в басейні достатній для ефективного відведення тепла від ВЯП без підведення електроенергії. Також на об'єкті є резервні аварійні джерела живлення з дизель-генераторами та акумуляторами, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив у своїй заяві .
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10.03.2022 06:24 Ответить
МАГАТЕ, ООН, НАТО, ЄС - тупо собіратєлі грошей і внесків. Доведено війною в Україні.
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10.03.2022 06:47 Ответить
А по данньім дваветки - вообще капець
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10.03.2022 08:10 Ответить
Коли чую оте "занепокоїні" аж тіпати починає. Яловий світ чекає на своє знищення.
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10.03.2022 09:47 Ответить
долго ещё думайте над закрытием неба над Украиной..
радиация не знает границ, и против нее потом нет ПВО, и другой планеты у вас нет..
это должны осознать наконец то в Европе США и НАТО или сейчас закрываете небо, уничтожаете россию вместе с Украиной или потом будет пзд всей планете
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10.03.2022 11:16 Ответить
 
 