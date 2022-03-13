Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 106 военнослужащих, 17 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 106 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

"Я подписал два важных указа о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них – посмертно", - отметил президент.

Впоследствии на сайте Президента появился текст указа с фамилиями награжденных:

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

ЖУКА Сергія Володимировича — підполковника

ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

ЖУКА Сергея Владимировича - подполковника

ОСТАПЕНКО Олега Владимировича - подполковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

БОНДАРЕНКО Сергея Николаевича - капитана

БОРОВКОВА Тараса Игоревича - лейтенанта

БУЛАТА Ярослава Александровича – старшего лейтенанта

ГОРБЕНЬ Владислава Вячеславовича - капитана

ГРЕКА Андрея Анатольевича - майора

ГРЕЧИШНИКОВА Станислава Сергеевича - лейтенанта

ГУКА Вадима Вячеславовича - старшего лейтенанта

ДЕМЕНКО Владислава Витальевича — главного сержанта

ЗАРЕЦКОГО Дмитрия Евгеньевича - майора

ЗЕБНИЦКОГО Константина Николаевича - майора

КОТЕНКО Дмитрия Николаевича (посмертно) - лейтенанта

КОЧЕРЖЕНКО Максима Алексеевича - капитана

ЛИМАНЦА Павла Валентиновича – старшего лейтенанта

Лобанова Егора Юрьевича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЛУЦИКА Павла Александровича – старшего лейтенанта

МЕЖДУНАРОДНОГО Станислава Евгеньевича — подполковника

МОРОЗА Валерия Николаевича – капитана

НИКОЛЕНКО Виктора Викторовича - старшего лейтенанта

ОСТАПЕНКО Владимира Сергеевича - капитана

ПАЗИЧА Игоря Ивановича - капитана

ПЕТРУСЕНКО Владислава Викторовича - полковника

ПОДДУБНЯКА Александра Андреевича - майора

ПОРОСКУНА Виктора Викторовича - старшего лейтенанта

ПРАЧКОВСКОГО Богдана Руслановича - капитана

ПРОДАНА Виктора Евгеньевича — главного сержанта

Прошение Андрея Васильевича - старшего сержанта

РИЖУКА Сергея Георгиевича (посмертно) – старшего лейтенанта

ТАРАНА Артема Юрьевича - лейтенанта

ТАРАСЕНКО Александра Олеговича – старшего лейтенанта

Ткачука Владислава Валентиновича (посмертно) — старшего лейтенанта медицинской службы

ТУРЕВИЧ Игорь Игоревич — капитана

ЧАЙКУ Максима Игоревича - майора

ЧЕРНОГО Николая Викторовича - капитана

ЧУЙКО Александра Александровича - капитана

ЮЩЕНКО Алексея Анатольевича – сержанта

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта

КИНЕРТА Дениса Викторовича - майора

КУРОЧКА Артема Михайловича - капитана

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

КАЛЮЖНОГО Александра Ивановича (посмертно) – старшего сержанта

КИНЕРТА Дениса Викторовича - майора

КУРОЧКА Артема Михайловича - капитана

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Бадиона Богдана Руслановича - матроса

БАДЮЛА Анатолия Сергеевича – старшего лейтенанта

БЕЗУГЛОГО Ивана Ивановича — старшего солдата

ВОРОШИЛОВА Дмитрия Алексеевича — старшину 1 статьи

ГРИНЧУКА Дениса Николаевича (посмертно) – солдата

Грицаченко Андрея Петровича — старшего сержанта

ДИЧКА Петра Григорьевича — солдата

СВЕДЕНИЯ Ивана Александровича — старшего сержанта

ИЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича (посмертно) – старшего сержанта

КАЛИТАЯ Сергея Владимировича – старшего солдата

КИРЕЙЧИКОВА Антона Викторовича (посмертно) – старшего солдата

КИСЕЛЕВА Егора Сергеевича - матроса

КОЗЫРИНА Руслана Денисовича – солдата

КОТА Владислава Николаевича - старшину 2 статьи

ЛАВРЕНЧУКА Николая Николаевича – старшего сержанта

ЛИТВИНА Александра Владимировича - старшего солдата

МОКАНА Григория Исидоновича - старшего матроса

МОРОЗА Кирилла Владимировича (посмертно) – солдата

МОСКАЛЕНКО Максима Игоревича — старшего солдата

НЕВМЕРЖИЦКОГО Руслана Викторовича - матроса

НОРЦОВА Евгения Юрьевича - младшего сержанта

ОБИЛЬНОЕ Ростислава Сергеевича — младшего сержанта

ОСТАПЮКА Василия Николаевича – солдата

ПАНДЯКА Михаила Николаевича - старшего солдата

ПЕЛИХА Игоря Петровича - капитана

ПЫШКА Святослава Юрьевича (посмертно) - солдата

ПИВНЕНКО Евгения Владимировича — старшего солдата

ПЛАХОВА Руслана Николаевича - штаб-сержанта

Погорельчука Александра Сергеевича — старшего солдата

ПОЛИЩУК Иванна Владимировна (посмертно) — старший солдат

УЛИТКА Владимира Степановича — старшего солдата

САБАДАША Тараса Ивановича - сержанта

САВИЦКОГО Никиту Игоревича – старшего лейтенанта

СЕМЕНЮКА Владимира Руслановича (посмертно) – солдата

СКИРТА Алексея Анатольевича (посмертно) — сержанта

СОРОКУ Владимира Юрьевича - старшего солдата

ТЕСЛЮКА Виталия Дмитриевича (посмертно) – старшего солдата

ОООКАНА Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата

ТРЕТЯКА Дениса Александровича — старшего солдата

ЧЕРНИГОВА Юрия Михайловича - штаб-сержанта

ЧУПРИНА Сергея Сергеевича - старшего солдата

ШЕВЧЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата

ШЕВЧУКА Юрия Витальевича – младшего сержанта

ЯНУША Андрея Руслановича (посмертно) - старшего солдата

ЯСКОВЦА Олега Александровича (посмертно) - сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

ЗАХАРЧЕНКО Сергея Александровича - капитана

КРИВОГОРНИЦЕВА Владимира Александровича - подполковника

Наградить медалью "За военную службу Украины"

КИРИЛЕНКО Дмитрия Ивановича - капитана

НИКИФОРОВА Максима Игоревича - лейтенанта

ПИМЕНОВА Сергея Васильевича - подполковника

ТОМИЛОВА Дмитрия Вячеславовича - матроса

ЩЕРБИНУ Сергея Николаевича — подполковника

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

ТРЕЖЕНЦА Николая Александровича — старшего солдата

ДРОБИТА Виталия Юрьевича — старшего солдата

ЗАЙЦЕВА Вадима Витальевича — старшего солдата

КИСЕЛЕВА Кирилл Вячеславович — младший сержант

КУДЕЛЯ Владимира Вячеславовича — младшего сержанта

КУШНИРУКА Андрея Владимировича – младшего сержанта

МИТРОВИЧА Павла Васильевича – старшего солдата

ОРОСА Александра Александровича - лейтенанта

Пышенко Владислава Викторовича — старшего лейтенанта

ПОМИНЧУКА Сергея Николаевича - майора

ПРОКОПЕНКО Дмитрия Александровича - старшего лейтенанта

УРСАКИ Станислава Сергеевича - солдата

ШПИРКУ Игоря Витальевича — старшего лейтенанта

Щербину Елену Владимировну - капитана".