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Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ
Фото: Укрзалізниця

Эвакуационный поезд попал под обстрел возле Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

В 22:05 оккупанты обстреляли эвакуационный поезд 261/262, который ехал в Лиман Краматорского района за пассажирами.

Погибла проводница поезда, еще одна – в больнице.

На Лиман поезд ехал пустым. В нем находились только проводники, поездной электромеханик и начальник поезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 11 марта расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области при попытке эвакуации, - ГУР Минобороны

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Топ комментарии
+20
Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 07:59
+16
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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13.03.2022 07:59
+10
Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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13.03.2022 08:01
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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13.03.2022 07:59 Ответить
Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 07:59 Ответить
Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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13.03.2022 08:01 Ответить
А тим часом зрадники ніяк не вгамуються: https://www.rbc.ua/ukr/news/pervye-podrobnosti-dogovora-rossiey-propishut-1647149078.html
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13.03.2022 08:04 Ответить
Придержіть тих зелених переговорників, бо вони такого надомовляються, що мінскі домовленності будуть здаваться мрією.
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13.03.2022 08:12 Ответить
R.I.P.
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13.03.2022 08:06 Ответить
В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.
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13.03.2022 08:19 Ответить
это такой привет, как говорили раньше, пламенный привет от русского мира всем жителям Луганской области, которые испытывали ничем не подкрепленные, теплые чувства к рашистским "братьям"...
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13.03.2022 08:36 Ответить
Выжигают остатки братской любви. Вы никогда не были для них братьями. К чему илюзии?
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13.03.2022 08:45 Ответить
Кацапи, ви є вбивці! Україна вам це ніколи не пробачить!
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13.03.2022 08:54 Ответить
Ксиати, а что с "беженцами", которых Пушилин отправил в РФ-ию? Наверное уже на Ямале, в Хабаровске, и прочч.. Батагай место хорошее и Оймякон. Уже помогают убирать выгребные ямы из деревянных туалетов с дырками в полу?
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13.03.2022 09:27 Ответить
 
 