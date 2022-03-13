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Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Эвакуационный поезд попал под обстрел возле Славянска Донецкой области.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
В 22:05 оккупанты обстреляли эвакуационный поезд 261/262, который ехал в Лиман Краматорского района за пассажирами.
Погибла проводница поезда, еще одна – в больнице.
На Лиман поезд ехал пустым. В нем находились только проводники, поездной электромеханик и начальник поезда.
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Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.
«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.