Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд: одна проводница погибла, вторая ранена, - СМИ

Фото: Укрзалізниця

Эвакуационный поезд попал под обстрел возле Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

В 22:05 оккупанты обстреляли эвакуационный поезд 261/262, который ехал в Лиман Краматорского района за пассажирами.

Погибла проводница поезда, еще одна – в больнице.

На Лиман поезд ехал пустым. В нем находились только проводники, поездной электромеханик и начальник поезда.

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