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Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ
Фото: Укрзалізниця

Евакуауційний поїзд потрапив під обстріл біля Слов'янська Донецької області.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

О 22:05 окупанти обстріляли евакуаційний поїзд 261/262, який їхав до Лимана Краматорського району за пасажирами.

Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.

На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.

Читайте: Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн осіб

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 07:59
+16
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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13.03.2022 07:59
+10
Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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13.03.2022 08:01
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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13.03.2022 07:59 Відповісти
Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 07:59 Відповісти
Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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13.03.2022 08:01 Відповісти
А тим часом зрадники ніяк не вгамуються: https://www.rbc.ua/ukr/news/pervye-podrobnosti-dogovora-rossiey-propishut-1647149078.html
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13.03.2022 08:04 Відповісти
Придержіть тих зелених переговорників, бо вони такого надомовляються, що мінскі домовленності будуть здаваться мрією.
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13.03.2022 08:12 Відповісти
R.I.P.
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13.03.2022 08:06 Відповісти
В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.
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13.03.2022 08:19 Відповісти
это такой привет, как говорили раньше, пламенный привет от русского мира всем жителям Луганской области, которые испытывали ничем не подкрепленные, теплые чувства к рашистским "братьям"...
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13.03.2022 08:36 Відповісти
Выжигают остатки братской любви. Вы никогда не были для них братьями. К чему илюзии?
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13.03.2022 08:45 Відповісти
Кацапи, ви є вбивці! Україна вам це ніколи не пробачить!
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13.03.2022 08:54 Відповісти
Ксиати, а что с "беженцами", которых Пушилин отправил в РФ-ию? Наверное уже на Ямале, в Хабаровске, и прочч.. Батагай место хорошее и Оймякон. Уже помогают убирать выгребные ямы из деревянных туалетов с дырками в полу?
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13.03.2022 09:27 Відповісти
 
 