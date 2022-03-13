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Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Евакуауційний поїзд потрапив під обстріл біля Слов'янська Донецької області.
Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
О 22:05 окупанти обстріляли евакуаційний поїзд 261/262, який їхав до Лимана Краматорського району за пасажирами.
Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.
На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.
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Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.
«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.