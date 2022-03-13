Въезд в Чугуев закрыли для предотвращения проникновения вражеских ДРГ, - РВА

С целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в Чугуев Харьковской области запрещен.

Об этом сообщает районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов