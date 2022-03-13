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Въезд в Чугуев закрыли для предотвращения проникновения вражеских ДРГ, - РВА
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С целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в Чугуев Харьковской области запрещен.
Об этом сообщает районная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.
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https://youtu.be/sIKUZAGHPqc