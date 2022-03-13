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В’їзд до Чугуєва закрили для запобігання проникненню ворожих ДРГ, - РВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В’їзд до Чугуєва закрили для запобігання проникненню ворожих ДРГ, - РВА

З метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп із 13 березня в'їзд до Чугуєва Харківської області заборонено.

Про це повідомляє районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Харківщині зупинено ворожу колону, - Держприкордонслужба

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13.03.2022 10:10 Відповісти
 
 