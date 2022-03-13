3 964 1
В’їзд до Чугуєва закрили для запобігання проникненню ворожих ДРГ, - РВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп із 13 березня в'їзд до Чугуєва Харківської області заборонено.
Про це повідомляє районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у м. Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/sIKUZAGHPqc