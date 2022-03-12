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Держприкордонслужба (4341) Харківщина (4281)

На Харківщині зупинено ворожу колону, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині зупинено ворожу колону, - Держприкордонслужба

У Харківській області прикордонники спільно зі ЗСУ зупинили ворожу колону і знищили броньований автомобіль "Тигр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил до села, військовослужбовці Держприкордонслужби точним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що йшов у голові колони", - сказано в повідомленні.

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Коли ворог у відповідь почав накривати вогнем позицію прикордонників, включилися бійці Збройних сил України і змусили противника втекти.

У Держприкордонслужбі України зазначають, що, крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії. Українські захисники з бою вийшли без втрат.

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12.03.2022 23:55 Відповісти
Щось мільчають колони , скоро на мопедах попруть
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12.03.2022 23:57 Відповісти
Ви уважно заголовок прочитайте.

Виходить так: на кордоні прикордонники зупинили колону - "у вас документи неправильні".
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12.03.2022 23:58 Відповісти
Хлопці , безмежна Вам подяка і низький уклін від усіх украінців , за Вашу гарну роботу - а саме знищуєте крисаків і вбивць із московії 👍🏼💪✊
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12.03.2022 23:58 Відповісти
vot eto otlycnaja rabota
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12.03.2022 23:59 Відповісти
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12.03.2022 23:59 Відповісти
Харків в строю і бьеться!
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13.03.2022 00:07 Відповісти
...... и Саддам так считал. У него было вполне реальное химическое оружие. Он разок вытравил целый город, населённый курдами. И он активно занимался биологическим. Ядерным, собственно, тоже занимался - пока Израиль не послал нахрен все нормы и правила и не разнёс в хлам исследовательский центр и реактор. Дальше занятия стали носить теоретический характер.

Военная операция против сбрендившего диктатора обычно бывает малоприятной, и после такой операции обычно остаётся раздолбанная в хлам страна с населением, которое не очень радо освободителям, и считает, что если уж наводите тут свои порядки, так давайте нам своё гражданство и платите пособия. А оставшееся бесхозным ОМП приходится десятилетиями искать и за большие деньги выкупать в обстановке секретности, чтоб не расползлось куда не надо.
Поэтому такие операции - это в самом крайнем случае.
Никому на Западе неинтересно содержать 140 миллионов пленных русских, выслушивая от них недовольство ущемлением прав. Захотят сами бороться против властей - могут помочь. Угрозу для окружающих Запад постарается минимизировать. А брать штурмом Москву - нахрен. Не потому, что Путин применит ядерное оружие. Этот вопрос, думаю, контролируется максимально качественно, да и Путин, с его параноидальными десятиметровыми столами, на самоубийцу не похож.
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13.03.2022 00:11 Відповісти
 
 