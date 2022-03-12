На Харківщині зупинено ворожу колону, - Держприкордонслужба
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У Харківській області прикордонники спільно зі ЗСУ зупинили ворожу колону і знищили броньований автомобіль "Тигр".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна
"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил до села, військовослужбовці Держприкордонслужби точним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що йшов у голові колони", - сказано в повідомленні.
Коли ворог у відповідь почав накривати вогнем позицію прикордонників, включилися бійці Збройних сил України і змусили противника втекти.
У Держприкордонслужбі України зазначають, що, крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії. Українські захисники з бою вийшли без втрат.
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Виходить так: на кордоні прикордонники зупинили колону - "у вас документи неправильні".
Военная операция против сбрендившего диктатора обычно бывает малоприятной, и после такой операции обычно остаётся раздолбанная в хлам страна с населением, которое не очень радо освободителям, и считает, что если уж наводите тут свои порядки, так давайте нам своё гражданство и платите пособия. А оставшееся бесхозным ОМП приходится десятилетиями искать и за большие деньги выкупать в обстановке секретности, чтоб не расползлось куда не надо.
Поэтому такие операции - это в самом крайнем случае.
Никому на Западе неинтересно содержать 140 миллионов пленных русских, выслушивая от них недовольство ущемлением прав. Захотят сами бороться против властей - могут помочь. Угрозу для окружающих Запад постарается минимизировать. А брать штурмом Москву - нахрен. Не потому, что Путин применит ядерное оружие. Этот вопрос, думаю, контролируется максимально качественно, да и Путин, с его параноидальными десятиметровыми столами, на самоубийцу не похож.