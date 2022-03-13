Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон
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Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за обстрела российскими оккупационными войсками Международного центра по поддержанию мира и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия атаковала Международный центр по поддержке мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий13.03.2022 10:25
+16 Перехватчик
показать весь комментарий13.03.2022 10:31
+9 Дима Н 0f4506cb
показать весь комментарий13.03.2022 10:28
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Ну ось чому це посилання ?
Хоча то була інженерна ВИШа й тому там зомбаків й кар"єристів було на порядок меньше .
В основному ті , хто ледь тягнув й невідомо як (хоча "очевидно як", а точніше -- яким місцем) .
Й сопрамат дуже тяжко здавати не мизком , а дупою . В ті часи не кожний препод погоджувався на перездачу "потрібних" для ГБ стукачів й їх якимось чином переводили на економічні факультети , а обо кудись в Калугу , де були преподи не такі принципові .
@KermlinRussia
·
11 мар.
«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU