РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14227 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
21 298 26
обстрел (20205) полигон (315) Резников (1168) закрытое небо (37)

Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с атакой на Яворовский полигон

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за обстрела российскими оккупационными войсками Международного центра по поддержанию мира и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия атаковала Международный центр по поддержке мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты ударили по Яворовскому полигону

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
показать весь комментарий
13.03.2022 10:25
+16
Пeрзидент Роисси


@KermlinRussia

·
11 мар.



«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:31
+9
Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русню з ранніх років садять на пляшку
показать весь комментарий
13.03.2022 10:23 Ответить
лишня хромосома в дії . хочуть на концерт кобзона . вони самі вибрали свій шлях . вся країна їхня заслуговує на концерт .
показать весь комментарий
13.03.2022 10:31 Ответить
МГИМО це квітник кривавої гебні .

Ну ось чому це посилання ?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:39 Ответить
Вам не цікаво подивитися на кончене?
показать весь комментарий
13.03.2022 12:57 Ответить
Ні , я з такими вчився в інституті у Москові ...
Хоча то була інженерна ВИШа й тому там зомбаків й кар"єристів було на порядок меньше .
В основному ті , хто ледь тягнув й невідомо як (хоча "очевидно як", а точніше -- яким місцем) .

Й сопрамат дуже тяжко здавати не мизком , а дупою . В ті часи не кожний препод погоджувався на перездачу "потрібних" для ГБ стукачів й їх якимось чином переводили на економічні факультети , а обо кудись в Калугу , де були преподи не такі принципові .
показать весь комментарий
13.03.2022 13:13 Ответить
9 загинуло 57 поранено
показать весь комментарий
13.03.2022 10:23 Ответить
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття. А Україну досі погано чують...
показать весь комментарий
13.03.2022 10:25 Ответить
Взяли і ...взабочились/кац/.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:25 Ответить
Резников,хватит скулить.Не закроют они небо.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:28 Ответить
Це його робота- що не так?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:32 Ответить
Пeрзидент Роисси


@KermlinRussia

·
11 мар.



«Русский мир» по Путину - это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»?
Я ничего не упустил в логике «вождя»?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:31 Ответить
ГОРІЛА ШИНА ПАЛАЛА ...

https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU
показать весь комментарий
13.03.2022 10:33 Ответить
Чому не наносяться удари по ЗРК поблизу кордонів України?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:39 Ответить
так іди в штаб і запропонуй свої геніальні ідеї, генерала зразу получиш. Думаєш там тупі сидять чи що?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:41 Ответить
они старый совецкий бесилотник прогавили. они свое небо не контролируют, только бла-бла-бла
показать весь комментарий
13.03.2022 10:43 Ответить
Союзники, Закрийте Українське Небо від роSSійської напасті!
показать весь комментарий
13.03.2022 10:40 Ответить
Чому за 8 років не була створена лінія оборони на кримському напрямі?
показать весь комментарий
13.03.2022 10:40 Ответить
Тому що "Велике Будівництво"!
показать весь комментарий
13.03.2022 10:52 Ответить
Мдя, никогда не знал что НАТО такие с..кливые, молча в сторонке сопят про озабоченость
показать весь комментарий
13.03.2022 10:41 Ответить
По полигону были нанесены авиаудары ракетами класса "воздух-земля",самолётами "на рейде" вылетевшими из Саратова,они даже наше воздушное пространство не пересекали,более 30-ти ракет,так что не неси ерунду.
показать весь комментарий
13.03.2022 10:56 Ответить
Ну я чув інше, значить була хибна інформація.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:08 Ответить
Стукайте і Вам відкриють
показать весь комментарий
13.03.2022 11:00 Ответить
рєзніков,зеленський,подоляк,данілов та інші,припиніть закликати блок НАТО до розв'язання третьої світової війни(ЯДЕРНОЇ).Чи може хтось дати гарантії що загнаний в кут путлер, не застосує ядерну зброю або не обстріляє наші АЕС.Закривати небо треба було власною ППО та протиракетною обороною,е не будувати дороги для техніки кацапів.Чому не були заміновані або зруйновані шляхи сполучення з кримом?
показать весь комментарий
13.03.2022 11:26 Ответить
Закриття неба не буде! Вони тільки на словах сильні "ми будемо захищати НАТО до останньої..." і так далі. Тому сподіватись лише на свої власні сили: для Збройних Сил - постійно маневрувати, переховувати **********, паливо, маскуватися, знищувати, а не цяцькатися з "навідниками"...
показать весь комментарий
13.03.2022 11:39 Ответить
Russian propaganda.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:53 Ответить
 
 