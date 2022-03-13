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Атака на Яворовский полигон: 9 погибших, 57 травмированы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Атака на Яворовский полигон: 9 погибших, 57 травмированы

Оккупанты выпустили из Саратова по полигону в Новояворовске более 30 ракет. Часть из них удалось сбить.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине 9 человек погибли, 57 человек получили травмы. Часть раненых доставили во львовские больницы.

Сейчас на полигоне тушат пожар и разбирают завалы.

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"Удар был осуществлен ракетами, предварительно – самолетами из Саратова, России. Поднялись самолеты, нанесли удар на боевом своем курсе. …Было выпущено, по предварительным данным, около 30 ракет. Определенное количество было сбито", – сказал Козицкий.
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Топ комментарии
+28
Пока не будет по Кацапстану достойной ответки вся ета херня так и будет продолжаться. Не понятно только сто делали столько людей на полигоне если каждый день враг обстреливает такие цели
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13.03.2022 10:47
+19
Розумію чому не можна,але все одно виникає питання-побажання,
Жахнути по тому Саратові хоча б одну дві ракети!!!😡🤬
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13.03.2022 10:48
+17
Убить 9 человек 10-ю ракетами... Это же сколько ракет понадобится кацапам на всю нашу армию?
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13.03.2022 10:42
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Знаючи що ворог обстрілює аеропорти вони взагалі не думають про безпеку військо службовців . Забороніть розказувати по телевізору про те що ви збираєтесь зробити. Ніхто вам літаків не надасть , тим більше свої аеродроми . Вони ******** щоб не було звідки злетіти , В деяких країнах дорого можуть буди в злітною полосою . В нас такі дороги є? Мабуть не має. Але в мабудньому потрібно такі построіт
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13.03.2022 11:28 Ответить
База в Энгельсе думает, что по ней не прилетит ?
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13.03.2022 11:34 Ответить
А вы видели где эта база находится? В Украине попросту нет крылатых ракет (она их отдала рф), чтобы туда дотянуться.
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13.03.2022 12:15 Ответить
Кацапи можуть почати бомбити і інші аєропорти , по другу сторону кордону . Якщо там будуть взлітати українські літаки….. Вони на це здатні…
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13.03.2022 11:34 Ответить
А почему Цензор не написал, что удар был нанесен крылатыми ракетами х-55, которые Украина в количестве под тысячу штук передала рф вместе с бомбардировщиками ту95мс и ту160, которые сейчас и стоят под Энгельсом? Давайте пишите, страна должна знать своих "героев". Нас убивают нашим же оружием!
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13.03.2022 11:34 Ответить
І що буде їм заважати, навіть після поразки та повного виведення рос.військ з теріторії України, ось так час від часу пускати ракети з теріторії росії?
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13.03.2022 11:40 Ответить
ничего, и Израиль так и живет десятки лет
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13.03.2022 11:41 Ответить
у Израиля отличное про и пво. они с ракетами отлично справляются.
а нам еще предстоит приобрести про или пво. лучше пво. хотя из про можно не только сбивать но и запускать ракеты.
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13.03.2022 12:54 Ответить
у израиля мелкая территория,большие финансы,а у арабов не высокотехнологичные ракеты
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13.03.2022 13:34 Ответить
В них є "Залізний Купол", який вони заздалегідь почали розробляти.
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13.03.2022 13:35 Ответить
будем приобретать соврменные про и пво. кацаплам же будет мешать запускать в нас ракеты то что санкции будут тогда продолжительннее.
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13.03.2022 12:51 Ответить
Та почему мы не бьем их на ихней земле ,а ж противно.... Ответку дайте ,так они там все обосрутся...
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13.03.2022 11:45 Ответить
Відірви дупу від дивана і сходи наваляй клятим москалям, вояка комп"ютерний.
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13.03.2022 12:22 Ответить
ответить по теме не нельзя? обязательно надо пособачится?
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13.03.2022 12:56 Ответить
Анатолий Финский -******* ты откуда вылез? Накуй пошел debil
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13.03.2022 13:06 Ответить
За цих 5 годин, що минули, сподіваюсь ти атвєтку дал на іхнєй зємлє? Ні? То якого біса чекаєш, щоб за тебе це зробив хтось інший?
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13.03.2022 16:56 Ответить
Как тебя забанить mudak ? гнилое животное
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14.03.2022 12:21 Ответить
Лобом об стіну забамся, неврівноважене створіння.
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16.03.2022 20:53 Ответить
У Львівській ОВА переконливо попросили не публікувати фото руйнувань Яворівського полігону
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13.03.2022 11:56 Ответить
Ракеты серии Х авиационного базирования - стратегические, с дальностью несколько тыс. км. Очень недешевая штука
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13.03.2022 11:57 Ответить
Ну учитывая что около 600 таких ракет Украина подарила рф в 1999 году, прилетать будет еще очень много и очень долго. Так сказать, обеспечили.
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13.03.2022 12:48 Ответить
Ну и чем "закройте небо" вам поможет? Они даже не с акватории моря палят. Надо было просто покупать дохера ПВО, а не укатывать его в асфальт.
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13.03.2022 12:02 Ответить
Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня направлены российские ракеты.
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13.03.2022 12:39 Ответить
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