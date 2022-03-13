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Атака на Яворівський полігон: 9 загиблих, 57 травмованих
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Окупанти випустили з Саратова по полігону в Новояворівську понад 30 ракет. Частину з них вдалося збити.
Про це повідомив на пресконференції голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 людей дістали травмування. Частину поранених доправили до львівських лікарень.
Зараз на полігоні гасять пожежу та розбирають завали.
"Удар був здійснений ракетами, попередньо - літаками з Саратова, Росії. Піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі. ... Було випущено, за попередніми даними, близько 30 ракет. Певну кількість було збито", - сказав Козицький.
Топ коментарі
+28 FT FT
показати весь коментар13.03.2022 10:47
+19 Pravda Pravda 55d435b3
показати весь коментар13.03.2022 10:48
+17 andrew_sc
показати весь коментар13.03.2022 10:42
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а нам еще предстоит приобрести про или пво. лучше пво. хотя из про можно не только сбивать но и запускать ракеты.