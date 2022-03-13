"Оппозиционный блок" совершил госизмену: решение экстренного заседания Мелитопольского горсовета
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Сегодня, 13 марта 2022 года, в Мелитополе депутаты местного городского совета провели внеочередное заседание, на котором подтвердили юрисдикцию Украины и констатировали, что депутаты "Оппозиционного блока" совершили государственную измену, объявив накануне о создании так называемого Комитета народных избранников.
Об этом в Телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Решение внеочередного заседания Мелитопольского городского совета адресовано Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и правительствам стран-членов НАТО.
"Мы, депутаты Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва, которые в результате демократических местных выборов наделены законным правом представлять интересы Мелитопольского местного территориального общества, информируем о критической ситуации:
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Город Мелитополь находится во временной оккупации со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года", - говорится в обращении законных депутатов Мелитополя.
Они сообщили также о похищении российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой и местной проукраинской активистки Ольги Гайсумовой.
После серии похищений оккупанты объявили исполняющей обязанности городского головы депутата "Оппозиционного блока" Галину Данильченко.
В своем обращении депутаты Мелитопольского городского совета призвали страны – члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, Владимира Зеленского – принять все меры для освобождения законного мэра Ивана Федорова, а Ирину Венедиктову – начать досудебное расследование в отношении депутатов партии "Оппозиционный блок" по статье "Государственная измена ".
"Мелитополь есть и будет украинским! Иван Федоров, держись! Мы с тобой!" – прокомментировал решение мелитопольских депутатов Тимошенко.
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