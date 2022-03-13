РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14047 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
15 749 12
война (46875) Мелитополь (596) Тимошенко_Кирилл (421) Федоров Иван (389)

"Оппозиционный блок" совершил госизмену: решение экстренного заседания Мелитопольского горсовета

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сегодня, 13 марта 2022 года, в Мелитополе депутаты местного городского совета провели внеочередное заседание, на котором подтвердили юрисдикцию Украины и констатировали, что депутаты "Оппозиционного блока" совершили государственную измену, объявив накануне о создании так называемого Комитета народных избранников.

Об этом в Телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Решение внеочередного заседания Мелитопольского городского совета адресовано Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и правительствам стран-членов НАТО.

"Мы, депутаты Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва, которые в результате демократических местных выборов наделены законным правом представлять интересы Мелитопольского местного территориального общества, информируем о критической ситуации:

  1. Город Мелитополь находится во временной оккупации со стороны Российской Федерации с 26 февраля 2022 года", - говорится в обращении законных депутатов Мелитополя.

    Они сообщили также о похищении российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова, депутата Запорожского областного совета Лейлы Ибрагимовой и местной проукраинской активистки Ольги Гайсумовой.

    После серии похищений оккупанты объявили исполняющей обязанности городского головы депутата "Оппозиционного блока" Галину Данильченко.

Также читайте: Депутат от "Оппоблока" Данильченко в Мелитополе стала фейковым "мэром" оккупантов и призвала к "новой реальности". ВИДЕО

Оппозиционный блок совершил госизмену: решение экстренного заседания Мелитопольского горсовета 01
Оппозиционный блок совершил госизмену: решение экстренного заседания Мелитопольского горсовета 02

В своем обращении депутаты Мелитопольского городского совета призвали страны – члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, Владимира Зеленского – принять все меры для освобождения законного мэра Ивана Федорова, а Ирину Венедиктову – начать досудебное расследование в отношении депутатов партии "Оппозиционный блок" по статье "Государственная измена ".

"Мелитополь есть и будет украинским! Иван Федоров, держись! Мы с тобой!" – прокомментировал решение мелитопольских депутатов Тимошенко. 

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось чому Івана Федорова не евакуювали ?!
Обраний мер містянами це символ нашої , ********* цівілізації . Це як прапор у полка , не кажучи про життя просто людини .
показать весь комментарий
13.03.2022 12:27 Ответить
Слава Україні! Громадянам України Слава!!! Росіяни-окупанти ПНХ!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 12:40 Ответить
Народ, будь ласка, допоможіть Херсону. Ось два канали, які ми не можемо забанити. Прошу тих у кого є телеграм - зайдіть та залиште скаргу на ці канали. Заходьте в групу, не приєднавшись до неї, в правому верхньому кутку кнопка з трьома крапками: поскаржитися. Вибирайте - інше. І залишайте коментар про те, що спільнота загрожує державному суверенітету України. Це займе менше хвилини.
https://t.me/herson_ru
https://t.me/respublika_herson

Telegram (https://t.me/herson_ru)
Херсон.ру 🅉
Херсон - русский город🇷🇺
показать весь комментарий
13.03.2022 12:59 Ответить
+
показать весь комментарий
13.03.2022 13:31 Ответить
************* Кива сейчас у ********** ***** торгует
показать весь комментарий
13.03.2022 13:32 Ответить
Почему не подписан и не введен в действие закон про коллаборационизм? Опзжопная шваль спокойненько себя так чувствует по всей Украине - потом опять засядут у власти и начнут поднимать головы.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:36 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ А СЛАБО ОПЗЖ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ВІДДАТИ ПІД СУД ЗА ДЕРЖЗРАДУ ???
ОПЗЖ це гніди прокремлівські від дня свого створення.
показать весь комментарий
13.03.2022 13:40 Ответить
Распустить и упразднить - среди них большой % зрадникiфф
показать весь комментарий
13.03.2022 14:11 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! ИЗМЕННИКОВ ОСУДИТЬ СОГЛАСНО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! УКРАИНЦЫ СПАСАЮТ ВЕСЬ МИР! ВЕСЬ МИР В ДОЛГУ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
13.03.2022 13:41 Ответить
Всіх відловити і по законам військового часу повісити на центральному майдані міста.
показать весь комментарий
13.03.2022 14:19 Ответить
Эту партию давно пора запретить, не понимаю почему Зе тянет.
показать весь комментарий
13.03.2022 15:50 Ответить
Розстріляти за зраду під час військового стану!
показать весь комментарий
13.03.2022 15:58 Ответить
 
 