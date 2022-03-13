"Опозиційний блок" здійснив держзраду: рішення екстреного засідання Мелітопольської міськради

Сьогодні, 13 березня 2022 року, у Мелітополі депутати місцевої міської ради провели позачергове засідання, на якому підтвердили юрисдикцію України та констатували, що депутати "Опозиційного блоку" здійснили державну зраду, оголосивши напередодні про створення так званого Комітету народних обранців.

Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Рішення позачергового засідання Мелітопольської міської ради адресовано Президенту України Володимиру Зеленському, Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій та урядам країн – членів НАТО.

"Ми, депутати Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання, які внаслідок демократичних місцевих виборів наділені законним правом представляти інтереси Мелітопольської місцевої територіальної громади, інформуємо про критичну ситуацію:

Місто Мелітополь знаходиться під тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації з 26 лютого 2022 року", - йдеться у зверненні законних депутатів Мелітополя.

Вони повідомили також про викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова, депутата Запорізької обласної ради Лейли Ібрагімової та місцевої проукраїнської активістки Ольги Гайсумової.

Після серії викрадень окупанти оголосили виконувачкою обов'язків міського голови депутатку "Опозиційного блоку" Галину Данильченко.

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У своєму зверненні депутати Мелітопольської міської ради закликали країни – члени НАТО запровадити безпольотну зону над Україною, Володимира Зеленського – вжити всіх заходів для звільнення законного мера Івана Федорова, а Ірину Венедиктову – розпочати досудове розслідування щодо депутатів партії "Опозиційний блок" за статтею "Держава зрада".

"Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!" – прокоментував рішення мелітопольських депутатів Тимошенко.

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