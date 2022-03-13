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"Опозиційний блок" здійснив держзраду: рішення екстреного засідання Мелітопольської міськради

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Сьогодні, 13 березня 2022 року, у Мелітополі депутати місцевої міської ради провели позачергове засідання, на якому підтвердили юрисдикцію України та констатували, що депутати "Опозиційного блоку" здійснили державну зраду, оголосивши напередодні про створення так званого Комітету народних обранців.

Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Рішення позачергового засідання Мелітопольської міської ради адресовано Президенту України Володимиру Зеленському, Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій та урядам країн – членів НАТО.

"Ми, депутати Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання, які внаслідок демократичних місцевих виборів наділені законним правом представляти інтереси Мелітопольської місцевої територіальної громади, інформуємо про критичну ситуацію:

  1. Місто Мелітополь знаходиться під тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації з 26 лютого 2022 року", - йдеться у зверненні законних депутатів Мелітополя.

Вони повідомили також про викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова, депутата Запорізької обласної ради Лейли Ібрагімової та місцевої проукраїнської активістки Ольги Гайсумової.

Після серії викрадень окупанти оголосили виконувачкою обов'язків міського голови депутатку "Опозиційного блоку" Галину Данильченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нах#й идите", - мелітопольці окупантам у відповідь на заборону мітингів. ВIДЕО

Опозиційний блок здійснив держзраду: рішення екстреного засідання Мелітопольської міськради 01
Опозиційний блок здійснив держзраду: рішення екстреного засідання Мелітопольської міськради 02

У своєму зверненні депутати Мелітопольської міської ради закликали країни – члени НАТО запровадити безпольотну зону над Україною, Володимира Зеленського – вжити всіх заходів для звільнення законного мера Івана Федорова, а Ірину Венедиктову – розпочати досудове розслідування щодо депутатів партії "Опозиційний блок" за статтею "Держава зрада".

"Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!" – прокоментував рішення мелітопольських депутатів Тимошенко.

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Автор: Наталя Джума
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Ось чому Івана Федорова не евакуювали ?!
Обраний мер містянами це символ нашої , ********* цівілізації . Це як прапор у полка , не кажучи про життя просто людини .
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13.03.2022 12:27 Відповісти
Слава Україні! Громадянам України Слава!!! Росіяни-окупанти ПНХ!!!
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13.03.2022 12:40 Відповісти
Народ, будь ласка, допоможіть Херсону. Ось два канали, які ми не можемо забанити. Прошу тих у кого є телеграм - зайдіть та залиште скаргу на ці канали. Заходьте в групу, не приєднавшись до неї, в правому верхньому кутку кнопка з трьома крапками: поскаржитися. Вибирайте - інше. І залишайте коментар про те, що спільнота загрожує державному суверенітету України. Це займе менше хвилини.
https://t.me/herson_ru
https://t.me/respublika_herson

Telegram (https://t.me/herson_ru)
Херсон.ру 🅉
Херсон - русский город🇷🇺
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13.03.2022 12:59 Відповісти
+
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13.03.2022 13:31 Відповісти
************* Кива сейчас у ********** ***** торгует
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13.03.2022 13:32 Відповісти
Почему не подписан и не введен в действие закон про коллаборационизм? Опзжопная шваль спокойненько себя так чувствует по всей Украине - потом опять засядут у власти и начнут поднимать головы.
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13.03.2022 13:36 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ А СЛАБО ОПЗЖ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ВІДДАТИ ПІД СУД ЗА ДЕРЖЗРАДУ ???
ОПЗЖ це гніди прокремлівські від дня свого створення.
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13.03.2022 13:40 Відповісти
Распустить и упразднить - среди них большой % зрадникiфф
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13.03.2022 14:11 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! ИЗМЕННИКОВ ОСУДИТЬ СОГЛАСНО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! УКРАИНЦЫ СПАСАЮТ ВЕСЬ МИР! ВЕСЬ МИР В ДОЛГУ ПЕРЕД УКРАИНЦАМИ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.03.2022 13:41 Відповісти
Всіх відловити і по законам військового часу повісити на центральному майдані міста.
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13.03.2022 14:19 Відповісти
Эту партию давно пора запретить, не понимаю почему Зе тянет.
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13.03.2022 15:50 Відповісти
Розстріляти за зраду під час військового стану!
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13.03.2022 15:58 Відповісти
 
 