Последствия обстрелов Николаева войсками РФ. 18+. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром войска РФ нанесли мощные авиаудары по Николаеву.

Фото и видео последствий авиаударов публикует News.pn, информирует Цензор.НЕТ.





























Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате авиаударов в Николаеве погибли девять человек, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. ФОТО

По официальной информации, в результате авиаударов погибли 9 человек.