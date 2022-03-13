28 077 34
Последствия обстрелов Николаева войсками РФ. 18+. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром войска РФ нанесли мощные авиаудары по Николаеву.
Фото и видео последствий авиаударов публикует News.pn, информирует Цензор.НЕТ.
По официальной информации, в результате авиаударов погибли 9 человек.
Топ комментарии
+17 Sanya T
показать весь комментарий13.03.2022 12:30
+13 Женя Чайка 365b02b3
показать весь комментарий13.03.2022 12:30
+12 Стрелок
показать весь комментарий13.03.2022 12:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
******** кацапские....
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
сирени не було (((
літак бомбив Зарю
Представьте себе что бы было с лененградом, если бы под ним стояли свнособаки, во главе с моржовой звиздой???
Не фашисты, а кацапы, в полном смысле этого слова (козлы здесь не при чём)!!!
Так что на еду, то ли не было времени, то ли желания.
А учитывая повальную пропаганду - все слили на немцев