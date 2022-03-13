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Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні зранку війська РФ завдали потужних авіаударів по Миколаєву.
Фото та відео наслідків авіаударів пубілкує news.pn, інформує Цензор.НЕТ.
За офіційною інформацію, внаслідок авіаударів загинуло 9 осіб.
Топ коментарі
+17 Sanya T
показати весь коментар13.03.2022 12:30
+13 Женя Чайка 365b02b3
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+12 Стрелок
показати весь коментар13.03.2022 12:32
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6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
******** кацапские....
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
сирени не було (((
літак бомбив Зарю
Представьте себе что бы было с лененградом, если бы под ним стояли свнособаки, во главе с моржовой звиздой???
Не фашисты, а кацапы, в полном смысле этого слова (козлы здесь не при чём)!!!
Так что на еду, то ли не было времени, то ли желания.
А учитывая повальную пропаганду - все слили на немцев