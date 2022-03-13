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Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку війська РФ завдали потужних авіаударів по Миколаєву.

Фото та відео наслідків авіаударів пубілкує news.pn, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 01


Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 02
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 03
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 04
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 05
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 06
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 07
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 08
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 09
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 10
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 11
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 12
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 13
Наслідки обстрілу Миколаєва військами РФ. 18+ 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті авіаударів у Миколаєві загинули дев’ять людей, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ФОТО

За офіційною інформацію, внаслідок авіаударів загинуло 9 осіб. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
И даже нечего сказать... Война, все верно.
******** кацапские....
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13.03.2022 12:30
+13
Сколько горя эти фашисты ещё принесут.
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13.03.2022 12:30
+12
частина фото - Баштанка. Теж сьогодні уроди бомбілі
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13.03.2022 12:32
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війна
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13.03.2022 12:27 Відповісти
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ:
6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
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13.03.2022 12:34 Відповісти
Скажи це Путіну!
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13.03.2022 12:39 Відповісти
13.Вивчи Мову, не смерди урюцькім ізіком.
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13.03.2022 13:09 Відповісти
Почитай краще Біблію про ворога на твоїй землі.
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13.03.2022 13:51 Відповісти
Сколько горя эти фашисты ещё принесут.
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13.03.2022 12:30 Відповісти
Нискоько! Они столько уже натворили. что им - прощения НЕТ !!!! Ответят за ВСЁ !!! ... Как сказал настоятель Церкви. разбомбленной в Донецкой обл., "Прощу только тогда, когда их ОТПЕВАТЬ буду!"
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13.03.2022 13:11 Відповісти
И даже нечего сказать... Война, все верно.
******** кацапские....
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13.03.2022 12:30 Відповісти
я тепер знаю, що таке потвори... це не ті, що вигдядають як звірі, вони можуть бути дуже сильно зовні схожі на людей, але мізки і душа їхня - спотворені безповоротно...
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13.03.2022 12:31 Відповісти
частина фото - Баштанка. Теж сьогодні уроди бомбілі
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13.03.2022 12:32 Відповісти
Привет. Слушай, мы тебя тут обыскались уже. Многие спрашивают где и что с тобой.
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13.03.2022 12:43 Відповісти
Привіт. Все добре. Були проблєми - батько помер до вторгнення. Їздів ховать. Як раз 24 похорон. під вий серени. потім домой через завантажени дороги. Потім по місту. ТО. Коротче - є чім займатися. Зараз я рідко пішу. або в ночі
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13.03.2022 13:01 Відповісти
Батьки з Миколаїва. Я там був як раз. Проснувся від вибухів. Війсковий аеродром в 5 км від дома
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13.03.2022 13:05 Відповісти
Царство небесное. Сочувствую. А мои с трудом из пекла вышли, они же рядом с Димером жили. Больше недели фактически просидели в погребе, уходили по разбитой дамбе пешим ходом.
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13.03.2022 13:11 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:32 Відповісти
Судячи по фото - якшо звучить повітряна тревога - нехер по вулицям бродіти! Або дома за третьей стіної або в підвалі
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13.03.2022 12:34 Відповісти
можливо це гради
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13.03.2022 12:40 Відповісти
ні це з воздуху
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13.03.2022 13:03 Відповісти
тих,що коло атб накрила арта,вони стояли в черзі в банкомат
сирени не було (((
літак бомбив Зарю
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13.03.2022 21:09 Відповісти
не факт, что звучала, во Франике вон уже который раз с этим проблемы
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13.03.2022 12:40 Відповісти
була тревога по місту
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13.03.2022 13:03 Відповісти
Сьогодні з 3:30 сиренило й знову гахнуло "туди", куди вони намагаються поцілити...
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13.03.2022 13:12 Відповісти
Звичайна людська логіка: кожен знає, що зараз прилетить, але кожен вважає, що прилетить не до нього. Ось приклад: Суми, приблизно 11:30, виходжу із магазину з сестрою, раптом починає волати сирена, перехожі на повному ***** як ішли, так і йдуть. Ноль реакції. Ми з сестрою миттю до найближчої арки в укриття. Ніхто навіть вгору не поглянув, щоб переконатись, чи не літає над головами кацапський винищувач.
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13.03.2022 13:04 Відповісти
отож
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13.03.2022 13:06 Відповісти
Три торби на гербі Сум - звідки "людська звичайна логіка"? Родна моєї дружини там "жила". У 2014-15 пообіцяв за "браццтва расєйскає" пи-дяки дати при зустрічі. І ось тиждень тому вони привалили "пєрєсєлєнцамі". Логіка? Звірина, а не людська!
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13.03.2022 13:14 Відповісти
Хватит демонизировать Гитлера, хотя и он порядочная сволочь, но *****...
Представьте себе что бы было с лененградом, если бы под ним стояли свнособаки, во главе с моржовой звиздой???
Не фашисты, а кацапы, в полном смысле этого слова (козлы здесь не при чём)!!!
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13.03.2022 12:43 Відповісти
Ленинград блокировали НЕ НЕМЦЫ. Давно ИЗВЕСТНО вменяемым, коридор специально БЫЛ сделан, а его блокировал сралин! Учи матчасть!
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13.03.2022 13:16 Відповісти
А также там все время работала промышленность, а сырье завозилось с "большой земли".

Так что на еду, то ли не было времени, то ли желания.

А учитывая повальную пропаганду - все слили на немцев
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13.03.2022 16:14 Відповісти
Европа 21й век... нато, ****, введи войска. вы ж выходит соучастники преступлений *****...
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13.03.2022 12:44 Відповісти
Байден лично блокирует передачу Украине тех самых мигов ,несмотря даже на возражения депутатов от республиканцев и демократов от его партии
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13.03.2022 12:55 Відповісти
В Югославию вводили? НАТО должно нам? БЫДЛО надо разбудить и ЗАСТАВИТЬ опыт УПА исполнять и ОТДАВАТЬ Жизнь свою никчемную за Волю Народу. А не СРАТЬ на весь мир, пердя в диван!
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13.03.2022 13:18 Відповісти
Людина має побудувати будинок, посадити дерево, виховати дітей та вбити кацапа - це потрібно для того, щоб бути щасливим.
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13.03.2022 12:52 Відповісти
В мені у 87-му не "вбивали"... Але він сам здих. Вже у 90-му стьюдентом "посидів" на Граніті й там вже абздєскій з даунецьким ОМОН бив без жалю й розуму... А зараз дивлюся й ЗВІРІЮ: 30 років Незалежності, а бидлота не може й не хоче вивчити Мову й вилікувати Душу від уруцькаваізіка... На фоті - суцільні "плями чуми", хіба ні?.. Бідося... За 8 років всралиси усвідомлювати: паРаша ЛІЗЕ під приводом "порятунку рускаґаварящіх"...
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13.03.2022 13:23 Відповісти
Не нужно терять бдительность,к примеру сегодня была угроза артобстрела,многим просто пох,ходят себе спокойно,или возле укрытия ******,когда сказал,что может прилететь,послушали,спрятались
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13.03.2022 13:43 Відповісти
 
 