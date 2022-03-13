Обстрел Яворовского полигона: 35 погибших, 134 раненых, - Львовская ОВА
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К 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Однако, согласно новым данным, число погибших составило 35 человек. Увеличилось и количество раненых.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями. От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта!", - отметил Максим Козицкий.
Напомним, сегодня ночью оккупант выпустил 30 ракет в Международный центр миротворчества и безопасности в с. Старичи Яворовского района. Ранее сообщалось, что 9 человек погибли, а 57 получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Ну відкрийте хоч раз ВТХ цього "Куполу" , якщо щось розумієте в технічних характеристиках .
Ви хоч в курсі скільки додаткових "Байрактарів" можно було б купити за ціну того "Куполу" , який для українських реалій , як мертвому припарка .
Й йще замислитеся , якщо б "Купол" був би таким універсальним , чому тоді Ізраїль має йще кілька "Петріотів" ?!
Це зброя проти шахідів , яких по 100 штук за раз відправляють пускати ракети зі 100 різних місць .
100 труб з зарядом в 10-50 ТНТ це зовсім не те , що називається крилатою ракетою з зарядом в 500 - 1000 кг .
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
как будто кацаплы не знали про явороский полигон. и где он находится!
не мели чушню про фоточки. этот объект стратегического значения не был засекречен.
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500431004670078978?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500431004670078978%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2*********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324
2. Що ви, панове, хочете від полігону "у комплексі", якщо вже років пр. 25 там керує цілий Генерал-ПОЛКОВНИК(???!) Ткачук, реальний злодій (по московські - вор).
Це злочин, військовий злочин! З кого будуть зірвані погони????
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
(не будемо їх називати у воєнний час)
Але неготовність ППО - на їх совісті.
КБ "Луч" був готовий запустити у виробництво "зенітки"
ще кілька років тому.
Зате дороги в Україні чудові. Для рашистських танків...
Як так???
в нас сильне ппо...працюють по повній...
щодо тих засранців з селфі...ми все памятаємо...але в нас спільний ворог...ми всі разом...биймо ворога...і не давайте їм нас розсварити...
Слава Україні!