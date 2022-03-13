Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины
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Российские военные ударили по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области – это сигнал для НАТО и уничтожение цепочки передачи оружия из ЕС в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в эфире телемарафона это сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Это попытка сигнала для НАТО, потому что вчера было заявление Путина о том, что Россия будет уничтожать все цепочки передачи оружия с Запада на территорию Украины. В этом случае – это один из таких сигналов. Это, к сожалению, наша реальность на ближайшую неделю. И к этому нужно немного спокойнее относиться. Мы входим в достаточно длинную стадию войны. Блицкрига россиянам не удалось. И у нас есть два варианта: или сдаваться, или воевать. А мы воюем, поэтому нам следует запастись терпением и не вестись на деморализацию. Впереди еще точно несколько напряженных сложных психологических недель", - сказал Денисенко.
Также советник МВД добавил, что войска РФ расширяют свою географию и хотят показать, что нет ни одной точки в Украине, до которой не могли бы добраться, где можно быть спокойными, где люди не вынуждены были сидеть в подвалах в ожидании воздушной тревоги.
Как сообщалось, сегодня, 13 марта, российские агрессоры нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области (бывший Яворовский полигон Сухопутных войск Украины).
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https://t.me/kr_tru/1437
не обращайте внимания,они сами на себя компромат собирают.бо тупые.
Ну а помощь европы мы тоже видим,особенно от 4-го недорейха и полухортисткого угростана.
Да и остальные "озабоченные" тоже те еще помощники.
И только не надо рассказывать про помощь беженцам у себя в европе
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о передаче из Украины
в Российскую Федерацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160,
Ту-95МС, крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности и оборудования
(Ялта, 8 октября 1999 года)
В моєму місті патрульні бачили, доповіли і що?????? є якась мобільна група для реагування, політав і полетів собі.... Потрібно дрони збивати і щоб люди знали куди повідомляти про них....
хоча б біля війскового аеродрому групу зробили, він якраз перед ударом літав
Це ж треба додуматись у військовий час викладати в інтернет щось повязане з нашими позиціями.
Хотя конечно такие невоенные придурки типа арахамии -помогают им не кисло своими безответственными селфи,не понимая угрозу
не хоче Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повина початись між
Іраном і Ізраелем, це вже давно знають ті хто цікавився планами на Першу, Другу
Світові війни
Фотки в них класні вийшли.
Подоляку тільки за це одне треба судити. Тут відверте шкідництво.
Чому Шуфрича арештовули (хз чому відпустили, правда), а Подоляка - ні?