Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины

Российские военные ударили по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области – это сигнал для НАТО и уничтожение цепочки передачи оружия из ЕС в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в эфире телемарафона это сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Это попытка сигнала для НАТО, потому что вчера было заявление Путина о том, что Россия будет уничтожать все цепочки передачи оружия с Запада на территорию Украины. В этом случае – это один из таких сигналов. Это, к сожалению, наша реальность на ближайшую неделю. И к этому нужно немного спокойнее относиться. Мы входим в достаточно длинную стадию войны. Блицкрига россиянам не удалось. И у нас есть два варианта: или сдаваться, или воевать. А мы воюем, поэтому нам следует запастись терпением и не вестись на деморализацию. Впереди еще точно несколько напряженных сложных психологических недель", - сказал Денисенко.

Также советник МВД добавил, что войска РФ расширяют свою географию и хотят показать, что нет ни одной точки в Украине, до которой не могли бы добраться, где можно быть спокойными, где люди не вынуждены были сидеть в подвалах в ожидании воздушной тревоги.

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Как сообщалось, сегодня, 13 марта, российские агрессоры нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области (бывший Яворовский полигон Сухопутных войск Украины).