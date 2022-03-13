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Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Обстрел Яворовского полигона – это сигнал для НАТО, - МВД Украины

Российские военные ударили по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области – это сигнал для НАТО и уничтожение цепочки передачи оружия из ЕС в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в эфире телемарафона это сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Это попытка сигнала для НАТО, потому что вчера было заявление Путина о том, что Россия будет уничтожать все цепочки передачи оружия с Запада на территорию Украины. В этом случае – это один из таких сигналов. Это, к сожалению, наша реальность на ближайшую неделю. И к этому нужно немного спокойнее относиться. Мы входим в достаточно длинную стадию войны. Блицкрига россиянам не удалось. И у нас есть два варианта: или сдаваться, или воевать. А мы воюем, поэтому нам следует запастись терпением и не вестись на деморализацию. Впереди еще точно несколько напряженных сложных психологических недель", - сказал Денисенко.

Также советник МВД добавил, что войска РФ расширяют свою географию и хотят показать, что нет ни одной точки в Украине, до которой не могли бы добраться, где можно быть спокойными, где люди не вынуждены были сидеть в подвалах в ожидании воздушной тревоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Яворовский полигон: 9 погибших, 57 травмированыэ

Как сообщалось, сегодня, 13 марта, российские агрессоры нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области (бывший Яворовский полигон Сухопутных войск Украины).
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Топ комментарии
+27
не, не зачешутся. Не уверен что зачешутся, даже если прилетит чуть-чуть в Польшу.
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13.03.2022 11:00
+27
Да мне кажется если ***** страну НАТО обстреляет то те импотенты вместо ответки будут бегать на поклон к ***** призывать к переговорам и миролюбию
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13.03.2022 11:06
+16
Сигнал для чего,выделять желтую озабоченность?
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13.03.2022 11:01
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не, не зачешутся. Не уверен что зачешутся, даже если прилетит чуть-чуть в Польшу.
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13.03.2022 11:00 Ответить
вот для чего ты это пишешь?потому что кацап?ты бы своих там почесал
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13.03.2022 11:17 Ответить
я не кацап, я реалист. Или пессимист. НАТО прям вообще изворачивается и так и сяк чтобы нисколечки не быть формально связанными с этой войной.
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13.03.2022 11:39 Ответить
Судя по тому, что этот месседж проходит красной нитью по всем веткам, это кремлевская методичка.
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13.03.2022 12:48 Ответить
Надо требовать закрыть небо, где не ведутся боевые действия, а это центр и запад. Иначе в следующий раз может запросто залететь в Польшу. К тому же прикрытие этих областей уменьшит поток беженцев.
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13.03.2022 11:22 Ответить
Так этот удар и расчитан на предупреждение НАТО о поставках оружия и спровоцировать еще большую панику у людей , которые бежали вроде в более спокойные регионы , что бы сейчас еще больше ломанулись в Европу и спровоцировать там катастрофу гуманитарную . Европа всеровно получит и позор и войну .
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13.03.2022 12:04 Ответить
что то у меня по поводу ПВО-НАТО-большие сомнения-пару дней назад в ЗАГРЕБ-залетел российский беспилотник 1989 года рождения-и его никто не увидел и не сбил ,он сам упал от выработки топлива
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13.03.2022 13:00 Ответить
Сигнал для чего,выделять желтую озабоченность?
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13.03.2022 11:01 Ответить
Вчора. у нас

https://t.me/kr_tru/1437
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13.03.2022 11:01 Ответить
"...це сигнал для нато" що треба ховатися?
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13.03.2022 11:02 Ответить
Есть еще третий вариант- переговоры. Они сейчас идут нон стоп по видеосвязи сказал Подоляк. И добавил что движутся к компромиссу. Что за компромисс он не уточнял, но не думаю что хорошее
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13.03.2022 11:03 Ответить
Може нам якісь ******* ППО дадуть?
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13.03.2022 11:05 Ответить
Кто ? Переговоры по видеосвязи с агрессором, а не израильтянами
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13.03.2022 11:09 Ответить
А, не зрозумів про кого мова. Думав з американцями
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13.03.2022 11:14 Ответить
никаких переговоров не должно быть, только со стороны Украины условие, или оккупанты забирают монатки и уходят или будут здыхать
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13.03.2022 11:12 Ответить
да о чем эти дермаки могут договориться?все эти переговоры нелигитимны,и не обязывают украинский народ сдаваться.зеленая свора сама по себе,Украина сама по себе.
не обращайте внимания,они сами на себя компромат собирают.бо тупые.
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13.03.2022 11:21 Ответить
Да мне кажется если ***** страну НАТО обстреляет то те импотенты вместо ответки будут бегать на поклон к ***** призывать к переговорам и миролюбию
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13.03.2022 11:06 Ответить
Хрестись, якщо "здається". Україна не член НАТО (фактично, НІХТО для блоку) тим не менш отримує величезну допомогу. А за своїх вони і у війну вступлять без питань, про що прямо заявив Байден.
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13.03.2022 11:12 Ответить
ну для чего нам помогает США и Британия то все понятно-им выгодно ослабить кацапстан
Ну а помощь европы мы тоже видим,особенно от 4-го недорейха и полухортисткого угростана.
Да и остальные "озабоченные" тоже те еще помощники.
И только не надо рассказывать про помощь беженцам у себя в европе
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13.03.2022 13:04 Ответить
А я подібним Вам нічого і не планую "расказивать", а просто відправляю в спам!
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13.03.2022 13:07 Ответить
можливо нам потрібно "оголосити" війну НАТО .....- можливо тоді вони будуть знищувати все те що летить та рухаеться тут у нас кацапське ...
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13.03.2022 11:06 Ответить
А причем здесь НАТО, если Украина эти самые бомбардировщики сама добровольно расии отдала?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text



Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о передаче из Украины

в Российскую Федерацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160,
Ту-95МС, крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности и оборудования

(Ялта, 8 октября 1999 года)
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13.03.2022 11:08 Ответить
Сигнал для НАТО...щоб вони висловили сильну стурбованність?
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13.03.2022 11:08 Ответить
А який в ніх сенс, в тіх бомбардувальниках? Щоб були? Для чого?
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13.03.2022 11:11 Ответить
Одессу не потеряйте. Не только за свою личную жизнь боюсь, но и за то, чтоб мы не оказались за пределами цивилизации. Не оставляйте нас без подкрепления.
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13.03.2022 11:08 Ответить
Все буде добре. Між вами та ворогом Миколаїв та Вознесенськ. А це Марчелло та Костенко. Там все під контролєм
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13.03.2022 11:15 Ответить
Це сигнал що досить кататися по воєним об'єктам за для піару всякім подолякам та арахаміям та вікладати фоточкі в фейсбук. тупи куркі
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13.03.2022 11:10 Ответить
Так ти сам су..відео іикладаєш
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13.03.2022 11:16 Ответить
Яке я відео викладаю говножопий?
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13.03.2022 11:27 Ответить
Байден немного промахнулся, сказавший. что не будут закрывать небо. Сказал бы, что вопрос стоит на повестке дня, может бы и не обстреляли.
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13.03.2022 11:13 Ответить
Я вже давно служив в армії, але й досі пам'ятаю, що при загрозі обстрілу, треба розосереджуватися. А тут, при всьому, при тому, людей тримали у стаціонарних приміщеннях, які є на усіх картах. І це при наявності касетних боєголовок, які накривають велику площу. У нас війна, чи що?
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13.03.2022 11:13 Ответить
В Украіні є великий стратег,тактик і знаток військовоі справи В.О. ЗЕ!!! Він краще знає,де мають бути солдати під час бойових дій!!!! У нього є першокласні радники і помічники-Коля котлета,Мар*яна Безумна,Янченко,Грішина,Крейденко,Камельчук,Бардіна,Арахамія,Корнієнко(список продовжуйте на свій розсуд).Гниди зелені.
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13.03.2022 19:59 Ответить
Україна не є членом НАТО, але отримує велику допомогу від країн НАТО. Надіюся, в скорому майбутньому Україна буде в НАТО, оскільки тільки цей Альянс здатен реально забезпечити мир і спокій Україні.
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13.03.2022 11:22 Ответить
Авганські душмани під час війни з СССР теж не були членом НАТО, але отримували велику допомогу від країн НАТО. Дуже шкода, що США та країни Євросоюзу цінять Україну не більше ніж душманів.
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13.03.2022 14:50 Ответить
Білорусь.Жители Лунинца Брестской области этим утром заметили следы в небе после предполагаемого пуска ракет.
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13.03.2022 11:27 Ответить
Долбай*оби від влади піаряться і наводять ракети на цілі. Ви не вірете? Ось дивіться твіт одного такого уйо*бка. Через деякий час якраз десятка ракет туди і прилетіла. Вже не кажу що влада робила для нашої обороноздатності останній час. Але, мабуть, телефони у цих придурків точно треба позабирати.
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13.03.2022 11:30 Ответить
2 підараса підставили хлопців задля галімого піару
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13.03.2022 11:41 Ответить
Я не сторонник цих любителів руского міра але очніться закінчилась хмарна погода є супутникова розвідка над цією територією постійно літають дрони, на які доречі якогось х... ніхто не реагує...

В моєму місті патрульні бачили, доповіли і що?????? є якась мобільна група для реагування, політав і полетів собі.... Потрібно дрони збивати і щоб люди знали куди повідомляти про них....
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13.03.2022 11:55 Ответить
Ну й спробуйте їх збивати... Набагато легше збити звичайний літак, як це не дивно
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13.03.2022 11:59 Ответить
Передали ж десь гвинтівки, щоб збивати....
хоча б біля війскового аеродрому групу зробили, він якраз перед ударом літав
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13.03.2022 12:09 Ответить
Особливо як що там є геолокація.
 Це ж треба додуматись у військовий час викладати в інтернет щось повязане з нашими позиціями.
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13.03.2022 11:42 Ответить
у кацапстана есть военные спутники-им та геолокация от гугла до лампочки.
Хотя конечно такие невоенные придурки типа арахамии -помогают им не кисло своими безответственными селфи,не понимая угрозу
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13.03.2022 13:16 Ответить
Цигана отого приберіть бо він вже бісить всю Україну.
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13.03.2022 14:55 Ответить
Nado statam otvetit tem ze udarami po Belorus gde ruskije vojska jest,
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13.03.2022 11:37 Ответить
Россия что, думает, что её территория неуязвима ?
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13.03.2022 11:43 Ответить
Як що вірити конспірології, то Захід на відповідає паРащі не тому що боїться, а тому що
не хоче Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повина початись між
Іраном і Ізраелем, це вже давно знають ті хто цікавився планами на Першу, Другу
Світові війни
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13.03.2022 11:46 Ответить
Це сигнал для невігласів-командирів, які під час війни тримають військових великою купою у казармах
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13.03.2022 11:47 Ответить
А я думав, що сигналом мав би бути перший день ракетної атаки 24 лютого на казарми в Одесчині, або 1 березня на казарми в Охтирці! Хіба ні ?
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13.03.2022 15:01 Ответить
Навіть якщо й ракети залетять до Жешува , то вони говоритимуть , що занепокоєні. Я
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13.03.2022 11:52 Ответить
ЯК НА 17 ДЕНЬ ВІЙНИ, У КАЗАРМАХ ПРОДОВЖУЮТЬ ЗНАХОДИТЬСЯ ЛЮДИ? ЯКЩО ДВА ТИЖНІ ОКУПАНТ КАЖЕ, ЩО БОМБИТЬ ВІЙСЬКОВІ ОБ'ЄКТИ, ПЗДЦ.
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13.03.2022 12:02 Ответить
А слабо ******* по всем бункерам ***** ?
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13.03.2022 12:03 Ответить
кремлевский гопник в очередной раз проверяет Альянс на "слабо"... Если в очередной раз проглотят ракетный удар в 25 км. от границы страны НАТО, Польши, то это будет означать, что москалям можно обстреливать и Литву и Польшу, не сильно переживая за последствия ибо вместо жесткого удара в ответ максимум что будет это опять "умиротворить" болтовней кремлевского ублюдка...
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13.03.2022 12:08 Ответить
жесткий удар от нато в прибалтике невозможен без использования ядерного оружия-все остальное там не получится-поэтому нато в прибалтике-это больше для успокоения прибалтов
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13.03.2022 13:19 Ответить
НАТО вже давно всрані у кущах сидять.
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13.03.2022 12:13 Ответить
Розстріляли після відвідин полігону подоляком та арахамією.
Фотки в них класні вийшли.
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13.03.2022 12:18 Ответить
Якби ЗЕ не попризначав всякий непотріб на ключові посади, Україна вже б визволяла тимчасово окуповані території.

Подоляку тільки за це одне треба судити. Тут відверте шкідництво.
Чому Шуфрича арештовули (хз чому відпустили, правда), а Подоляка - ні?
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13.03.2022 12:25 Ответить
Арахамія-придурок. Подоляк-долбо*б. Можна поміняти місцяим. А ще є ЗЕ..... .
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13.03.2022 19:28 Ответить
А на хламидию с подолячкой никто не хочет обратить внимание? Приезжают, снимают, выкладывают и тут обана... не просто удар, а массированный ракетный удар. Совпадение? А то шож... чистое, как слеза младенца совпадение...
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13.03.2022 12:25 Ответить
Угу, цензор мав би виділити окрему новину для двох високопоставлених про-кацапських диверсантів
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13.03.2022 12:27 Ответить
Агрохімія - ще ок, має депутатський захист . Але подоляку ж можна зразу арештувати і допитати, чи не так?
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13.03.2022 12:28 Ответить
Удар по яворівському полігону,це насраті повні штани НАТО.
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13.03.2022 12:26 Ответить
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13.03.2022 12:31 Ответить
теба бомбити кацапів і тоді буде порядок НАТО це має зробити
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13.03.2022 12:55 Ответить
24 лютого 2022 року група науковців ЗСУ Украіни виявила 5-ту расу на планеті Земля-АЛКАЛОІДНУ!!! В результаті нетривалих наукових досліджень був виделений домінантний ген з геному цієі раси, з яскраво вираженими ознаками **гієношакаломародерство**. Робочим матеріалом для науковоі групи прислужилась обглодана кістка невідомоі істоти(є припущення,що кістка належала істоті відомою в цівілізованому світі *кацап*). Кістка була відібрана від пса,який із задоволенням гриз в подальшому досліджуваний науковий матеріал. Назва раси робоча. Цілком можлива зміна назви раси на більш точну. Наукові дослідження тривають. Наукова група ЗСУ Украіни.
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13.03.2022 19:49 Ответить
 
 