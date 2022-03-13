Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Російські військові вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині – це сигнал для НАТО та знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява Путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В цьому випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", - сказав Денисенко.
Також радник МВС додав, що війська РФ розширюють свою географію і хочуть показати, що немає жодної точки в Україні, до якої не могли б дістатися, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.
Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, російські агресори завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (колишній Яворівський полігон Сухопутних військ України).
Будь ласка, зачекайте...
https://t.me/kr_tru/1437
не обращайте внимания,они сами на себя компромат собирают.бо тупые.
Ну а помощь европы мы тоже видим,особенно от 4-го недорейха и полухортисткого угростана.
Да и остальные "озабоченные" тоже те еще помощники.
И только не надо рассказывать про помощь беженцам у себя в европе
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о передаче из Украины
в Российскую Федерацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160,
Ту-95МС, крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности и оборудования
(Ялта, 8 октября 1999 года)
В моєму місті патрульні бачили, доповіли і що?????? є якась мобільна група для реагування, політав і полетів собі.... Потрібно дрони збивати і щоб люди знали куди повідомляти про них....
хоча б біля війскового аеродрому групу зробили, він якраз перед ударом літав
Це ж треба додуматись у військовий час викладати в інтернет щось повязане з нашими позиціями.
Хотя конечно такие невоенные придурки типа арахамии -помогают им не кисло своими безответственными селфи,не понимая угрозу
не хоче Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повина початись між
Іраном і Ізраелем, це вже давно знають ті хто цікавився планами на Першу, Другу
Світові війни
Фотки в них класні вийшли.
Подоляку тільки за це одне треба судити. Тут відверте шкідництво.
Чому Шуфрича арештовули (хз чому відпустили, правда), а Подоляка - ні?