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Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

Російські військові вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині – це сигнал для НАТО та знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява Путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В цьому випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", - сказав Денисенко.

Також радник МВС додав, що війська РФ розширюють свою географію і хочуть показати, що немає жодної точки в Україні, до якої не могли б дістатися, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Яворівський полігон: 9 загиблих, 57 травмованих

Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, російські агресори завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (колишній Яворівський полігон Сухопутних військ України).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
не, не зачешутся. Не уверен что зачешутся, даже если прилетит чуть-чуть в Польшу.
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13.03.2022 11:00
+27
Да мне кажется если ***** страну НАТО обстреляет то те импотенты вместо ответки будут бегать на поклон к ***** призывать к переговорам и миролюбию
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13.03.2022 11:06
+16
Сигнал для чего,выделять желтую озабоченность?
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13.03.2022 11:01
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не, не зачешутся. Не уверен что зачешутся, даже если прилетит чуть-чуть в Польшу.
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13.03.2022 11:00 Відповісти
вот для чего ты это пишешь?потому что кацап?ты бы своих там почесал
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13.03.2022 11:17 Відповісти
я не кацап, я реалист. Или пессимист. НАТО прям вообще изворачивается и так и сяк чтобы нисколечки не быть формально связанными с этой войной.
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13.03.2022 11:39 Відповісти
Судя по тому, что этот месседж проходит красной нитью по всем веткам, это кремлевская методичка.
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13.03.2022 12:48 Відповісти
Надо требовать закрыть небо, где не ведутся боевые действия, а это центр и запад. Иначе в следующий раз может запросто залететь в Польшу. К тому же прикрытие этих областей уменьшит поток беженцев.
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13.03.2022 11:22 Відповісти
Так этот удар и расчитан на предупреждение НАТО о поставках оружия и спровоцировать еще большую панику у людей , которые бежали вроде в более спокойные регионы , что бы сейчас еще больше ломанулись в Европу и спровоцировать там катастрофу гуманитарную . Европа всеровно получит и позор и войну .
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13.03.2022 12:04 Відповісти
что то у меня по поводу ПВО-НАТО-большие сомнения-пару дней назад в ЗАГРЕБ-залетел российский беспилотник 1989 года рождения-и его никто не увидел и не сбил ,он сам упал от выработки топлива
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13.03.2022 13:00 Відповісти
Сигнал для чего,выделять желтую озабоченность?
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13.03.2022 11:01 Відповісти
Вчора. у нас

https://t.me/kr_tru/1437
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13.03.2022 11:01 Відповісти
"...це сигнал для нато" що треба ховатися?
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13.03.2022 11:02 Відповісти
Есть еще третий вариант- переговоры. Они сейчас идут нон стоп по видеосвязи сказал Подоляк. И добавил что движутся к компромиссу. Что за компромисс он не уточнял, но не думаю что хорошее
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13.03.2022 11:03 Відповісти
Може нам якісь ******* ППО дадуть?
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13.03.2022 11:05 Відповісти
Кто ? Переговоры по видеосвязи с агрессором, а не израильтянами
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13.03.2022 11:09 Відповісти
А, не зрозумів про кого мова. Думав з американцями
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13.03.2022 11:14 Відповісти
никаких переговоров не должно быть, только со стороны Украины условие, или оккупанты забирают монатки и уходят или будут здыхать
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13.03.2022 11:12 Відповісти
да о чем эти дермаки могут договориться?все эти переговоры нелигитимны,и не обязывают украинский народ сдаваться.зеленая свора сама по себе,Украина сама по себе.
не обращайте внимания,они сами на себя компромат собирают.бо тупые.
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13.03.2022 11:21 Відповісти
Да мне кажется если ***** страну НАТО обстреляет то те импотенты вместо ответки будут бегать на поклон к ***** призывать к переговорам и миролюбию
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13.03.2022 11:06 Відповісти
Хрестись, якщо "здається". Україна не член НАТО (фактично, НІХТО для блоку) тим не менш отримує величезну допомогу. А за своїх вони і у війну вступлять без питань, про що прямо заявив Байден.
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13.03.2022 11:12 Відповісти
ну для чего нам помогает США и Британия то все понятно-им выгодно ослабить кацапстан
Ну а помощь европы мы тоже видим,особенно от 4-го недорейха и полухортисткого угростана.
Да и остальные "озабоченные" тоже те еще помощники.
И только не надо рассказывать про помощь беженцам у себя в европе
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13.03.2022 13:04 Відповісти
А я подібним Вам нічого і не планую "расказивать", а просто відправляю в спам!
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13.03.2022 13:07 Відповісти
можливо нам потрібно "оголосити" війну НАТО .....- можливо тоді вони будуть знищувати все те що летить та рухаеться тут у нас кацапське ...
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13.03.2022 11:06 Відповісти
А причем здесь НАТО, если Украина эти самые бомбардировщики сама добровольно расии отдала?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text



Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о передаче из Украины

в Российскую Федерацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160,
Ту-95МС, крылатых ракет воздушного базирования
большой дальности и оборудования

(Ялта, 8 октября 1999 года)
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13.03.2022 11:08 Відповісти
Сигнал для НАТО...щоб вони висловили сильну стурбованність?
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13.03.2022 11:08 Відповісти
А який в ніх сенс, в тіх бомбардувальниках? Щоб були? Для чого?
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13.03.2022 11:11 Відповісти
Одессу не потеряйте. Не только за свою личную жизнь боюсь, но и за то, чтоб мы не оказались за пределами цивилизации. Не оставляйте нас без подкрепления.
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13.03.2022 11:08 Відповісти
Все буде добре. Між вами та ворогом Миколаїв та Вознесенськ. А це Марчелло та Костенко. Там все під контролєм
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13.03.2022 11:15 Відповісти
Це сигнал що досить кататися по воєним об'єктам за для піару всякім подолякам та арахаміям та вікладати фоточкі в фейсбук. тупи куркі
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13.03.2022 11:10 Відповісти
Так ти сам су..відео іикладаєш
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13.03.2022 11:16 Відповісти
Яке я відео викладаю говножопий?
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13.03.2022 11:27 Відповісти
Байден немного промахнулся, сказавший. что не будут закрывать небо. Сказал бы, что вопрос стоит на повестке дня, может бы и не обстреляли.
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13.03.2022 11:13 Відповісти
Я вже давно служив в армії, але й досі пам'ятаю, що при загрозі обстрілу, треба розосереджуватися. А тут, при всьому, при тому, людей тримали у стаціонарних приміщеннях, які є на усіх картах. І це при наявності касетних боєголовок, які накривають велику площу. У нас війна, чи що?
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13.03.2022 11:13 Відповісти
В Украіні є великий стратег,тактик і знаток військовоі справи В.О. ЗЕ!!! Він краще знає,де мають бути солдати під час бойових дій!!!! У нього є першокласні радники і помічники-Коля котлета,Мар*яна Безумна,Янченко,Грішина,Крейденко,Камельчук,Бардіна,Арахамія,Корнієнко(список продовжуйте на свій розсуд).Гниди зелені.
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13.03.2022 19:59 Відповісти
Україна не є членом НАТО, але отримує велику допомогу від країн НАТО. Надіюся, в скорому майбутньому Україна буде в НАТО, оскільки тільки цей Альянс здатен реально забезпечити мир і спокій Україні.
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13.03.2022 11:22 Відповісти
Авганські душмани під час війни з СССР теж не були членом НАТО, але отримували велику допомогу від країн НАТО. Дуже шкода, що США та країни Євросоюзу цінять Україну не більше ніж душманів.
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13.03.2022 14:50 Відповісти
Білорусь.Жители Лунинца Брестской области этим утром заметили следы в небе после предполагаемого пуска ракет.
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13.03.2022 11:27 Відповісти
Долбай*оби від влади піаряться і наводять ракети на цілі. Ви не вірете? Ось дивіться твіт одного такого уйо*бка. Через деякий час якраз десятка ракет туди і прилетіла. Вже не кажу що влада робила для нашої обороноздатності останній час. Але, мабуть, телефони у цих придурків точно треба позабирати.
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13.03.2022 11:30 Відповісти
2 підараса підставили хлопців задля галімого піару
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13.03.2022 11:41 Відповісти
Я не сторонник цих любителів руского міра але очніться закінчилась хмарна погода є супутникова розвідка над цією територією постійно літають дрони, на які доречі якогось х... ніхто не реагує...

В моєму місті патрульні бачили, доповіли і що?????? є якась мобільна група для реагування, політав і полетів собі.... Потрібно дрони збивати і щоб люди знали куди повідомляти про них....
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13.03.2022 11:55 Відповісти
Ну й спробуйте їх збивати... Набагато легше збити звичайний літак, як це не дивно
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13.03.2022 11:59 Відповісти
Передали ж десь гвинтівки, щоб збивати....
хоча б біля війскового аеродрому групу зробили, він якраз перед ударом літав
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13.03.2022 12:09 Відповісти
Особливо як що там є геолокація.
 Це ж треба додуматись у військовий час викладати в інтернет щось повязане з нашими позиціями.
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13.03.2022 11:42 Відповісти
у кацапстана есть военные спутники-им та геолокация от гугла до лампочки.
Хотя конечно такие невоенные придурки типа арахамии -помогают им не кисло своими безответственными селфи,не понимая угрозу
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13.03.2022 13:16 Відповісти
Цигана отого приберіть бо він вже бісить всю Україну.
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13.03.2022 14:55 Відповісти
Nado statam otvetit tem ze udarami po Belorus gde ruskije vojska jest,
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13.03.2022 11:37 Відповісти
Россия что, думает, что её территория неуязвима ?
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13.03.2022 11:43 Відповісти
Як що вірити конспірології, то Захід на відповідає паРащі не тому що боїться, а тому що
не хоче Третю Світову не за планом - за планом Третя Світова повина початись між
Іраном і Ізраелем, це вже давно знають ті хто цікавився планами на Першу, Другу
Світові війни
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13.03.2022 11:46 Відповісти
Це сигнал для невігласів-командирів, які під час війни тримають військових великою купою у казармах
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13.03.2022 11:47 Відповісти
А я думав, що сигналом мав би бути перший день ракетної атаки 24 лютого на казарми в Одесчині, або 1 березня на казарми в Охтирці! Хіба ні ?
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13.03.2022 15:01 Відповісти
Навіть якщо й ракети залетять до Жешува , то вони говоритимуть , що занепокоєні. Я
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13.03.2022 11:52 Відповісти
ЯК НА 17 ДЕНЬ ВІЙНИ, У КАЗАРМАХ ПРОДОВЖУЮТЬ ЗНАХОДИТЬСЯ ЛЮДИ? ЯКЩО ДВА ТИЖНІ ОКУПАНТ КАЖЕ, ЩО БОМБИТЬ ВІЙСЬКОВІ ОБ'ЄКТИ, ПЗДЦ.
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13.03.2022 12:02 Відповісти
А слабо ******* по всем бункерам ***** ?
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13.03.2022 12:03 Відповісти
кремлевский гопник в очередной раз проверяет Альянс на "слабо"... Если в очередной раз проглотят ракетный удар в 25 км. от границы страны НАТО, Польши, то это будет означать, что москалям можно обстреливать и Литву и Польшу, не сильно переживая за последствия ибо вместо жесткого удара в ответ максимум что будет это опять "умиротворить" болтовней кремлевского ублюдка...
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13.03.2022 12:08 Відповісти
жесткий удар от нато в прибалтике невозможен без использования ядерного оружия-все остальное там не получится-поэтому нато в прибалтике-это больше для успокоения прибалтов
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13.03.2022 13:19 Відповісти
НАТО вже давно всрані у кущах сидять.
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13.03.2022 12:13 Відповісти
Розстріляли після відвідин полігону подоляком та арахамією.
Фотки в них класні вийшли.
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13.03.2022 12:18 Відповісти
Якби ЗЕ не попризначав всякий непотріб на ключові посади, Україна вже б визволяла тимчасово окуповані території.

Подоляку тільки за це одне треба судити. Тут відверте шкідництво.
Чому Шуфрича арештовули (хз чому відпустили, правда), а Подоляка - ні?
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13.03.2022 12:25 Відповісти
Арахамія-придурок. Подоляк-долбо*б. Можна поміняти місцяим. А ще є ЗЕ..... .
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13.03.2022 19:28 Відповісти
А на хламидию с подолячкой никто не хочет обратить внимание? Приезжают, снимают, выкладывают и тут обана... не просто удар, а массированный ракетный удар. Совпадение? А то шож... чистое, как слеза младенца совпадение...
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13.03.2022 12:25 Відповісти
Угу, цензор мав би виділити окрему новину для двох високопоставлених про-кацапських диверсантів
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13.03.2022 12:27 Відповісти
Агрохімія - ще ок, має депутатський захист . Але подоляку ж можна зразу арештувати і допитати, чи не так?
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13.03.2022 12:28 Відповісти
Удар по яворівському полігону,це насраті повні штани НАТО.
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13.03.2022 12:26 Відповісти
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13.03.2022 12:31 Відповісти
теба бомбити кацапів і тоді буде порядок НАТО це має зробити
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13.03.2022 12:55 Відповісти
24 лютого 2022 року група науковців ЗСУ Украіни виявила 5-ту расу на планеті Земля-АЛКАЛОІДНУ!!! В результаті нетривалих наукових досліджень був виделений домінантний ген з геному цієі раси, з яскраво вираженими ознаками **гієношакаломародерство**. Робочим матеріалом для науковоі групи прислужилась обглодана кістка невідомоі істоти(є припущення,що кістка належала істоті відомою в цівілізованому світі *кацап*). Кістка була відібрана від пса,який із задоволенням гриз в подальшому досліджуваний науковий матеріал. Назва раси робоча. Цілком можлива зміна назви раси на більш точну. Наукові дослідження тривають. Наукова група ЗСУ Украіни.
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13.03.2022 19:49 Відповісти
 
 