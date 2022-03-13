Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

Російські військові вдарили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині – це сигнал для НАТО та знищення ланцюжка передачі зброї з ЄС в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Це спроба сигналу для НАТО, бо вчора була заява Путіна про те, що Росія буде нищити всі ланцюжки передачі зброї із Заходу на територію України. В цьому випадку – це один з таких сигналів. Це, на жаль, наша реальність на найближчий тиждень. І до цього треба трошки спокійніше ставитися. Ми входимо в достатньо довгу стадію війни. Бліцкригу росіянам не вдалося. І в нас є два варіанти: або здаватися, або воювати. А ми воюємо, тому нам слід запастися терпінням і не вестися на деморалізацію. Попереду ще точно кілька напружених складних психологічно тижнів", - сказав Денисенко.

Також радник МВС додав, що війська РФ розширюють свою географію і хочуть показати, що немає жодної точки в Україні, до якої не могли б дістатися, де можна бути спокійними, де б люди не змушені були сидіти у підвалах в очікуванні повітряної тривоги.

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Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, російські агресори завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (колишній Яворівський полігон Сухопутних військ України).