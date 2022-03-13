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Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА

На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Проте згідно з новими даними кількість загиблих склала 35 осіб. Збільшилась і кількість поранених.

Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями. Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!", - зазначив Максим Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

Нагадаємо, сьогодні вночі окупант випустив 30 ракет на Міжнародний центр миротворчості та безпеки у с.Старичі Яворівського району. Раніше повідомляли, що 9 осіб загинули, а 57 отримали поранення.
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Топ коментарі
+68
.... на 18й день войны не догадывались, что враг может ударить по военному полигону и не рассредоточили личный состав?
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13.03.2022 12:43
+41
За такий катастрофічний прорахунок голови треба відкручувати.
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13.03.2022 12:47
+41
Я вже давно служив в армії, але й досі пам'ятаю, що при загрозі обстрілу, треба розосереджуватися. А тут, при всьому, при тому, людей тримали у стаціонарних приміщеннях, які є на усіх картах. І це при наявності касетних боєголовок, які накривають велику площу. У нас війна, чи що?
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13.03.2022 12:49
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А що , Яворів обстріляли з Яремчи кустарними виробами з нізьким ТНТ ?!

Ну відкрийте хоч раз ВТХ цього "Куполу" , якщо щось розумієте в технічних характеристиках .

Ви хоч в курсі скільки додаткових "Байрактарів" можно було б купити за ціну того "Куполу" , який для українських реалій , як мертвому припарка .
Й йще замислитеся , якщо б "Купол" був би таким універсальним , чому тоді Ізраїль має йще кілька "Петріотів" ?!

Це зброя проти шахідів , яких по 100 штук за раз відправляють пускати ракети зі 100 різних місць .
100 труб з зарядом в 10-50 ТНТ це зовсім не те , що називається крилатою ракетою з зарядом в 500 - 1000 кг .
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13.03.2022 13:34 Відповісти
Гаразд, не буду сперечатись. Але все одно "партнери" окрім "Стінгерів" не запропонували НІЧОГО більш ефективного проти крилатих ракет. Просто познущались.
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13.03.2022 14:12 Відповісти
Знущаннпя, це замовляти стінгери й літаки на шостій день війни... над здорови глуздом і власною країною...
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13.03.2022 17:03 Відповісти
Горе. Вечная память погибшим. Выздоровления раненым.Позор трусливому западу.
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13.03.2022 13:00 Відповісти
Багато питаннь до командування полігону!!Чому..... ????!!!!
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13.03.2022 13:00 Відповісти
Розпочинаємо в 14 областях навчальний процес.
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13.03.2022 13:01 Відповісти
По моєму у нас ще багато тупих хенералів, з яких треба зривати погони і відправляти на передову в якості солдатів, щоб вчилися воєнному мистецтву з нуля, невже не можна було проводити навчання в іншому місці,а не на старих полігонах, військові стали живою мішенню. Хто відповість за цю злочинну халатність? У військовий час така ганьба змивається тільки кров'ю на передовій.
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13.03.2022 13:04 Відповісти
ти хоч розумієш, що таке військовий полігон?
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13.03.2022 19:52 Відповісти
це така штука де однією ракетою можна 200чоловік покласти
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14.03.2022 00:40 Відповісти
Тарас Олексій daef7e51 ідіот
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14.03.2022 06:44 Відповісти
На час обстрілу ще була активна (години 2) повітряна тривога, а люди знах. у корпусах. Ну як так. Тим більше, там зараз багато добровольців з інших країн. Знайомому пощастило - був у сусідньому корпусі.
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13.03.2022 13:09 Відповісти
всім просто пох?
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13.03.2022 13:12 Відповісти
в армії виконують команди.Тривога була а команди ні
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14.03.2022 00:41 Відповісти
Я не перестаю дивуватись: https://i.ibb.co/Sxs7JXh/342456789.jpg
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Знову спроба перекинути відповідальність на українців?
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
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13.03.2022 14:19 Відповісти
Арахамію з Подоляком за фоточки з полігону розтріляти!!!
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13.03.2022 13:11 Відповісти
ті фоточки є всюди
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13.03.2022 13:13 Відповісти
Але представники ОПи ЗЕ не всюди їздять і засвідчують важливість об"єкту!
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13.03.2022 13:29 Відповісти
кто усрався ? невистка. так ото и ты.
как будто кацаплы не знали про явороский полигон. и где он находится!
не мели чушню про фоточки. этот объект стратегического значения не был засекречен.
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13.03.2022 20:01 Відповісти
Это ты не мели чушь! Во время войны не живут всем скопом в казармах. Это аксиома. Но вот благодаря этим двум дебилам, русня узнала, что это не так, и ударила.
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13.03.2022 20:26 Відповісти
А що не знали що війна в Україні і сиділи на обсижених місцях......???? Командування олені....
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13.03.2022 13:13 Відповісти
Почему олени? Там, как и везде, "люби друзи"режиссеры, осветители и сценаристы из 95 квартала.
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13.03.2022 13:38 Відповісти
Командування полігону тупі придурки на рівні зрадників.....
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13.03.2022 13:15 Відповісти
"...згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..."
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13.03.2022 13:24 Відповісти
Просто перечитайте цей твіт за 6 березня і все стане зрозумілим.
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500431004670078978?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500431004670078978%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2*********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324
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13.03.2022 13:28 Відповісти
вот о том и разговор. меньше инфы в эфир. сами себе делаем вот такой ******.
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13.03.2022 13:37 Відповісти
і чому я не здивований....
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13.03.2022 18:23 Відповісти
1. Від знайомих знаю, що багато(?) розташовані поспіхом/аби як/чим більше - тим краще, вистачає бардаку, забагато робиться для звітності(???) тощо.
2. Що ви, панове, хочете від полігону "у комплексі", якщо вже років пр. 25 там керує цілий Генерал-ПОЛКОВНИК(???!) Ткачук, реальний злодій (по московські - вор).
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13.03.2022 13:32 Відповісти
Я у Львові мешкаю, близько від центру, спав, прокинувся від сирени пр. початок 4-ї, у підвал не пішов, читав вже новини, безвітряна погода тихо.., на початку 6-ї почув "хлопки", згадав відразу службу\бойові стрельбі у Саришагані (так само як повітрянний підрив). Майже 2 години!!!!!!
Це злочин, військовий злочин! З кого будуть зірвані погони????
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13.03.2022 14:07 Відповісти
з порошенка
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14.03.2022 00:42 Відповісти
Йде справжня війна,а деякі навмисно збираються в купи. Щоб кацапам було легше поцилювати?
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13.03.2022 13:32 Відповісти
ЭТО НЕ ДАЕТ ПРАВО КРЕМЛЕВСКИМ ФАШИСТАМ УБИВАТЬ СТАРИКОВ И КАЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ! ЭТО НЕ ДАЕТ ИМ ПРАВО УБИВАТЬ МУЖЧИН! ВЫ В ИЗРАИЛЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ПУТЛЕР ПОВТОРНО УБИЛ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА СКИНУВ БОМБУ НА БАБИН ЯР? ЕСЛИ ИЗРАИЛЬ НЕ ВСТУПИТ В ВОЙНУ ТО ОН СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ ПУТИНА И ЕГО ДРУЖКОВ КРОВАВЫХ ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОТ ХАМАСА ДО ИГИЛ! СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ АСАДУ!
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13.03.2022 13:40 Відповісти
Знову спроба перекинути відповідальність на українців?
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
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13.03.2022 14:20 Відповісти
За таке керівника полігону віддати під трибунал.
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13.03.2022 13:42 Відповісти
подоляка, який поширив фотки з добровольцями
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13.03.2022 18:24 Відповісти
Зараз посиленно піарять деяких "вяликих керівників"
(не будемо їх називати у воєнний час)
Але неготовність ППО - на їх совісті.
КБ "Луч" був готовий запустити у виробництво "зенітки"
ще кілька років тому.
Зате дороги в Україні чудові. Для рашистських танків...
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13.03.2022 13:54 Відповісти
почему они не были в бомбоубещище? что сирена тревоги не сработала? или?....
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13.03.2022 13:59 Відповісти
А де хоч якесь оповіщення, сумно від такого, шкода стільки життів... Царство небесне, вічна пам'ять. Це страшна війна, а не просто війна і воюють з нами нелюди.
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13.03.2022 14:00 Відповісти
Львівський аеропорт ім. Данила галицького може бути наступним. Треба евакуювати мирне населення з вул. Любінської і прилеглих районів.
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13.03.2022 14:06 Відповісти
батьки в Новояворівську живуть, бачили,як спалахи перехоплених ракет відбивалися на 19му домі, це в Старичах маскалі гатили
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13.03.2022 14:12 Відповісти
А 6го березня там Подоляк фоткався і постив фотки в соцмережі з назвою локації - розстріляти за законами воєного часу за зраду Батьківщини.
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13.03.2022 15:06 Відповісти
В Украине не один полигон. А степень важности этих полигонов легко оценить по посещению первыми лицами государства, которые любят попиариться. Доходит? Если нет, то таблетки тебе вряд ли помогут - здесь проблема с IQ. А то, что ты пишешь про расчет системы координат и обход ППО вообще на голову не налазит. Если бы у нас ПВО было стационарным, то различные тупые инстаграмщики давно бы нас без него оставили. Кроме того, не стоит переоценивать возможности кацапов по координатам кирпичиков. Они первым залпом ракет в начале войны по кладбищам самолетов упороли, что спасло нашу боевую авиацию.
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Я понимаю, что одноклеточные верят всему, что скажут по телевизору. Кладбищам самолетов на аэродромах не один десяток лет. Как ты в этом умудрился усмотреть хитрость? Хитростью бы было, если бы эти самолеты кто-то перед войной решил отремонтировать, а так это просто криворукость и неумение работать со спутниковыми картами. А отсутствие запаса воды и продовольствия в осажденных городах даже на неделю - это тоже военная хитрость? А мобилизация и раздача оружия теробороне уже после начала войны тоже хитрость? Да если бы Запад не начал готовить свое общество к предстоящей войне, то до сих пор бы ты слышал одни озабоченности. Запад к войне готовился, а вот ОП - нет. Хитрости в их действии не усматривается, а вот тупость - да.
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13.03.2022 22:14 Відповісти
Так рвёшь глотку за Подоляка с Арахамией, что возникает смутное подозрение, что ты готовил этот репортаж.
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13.03.2022 22:47 Відповісти
Ответка за Донбасс будет, когда ВСУ спалят Кремль!
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13.03.2022 15:32 Відповісти
Два этих недоделанных идиота - переговорщика и сдали врагу все позиции по которым запустили ракеты
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13.03.2022 15:24 Відповісти
В дороги все деньги ушли. Нужно ведь в самую первую очередь сделать надежную оборону страны, а потом строить что-то в стране, а не наоборот. Тем более уже это была не новость, 8 лет война идет. Дороги кстати хорошие сделали и в Луганске с Донецком, перед оккупацией. У украинской власти пунктик на дорогах. А ПВО где? Где бригады прорывающиеся к Мариуполю?
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13.03.2022 15:43 Відповісти
В нас є Вільха - ******* по Криму чи воронежу, мацкві...
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13.03.2022 15:56 Відповісти
Дороге селфі.
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13.03.2022 16:27 Відповісти
Бл*... а воронежский..ростовский полигоны когда будут обстреляны ?!
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13.03.2022 17:04 Відповісти
Це просто жесть.
Як так???
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Какой военный стан, если не обьявлена война России. Айти сфера вся на удаленке. Каждый готов официозом 200 тысяч внести чтобы продолжать нормально работать. Сейчас очередь записаться в то. Не можете обеспечить всех оружием, касками, брониками? Нех тогда насильно держать в стране
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14.03.2022 06:32 Відповісти
ВІЙНУ обявляє агресор...якщо ще не дійшло...
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14.03.2022 07:14 Відповісти
з місця-з 30ти ракет прорвались 8...
в нас сильне ппо...працюють по повній...
щодо тих засранців з селфі...ми все памятаємо...але в нас спільний ворог...ми всі разом...биймо ворога...і не давайте їм нас розсварити...
Слава Україні!
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14.03.2022 07:20 Відповісти
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