Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА

На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Проте згідно з новими даними кількість загиблих склала 35 осіб. Збільшилась і кількість поранених.

Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.



"Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями. Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!", - зазначив Максим Козицький.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупант випустив 30 ракет на Міжнародний центр миротворчості та безпеки у с.Старичі Яворівського району. Раніше повідомляли, що 9 осіб загинули, а 57 отримали поранення.