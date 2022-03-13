Обстріл Яворівського полігону: 35 загиблих, 134 - поранених, - Львівська ОВА
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На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Проте згідно з новими даними кількість загиблих склала 35 осіб. Збільшилась і кількість поранених.
Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями. Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!", - зазначив Максим Козицький.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупант випустив 30 ракет на Міжнародний центр миротворчості та безпеки у с.Старичі Яворівського району. Раніше повідомляли, що 9 осіб загинули, а 57 отримали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Ну відкрийте хоч раз ВТХ цього "Куполу" , якщо щось розумієте в технічних характеристиках .
Ви хоч в курсі скільки додаткових "Байрактарів" можно було б купити за ціну того "Куполу" , який для українських реалій , як мертвому припарка .
Й йще замислитеся , якщо б "Купол" був би таким універсальним , чому тоді Ізраїль має йще кілька "Петріотів" ?!
Це зброя проти шахідів , яких по 100 штук за раз відправляють пускати ракети зі 100 різних місць .
100 труб з зарядом в 10-50 ТНТ це зовсім не те , що називається крилатою ракетою з зарядом в 500 - 1000 кг .
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
как будто кацаплы не знали про явороский полигон. и где он находится!
не мели чушню про фоточки. этот объект стратегического значения не был засекречен.
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500431004670078978?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500431004670078978%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2*********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324
2. Що ви, панове, хочете від полігону "у комплексі", якщо вже років пр. 25 там керує цілий Генерал-ПОЛКОВНИК(???!) Ткачук, реальний злодій (по московські - вор).
Це злочин, військовий злочин! З кого будуть зірвані погони????
Це не влада/през/відповідальні особи некомпетентні, а їм поганий народ дістався в управління???
(не будемо їх називати у воєнний час)
Але неготовність ППО - на їх совісті.
КБ "Луч" був готовий запустити у виробництво "зенітки"
ще кілька років тому.
Зате дороги в Україні чудові. Для рашистських танків...
Як так???
в нас сильне ппо...працюють по повній...
щодо тих засранців з селфі...ми все памятаємо...але в нас спільний ворог...ми всі разом...биймо ворога...і не давайте їм нас розсварити...
Слава Україні!