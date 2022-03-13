Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС, – Жовква
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Единственной альтернативой переговорам Украины с РФ является еще более кровавая война с распространением на другие страны Европы.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приглашаем каждый день. Президент это делает разными каналами - и через коллег-президентов, и лидеров мировых государств. Пока он (Путин – ред.) не отвечает положительно на это приглашение. Но будем надеяться, что в конечном итоге это произойдет. Потому что единственной альтернативой переговоров является еще более кровавая война с еще большим количеством жертв, и с российской стороны также, и дальше ее распространение на другие страны Европы. Это альтернатива", - сказал Жовква.
Он подчеркнул, что президент обращается если не к каждому, то к половине лидеров, с которыми говорит президент Украины, с просьбой, если есть такая возможность, "донести Путину сигналы, которые, к сожалению, мы не можем донести сейчас напрямую".
При этом Жовква выразил надежду, что все-таки эти переговоры очень скоро состоятся.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
Бамбук ?
Поки українська армія не розтрощить 50 тисяч орків тільки 200х , поки не буде 10 тисяч полонених окрів й 20 тисяч в оточенні ніяки іноземні інвестиції не прийдуть в країну .
Бо для інвестицій потрібні гарантії , що спроба окупації не півториться .
А без 200-300 млд. іноземних субсидій в Україна буде стан економіки не крайщий ніж в ********** з усіма їх санкціями .