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Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС, – Жовква

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Альтернативой переговорам является еще более кровавая война и распространение ее на страны ЕС, – Жовква
Фото: bituk.media

Единственной альтернативой переговорам Украины с РФ является еще более кровавая война с распространением на другие страны Европы.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приглашаем каждый день. Президент это делает разными каналами - и через коллег-президентов, и лидеров мировых государств. Пока он (Путин – ред.) не отвечает положительно на это приглашение. Но будем надеяться, что в конечном итоге это произойдет. Потому что единственной альтернативой переговоров является еще более кровавая война с еще большим количеством жертв, и с российской стороны также, и дальше ее распространение на другие страны Европы. Это альтернатива", - сказал Жовква.

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Он подчеркнул, что президент обращается если не к каждому, то к половине лидеров, с которыми говорит президент Украины, с просьбой, если есть такая возможность, "донести Путину сигналы, которые, к сожалению, мы не можем донести сейчас напрямую".

При этом Жовква выразил надежду, что все-таки эти переговоры очень скоро состоятся.

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Топ комментарии
+60
Валянок! У війні спочатку треба перемогти. Будь які переговори це відтермінування війни, ще жахливішої війни.
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13.03.2022 16:21
+59
Першу чеченська зупинили перемовини. Потім для Чечні було 4 спокійних роки. Кацапи перегрупувалися, оснастили армію, провели її насичене, засобами і ресурсом, врахували помилки - і вдарили вдруге. І Чечні не стало. Жовкві про це відомо?
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13.03.2022 16:21
+57
единственный выход для цивилизованного мира - это военное поражение мордора в Украине.. и больше ничего!
его разоружение и развал до московской области!
помогайте вооружением, сопливые евробздуны, пока ЗСУ защищает Европу от кабаевского фашизма..
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13.03.2022 16:20
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Час від часу цей підер з оХвісу вилазе.
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13.03.2022 17:07 Ответить
Придурок, именно ты и и такие как ты капитулянты подстрекают ***** к кровавым методам войны. ***** знает как надавить на таких капитулянтов трусливых.
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13.03.2022 17:08 Ответить
Будете як лапті лежати та гнити, тільки ***** позаглядайте в очко *****.
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13.03.2022 17:13 Ответить
ну ось і розпочалося.....дагаворподписиваем с свинособаками....а вони що всі попередні виконували
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13.03.2022 17:15 Ответить
Цей Жовква випадково не з групи переговорників Дениса Кірєєва, застреленого СБУ при затриманні за роботу на ворога?
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13.03.2022 17:22 Ответить
Схоже на то!
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13.03.2022 17:30 Ответить
Он ****!
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13.03.2022 19:32 Ответить
Які переговори ? Тільки перемога .
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13.03.2022 17:24 Ответить
Нафіг,нам цей кацапський пі@ @рок
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13.03.2022 17:27 Ответить
Переживає,що вбивці,мало заплатять
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13.03.2022 17:28 Ответить
Ця жовква вже не в перший раз розповідає про безальтернативність перемовинам! А "казачо та засланный"!
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13.03.2022 17:29 Ответить
Повилазили Гниди. РЯтують садистів
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13.03.2022 17:32 Ответить
Арестович Заспокійливий: Для всіх нас настала друга фаза психологічної втоми Вона породжує певні негативні ефекти. Які? Що саме відбувається?
https://www.facebook.com/watch/?v=1107926136729762
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13.03.2022 17:37 Ответить
Смерти мерзкого и злобного кремлёвского Упыря НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ, все иное от Лукавого, то есть ГРЕХ - уклонение от главной цели. Не будьте грешниками, ибо гореть тогда в адском пламени ядерных взрывов ещё на Земле! Я нисколько не приувеличиваю угрозу, а серьезно предупреждаю!
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13.03.2022 18:59 Ответить
интервью Закаева у Фейгина, посмотрите! Закаев говорит, что Зеленского выманят на переговоры, убъют, потом типа перемирие, а в финале поражение Украины. В советниках у Зеленского зрадники!!!!!! В чечне также было. Приближенный у Масхадова уговорил на переговоры......
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13.03.2022 20:11 Ответить
возле Зеленского крутится куча предателей и пора их прошерстить и ликвидировать.
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13.03.2022 20:35 Ответить
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13.03.2022 22:26 Ответить
Й шо ти смалишь , Жовтка ?!
Бамбук ?

Поки українська армія не розтрощить 50 тисяч орків тільки 200х , поки не буде 10 тисяч полонених окрів й 20 тисяч в оточенні ніяки іноземні інвестиції не прийдуть в країну .

Бо для інвестицій потрібні гарантії , що спроба окупації не півториться .

А без 200-300 млд. іноземних субсидій в Україна буде стан економіки не крайщий ніж в ********** з усіма їх санкціями .
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14.03.2022 18:29 Ответить
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