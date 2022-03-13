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На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВРУ.

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, не от резервного питания.

Да, наши энергетики действительно герои, но одними только подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии.

Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", – говорится в сообщении.

Также читайте: МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность

Автор: Анастасія Потіха
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Бульбофюрер щось там варнякав про неймовірні зусилля білорашки по відновленню енергопостачання ЧАЕС, і як злі біндеафци відмовлялись від його "помічі", проте він вольовим зусиллям протягнув переноску він **************** до станції. Мабуть, тепер видаватиме успіх українських енергетиків за свій.
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13.03.2022 18:41 Ответить
Да да, сам удлинитель до ЧАЭС тянул, мамой клянусь
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13.03.2022 18:54 Ответить
Да насрать. Нам бы продержаться чтобы ветер дул в сторону Беларашки и Рашки
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13.03.2022 18:41 Ответить
Впевнений, це не менший подвиг, ніж у наших захисників на передку!
Дякую, хлопці!
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13.03.2022 18:44 Ответить
Тарас Чорновіл

21 хв ·

Учора писав трошки про МАГАТЕ та їхнє загравання з москвою. Через це саме ця організація, яка покликана дбати про ядерну безпеку в світі, збивала хвилю міжнародного обурення захопленням та катастрофічними діями окупантів на об'єкті "Укриття" в Чорнобилі та на ЗАЕС. І саме МАГАТЕ поспіхом постаралося перебити термін "ядерний тероризм" раші. Зараз під впливом цьогоь органу загальмувалося введення санкцій проти Росатома.

У чому причина? Та дуже просто. Колосальна корупція. За свої криваві гроші москві вдавалося підкупаии вже кількох керівників МАГАТЕ, включно з нинішнім. Заступником керівника МАГАТЕ працює громадянин раші Міхаїл Чудаков, він і має там колосальний вплив на керівництво та кадрову політику. У апараті міжнародної організації прилаштовані біля 100 громадян раші, а скільки інших корумповано, навіть судити не беруся. Навіть штат перекладачів переважно набрали з РФії. Зрозуміло, яку спецслужбу вони всі представляють. І яким чином готують до розгляду документи. Спроба свого часу України отримати належне представництво була заблоковна. Тому нашій дипломатії вже зараз треба починати консультації з основними державами, найперше, США та Великобританією й вимагати відсторонення рашистського представництва для початку від розгляду українських питань, а надалі й добиватися перегляду кадрової політики та подолання корупції. І це вже потрібно не тільки нам, але й усьому цивілізованому світу. Бо таке керівництво МАГАТЕ саме становить ядерну загрозу.
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13.03.2022 18:59 Ответить
Будут чернобыльской чеченцы
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13.03.2022 19:14 Ответить
 
 