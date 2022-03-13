На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение

Благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВРУ.

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, не от резервного питания.

Да, наши энергетики действительно герои, но одними только подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии.

Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", – говорится в сообщении.

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