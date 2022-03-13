На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання
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Завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал ВРУ.
"Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.
Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії.
Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Дякую, хлопці!
21 хв ·
Учора писав трошки про МАГАТЕ та їхнє загравання з москвою. Через це саме ця організація, яка покликана дбати про ядерну безпеку в світі, збивала хвилю міжнародного обурення захопленням та катастрофічними діями окупантів на об'єкті "Укриття" в Чорнобилі та на ЗАЕС. І саме МАГАТЕ поспіхом постаралося перебити термін "ядерний тероризм" раші. Зараз під впливом цьогоь органу загальмувалося введення санкцій проти Росатома.
У чому причина? Та дуже просто. Колосальна корупція. За свої криваві гроші москві вдавалося підкупаии вже кількох керівників МАГАТЕ, включно з нинішнім. Заступником керівника МАГАТЕ працює громадянин раші Міхаїл Чудаков, він і має там колосальний вплив на керівництво та кадрову політику. У апараті міжнародної організації прилаштовані біля 100 громадян раші, а скільки інших корумповано, навіть судити не беруся. Навіть штат перекладачів переважно набрали з РФії. Зрозуміло, яку спецслужбу вони всі представляють. І яким чином готують до розгляду документи. Спроба свого часу України отримати належне представництво була заблоковна. Тому нашій дипломатії вже зараз треба починати консультації з основними державами, найперше, США та Великобританією й вимагати відсторонення рашистського представництва для початку від розгляду українських питань, а надалі й добиватися перегляду кадрової політики та подолання корупції. І це вже потрібно не тільки нам, але й усьому цивілізованому світу. Бо таке керівництво МАГАТЕ саме становить ядерну загрозу.