Наша цель в переговорах с РФ – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что представители украинской делегации на переговорах с РФ преследуют цель организовать встречу президентов.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"О переговорах с РФ. Ежедневно в видеоформате говорят представители нашей делегации. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный путь, но путь нужен. Наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира, для безопасности", - отметил президент.
По его словам, у Украины должна быть действенные гарантии.
"Не как по Будапешту и не как в нашем небе, а так, чтобы украинцы могли сказать "вот это работает, вот это гарантии". Говорить нужно", - добавил Зеленский.
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Что за маниакальное желание поболтать с ******? На что он рассчитывает, не пойму
Чи можливо вирішив навіть ціною свого життя знищити шизопута - домовиться про зустріч, маячок для наведення ракети в дупу і хана обідвом, але він врятував світ. Тоді я підтримую присвоєння йому героя України, посмертно.
Вангую : раз это так раскручивается - значит есть подковёрка какая-то..Типа два великих принесли мир ! А то что отдали порлностью две области и контрольнад водой в Крым - так это мелочи..людей же спасли...
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВМЕСТЕ С УКРАИНСКИМ ЛИДЕРОМ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1, ВОЗМЕСТИТЬ ВЕСЬ УЩЕРБ УКРАИНЕ.
2.ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
3.ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ.
5,ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОИ
ГОСУДАРСТВА И С ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ИЛИ НАТО.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
Вовочка, гребанный ты хер! Вместо своих сопливых видосиков, ты должен с Байденом работать. С Джонсоном работать. Встречаться с ними. Бегать за ними. Покоя не давать. Давть на них, уговаривать, находить решения и тд и тп. Со всеми кто помогает. С первыми лицами. Кроме тебя, этого никто не может сделать! Где ты, греб твою мать? Мечешься, как та обезьяна между телекамерой и путлером. Так войну не выиграть, Вова. Так можно только всё про...ать. А может это и есть твоя задача? А, Вова?