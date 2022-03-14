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Наша цель в переговорах с РФ – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Наша цель в переговорах с РФ – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители украинской делегации на переговорах с РФ преследуют цель организовать встречу президентов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"О переговорах с РФ. Ежедневно в видеоформате говорят представители нашей делегации. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный путь, но путь нужен. Наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира, для безопасности", - отметил президент.

По его словам, у Украины должна быть действенные гарантии.

"Не как по Будапешту и не как в нашем небе, а так, чтобы украинцы могли сказать "вот это работает, вот это гарантии". Говорить нужно", - добавил Зеленский.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+75
без коментарів! ну, є мєчта у пацана - побачити самого , великого і жахливого Пу! дегенерат!
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14.03.2022 00:45
+73
Дуже дивна «мета». Шо йому медом помазана та зустріч? Не можу зрозуміти які у нього очікування.
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14.03.2022 00:46
+48
Зеленський думає, що буде мати на путіна такий вплив, що той зразу капітулює і забереться з України. Це оманлива думка, і, думаю, що така зустріч скоріше зашкодить Україні, ніж буде корисна.
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14.03.2022 00:47
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Автограф сильно хочет взять, придурок..
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14.03.2022 09:27 Ответить
А давайте скинемся и купим зеленскому телефон - пускай позвонит и поговорит, если ему так хочется. Ну или по-крутому - по скайпу.
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14.03.2022 09:37 Ответить
Хм, где-то я это уже слышал. Посмотреть путину в глаза, рассмешить его, и сойтись где-то посередине.
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14.03.2022 09:53 Ответить
Посмотреть в глаза? (с), Надо просто перестать стрелять! (с)
Что за маниакальное желание поболтать с ******? На что он рассчитывает, не пойму
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14.03.2022 10:04 Ответить
Владимир Александрович , объясните , о чем можно говорить с террористом и убийцей .Не о чем разговаривать нужно воевать . Пока они сами не попросят о переговорах . Они нарушили уже все ,что можно Бешенную собаку только пристреливают
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14.03.2022 10:05 Ответить
Да не будет пынька с ним разговаривать. Потому что очкошник подземный
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14.03.2022 10:06 Ответить
Эрефия, это бешеная собака , которая угрожает всему Миру Почему , долбаные политики этого не хотят видеть , вас проклянут скоро все человечество
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14.03.2022 10:14 Ответить
Зеленський замочить куйла на зустричі......
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14.03.2022 10:15 Ответить
Это шо то маниакальное, как и с дорогами строить, строить.... Вот с этим желанием личной встречи будет, как и с дорогами - дорого, шо то сделали, а они сейчас и нах не нужны - надо было вооружение для ЗСУ.
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14.03.2022 10:24 Ответить
Ну не ждут люди встреч президентов. ***, зеленский опять туда же. Люди ждут Мира! А рейтинг зеленского только упадет от этой встречи. Что можно решать с Путиным?
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14.03.2022 10:31 Ответить
тільки гідно себе почав поводити і тут знову за старе. Схоже, що зеля теж схильний однією недоречною дією знищити весь напрацьований за останні тижні авторитет.
Чи можливо вирішив навіть ціною свого життя знищити шизопута - домовиться про зустріч, маячок для наведення ракети в дупу і хана обідвом, але він врятував світ. Тоді я підтримую присвоєння йому героя України, посмертно.
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14.03.2022 10:32 Ответить
Это вправду маниакальный зеленый бред , за котрпый украинцы платят немыслимую цену....
Вангую : раз это так раскручивается - значит есть подковёрка какая-то..Типа два великих принесли мир ! А то что отдали порлностью две области и контрольнад водой в Крым - так это мелочи..людей же спасли...
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14.03.2022 10:42 Ответить
Я думаю Зеленський впевнений в здатності переконати ***** своєю, безумовно, видатною харизмою. Я також думаю і навіть впевнений, що ці сподівання марні бо ***** це не людина, це функція - КДБшний алгоритм знищення людства. Нічого людського в ньому давно не залишилось...
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14.03.2022 10:48 Ответить
А ЧО ОН ОПЯТЬ ДАСТ ГАРАНТИИ ? ГАРАНТИЯ ЭТО УКРАИНСКИЙ НАРОД! СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.03.2022 10:58 Ответить
ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! НИКАКИХ ВСТРЕЧ С АГРЕССОРОМ . ВСТРЕЧА НЕ ДАСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛТАТОВ УКРАИНЦАМ . КАК МОЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ С ТЕМ КТО УНИЧТОЖАЕТ ТВОЙ НАРОД. СЛАВА УКРАИНЕ!
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВМЕСТЕ С УКРАИНСКИМ ЛИДЕРОМ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1, ВОЗМЕСТИТЬ ВЕСЬ УЩЕРБ УКРАИНЕ.
2.ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
3.ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ.
5,ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОИ
ГОСУДАРСТВА И С ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ИЛИ НАТО.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.03.2022 11:16 Ответить
ГАРАНТИЯ ЭТО НАРОД УКРАИНЫ ! СЛАВА УКРАИНЕ! КТО ТО ЕЩЕ ЭТО НЕ ПОНИМАЕТ КАЖИСЬ. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.03.2022 11:19 Ответить
Зеленский дурачок или зрадник.какие вообще могут быть переговоры с ******?!он же весь сочится ложью!
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14.03.2022 11:21 Ответить
Он с укоризной посмотрит маньяку в глаза и тот опустив повинную голову сам пойдёт в Гаагу, подталкивая впереди себя оленевода со стадом гебельсенят
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14.03.2022 11:41 Ответить
Похоже через ярмачку дан сигнал потянуть время для перегруппировки рашистских войск и выигрыша во времени для подтягивания всего, что собирает путлер по всему миру.
Вовочка, гребанный ты хер! Вместо своих сопливых видосиков, ты должен с Байденом работать. С Джонсоном работать. Встречаться с ними. Бегать за ними. Покоя не давать. Давть на них, уговаривать, находить решения и тд и тп. Со всеми кто помогает. С первыми лицами. Кроме тебя, этого никто не может сделать! Где ты, греб твою мать? Мечешься, как та обезьяна между телекамерой и путлером. Так войну не выиграть, Вова. Так можно только всё про...ать. А может это и есть твоя задача? А, Вова?
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14.03.2022 11:42 Ответить
зачем?
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14.03.2022 14:05 Ответить
Зеленский единственный лидер мирового уровня, который не боится Путина, поэтому Путин избегает встречи. Встреча должна произойти. Даже отрицательный результат полезен
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16.03.2022 07:10 Ответить
Зашкаливает уровень ненависти насекомых на Цензоре к Зеленскому, но только он может победить Путина
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16.03.2022 07:16 Ответить
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