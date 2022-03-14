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ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук

Войска РФ понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.

"ВСУ пошли в контратаку под Изюмом! На этом направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступил", - рассказал он.

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Топ комментарии
+35
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14.03.2022 09:26
+33
завтра выложу красивое от туда с московски "витязи" в бараньих шкурах - дохлые и жаренные
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14.03.2022 09:22
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:22
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завтра выложу красивое от туда с московски "витязи" в бараньих шкурах - дохлые и жаренные
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14.03.2022 09:22 Ответить
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14.03.2022 09:26 Ответить
прєкраті русофобію..
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14.03.2022 09:57 Ответить
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14.03.2022 09:59 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:22 Ответить
Успіхів ВАМ наші захисники,і бережіть СЕБЕ
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14.03.2022 09:22 Ответить
А що з Одеси видніше, що робиться в Харківській області?!
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14.03.2022 09:23 Ответить
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1397950973994260/
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14.03.2022 09:24 Ответить
Ізюм? Одеська ОДА? Все вірно?
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14.03.2022 09:24 Ответить
Харківська ОДА
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14.03.2022 09:31 Ответить
речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації
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14.03.2022 09:57 Ответить
населені пункти Топольське, Шпаківка, Донецькеце у Харківській області
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14.03.2022 10:01 Ответить
До чого тут це? Річ у тому хто віщає.
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14.03.2022 10:04 Ответить
Та поліз, куди не просили, та й все, треба чекати офіційні заяви
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14.03.2022 10:14 Ответить
Найкращий захист це атака! звірів Z потрібно вбивати і в їхньому лігві ....
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14.03.2022 09:26 Ответить
****** кацапов, родные! ****** их всех!
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14.03.2022 09:36 Ответить
Слава ЗСУ
Береги вас Боже, повертайтесь живыми с победой
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14.03.2022 09:48 Ответить
Изюм - это ж Харьковская область... При чем тут Одесский чувак?
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14.03.2022 09:53 Ответить
Когда они уже по югу пойдут?
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14.03.2022 10:12 Ответить
я позавчера ,по милости Божией,выехал с семьей с села возле балаклеи.Были тяжелые бои.народ без света и хлеба,без лекарств под обстрелами.У нас с одной стороны села стояли ЗСУ с другой z.За день с села выбили россиян и начали атаковать балаклею(которая под русскими).Были дуэли арты и работа авиации.Сегодня узнал из соцсетей что народ вывозят с балаклеи в днепр.это значит что балаклею освободили?кто знает?
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14.03.2022 10:27 Ответить
Навчись кацапів правильно називати...дебіл...
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14.03.2022 10:33 Ответить
Слухай "патриот",те що не захотив писати образливі вислови у бік канабалів нечего не змінює.Для мене вони як були фашисти-канібали так і залишилися,але це субьективне судження,а суд належить тільки Господеві-мне отмшение,Я воздам(Святе Письмо).А мудрий Соломон радив не радіти коли Бог судить ворогів-бо Господь відмінить присуд.В моєму світогляді це майже біблійна війна.Я бачу що Бог предал россиян в руки украинцев,для того щоб здійснити свій суд.Але можливо я помиляюся і це є суд і над украінцями.Можливо все перейде в третю світову ,чи ядерну війну-але образами все одно нічого не вирішити.Для мене россіяни просто зазамбовані люди до яких треба ставиться з милосердям(як би кому це не здовалося диким).россіян треба всіма шляхами відправити в 18 сторріччя.
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14.03.2022 11:04 Ответить
де вони по своєму розвитку і мають бути-іншого шляху вилікувати канібалів нема
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14.03.2022 11:06 Ответить
ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом Джерело: https://censor.net/ua/n3324846

Слава Богу, слава Україні.
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14.03.2022 10:43 Ответить
 
 