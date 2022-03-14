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ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом, - речник штабу Одеської ОДА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом, - речник штабу Одеської ОДА Братчук

Війська РФ зазнали втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.

"ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом! На цьому напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зірвали евакуацію населення з Ізюму, - глава Харківської ОВА Синєгубов
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Топ коментарі
+35
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14.03.2022 09:26
+33
завтра выложу красивое от туда с московски "витязи" в бараньих шкурах - дохлые и жаренные
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14.03.2022 09:22
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:22
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завтра выложу красивое от туда с московски "витязи" в бараньих шкурах - дохлые и жаренные
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14.03.2022 09:22 Відповісти
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14.03.2022 09:26 Відповісти
прєкраті русофобію..
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14.03.2022 09:57 Відповісти
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14.03.2022 09:59 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:22 Відповісти
Успіхів ВАМ наші захисники,і бережіть СЕБЕ
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14.03.2022 09:22 Відповісти
А що з Одеси видніше, що робиться в Харківській області?!
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14.03.2022 09:23 Відповісти
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1397950973994260/
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14.03.2022 09:24 Відповісти
Ізюм? Одеська ОДА? Все вірно?
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14.03.2022 09:24 Відповісти
Харківська ОДА
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14.03.2022 09:31 Відповісти
речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації
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14.03.2022 09:57 Відповісти
населені пункти Топольське, Шпаківка, Донецькеце у Харківській області
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14.03.2022 10:01 Відповісти
До чого тут це? Річ у тому хто віщає.
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14.03.2022 10:04 Відповісти
Та поліз, куди не просили, та й все, треба чекати офіційні заяви
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14.03.2022 10:14 Відповісти
Найкращий захист це атака! звірів Z потрібно вбивати і в їхньому лігві ....
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14.03.2022 09:26 Відповісти
****** кацапов, родные! ****** их всех!
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14.03.2022 09:36 Відповісти
Слава ЗСУ
Береги вас Боже, повертайтесь живыми с победой
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14.03.2022 09:48 Відповісти
Изюм - это ж Харьковская область... При чем тут Одесский чувак?
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14.03.2022 09:53 Відповісти
Когда они уже по югу пойдут?
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14.03.2022 10:12 Відповісти
я позавчера ,по милости Божией,выехал с семьей с села возле балаклеи.Были тяжелые бои.народ без света и хлеба,без лекарств под обстрелами.У нас с одной стороны села стояли ЗСУ с другой z.За день с села выбили россиян и начали атаковать балаклею(которая под русскими).Были дуэли арты и работа авиации.Сегодня узнал из соцсетей что народ вывозят с балаклеи в днепр.это значит что балаклею освободили?кто знает?
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14.03.2022 10:27 Відповісти
Навчись кацапів правильно називати...дебіл...
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14.03.2022 10:33 Відповісти
Слухай "патриот",те що не захотив писати образливі вислови у бік канабалів нечего не змінює.Для мене вони як були фашисти-канібали так і залишилися,але це субьективне судження,а суд належить тільки Господеві-мне отмшение,Я воздам(Святе Письмо).А мудрий Соломон радив не радіти коли Бог судить ворогів-бо Господь відмінить присуд.В моєму світогляді це майже біблійна війна.Я бачу що Бог предал россиян в руки украинцев,для того щоб здійснити свій суд.Але можливо я помиляюся і це є суд і над украінцями.Можливо все перейде в третю світову ,чи ядерну війну-але образами все одно нічого не вирішити.Для мене россіяни просто зазамбовані люди до яких треба ставиться з милосердям(як би кому це не здовалося диким).россіян треба всіма шляхами відправити в 18 сторріччя.
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14.03.2022 11:04 Відповісти
де вони по своєму розвитку і мають бути-іншого шляху вилікувати канібалів нема
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14.03.2022 11:06 Відповісти
ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом Джерело: https://censor.net/ua/n3324846

Слава Богу, слава Україні.
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14.03.2022 10:43 Відповісти
 
 