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Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта

Украинские сообщества за рубежом активно помогают дипломатам обеспечивать надежную поддержку Украины со стороны иностранных правительств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Отмечается, что благодаря состоявшимся в воскресенье многотысячным митингам и акциям солидарности с нашим государством давление на Россию становится более мощным.

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта 01 Санкции

- Центральный банк Багамских островов запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которых распространяется действие санкций Запада

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта 01Изоляция РФ

-Ппроизводитель обуви одежды Vans приостанавливает доставку товаров покупателям в России

– "Тойота Мотор Россия" приостановила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге, а также импорт автомобилей в РФ

– Немецкий производитель техники Bosch заявил, что остановил поставки в РФ. Компания также сообщила, что находится в процессе прекращения производства на двух заводах в Санкт-Петербурге.

- Система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в РФ из-за войны против Украины

- 6500 россиян не могут ни вылететь из Таиланда, ни платить за услуги, потому что их карты заблокированы из-за санкций

- Активисты украинской общины в Польше начали бессрочную блокаду перемещения товаров в РФ и Белоруссию. Поэтому на польско-белорусской границе образовалась 15-километровая очередь грузовиков с русскими и белорусскими номерными знаками.

Читайте также: Весь мир поддерживает Украину, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 13 марта

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта 01Депутинизация мира

- Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК "Челси" из-за санкций против владельца клуба российского олигарха Романа Абрамовича

- Немецкий футбольный союз отозвал звание почетного члена у бывшего канцлера Герхарда Шредера, занимающего должность председателя совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть"

- Украинская община в Варшаве провела акцию "Путинцы - из Польши!" перед комплексом, в котором проживают российские дипломаты

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта 01Акции в поддержку Украины

В течение 12-13 марта в разных уголках мира прошли массовые акции в поддержку Украины.

– В Берлине более 20 000 человек вышли на демонстрацию, чтобы поддержать Украину

– В центре Хельсинки тысячи человек вышли на марш "Матери за мир" в поддержку Украины. Акцию организовали финские матери, чтобы продемонстрировать поддержку украинским матерям и семьям, страдающим от войны

– Десятки тысяч протестующих вышли на улицы канадских городов против развязанной Россией войны в Украине. Люди требовали от правительства Канады ужесточить санкции против РФ и закрыть небо над Украиной

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

Оперативная обстановка на дипломатическом фронте на 14 марта 01Помощь

- Группа украинских детей, больных раком, прибыла на лечение в Великобританию

- 12 терминалов спутниковой связи Starlink прибыли в Киев

- Мэрия Вены отправила в Украину 6 грузовиков гуманитарной помощи, а это – 150 больничных коек, 50 носилок, одеяла и ультразвуковое оборудование

- Только в течение 13 марта из Польши в Украину отправились 25 грузовиков, 9 автобусов и 58 вагонов гуманитарной помощи
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***** не хоче в потустороннє пекло - зробімо йому пекло тут!
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14.03.2022 12:18 Ответить
Шрайк

Когда самая большая по площади страна просит самую большую по населению о помощи, потому что не может справиться с Украиной, чувство гордости за родину взмывает до небес) Поможет ли Китай России - вопрос.С которым будет разбираться страна с самой большой в мире экономикой
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14.03.2022 12:18 Ответить
Рассиянцы ошибочно считают Китай своим стратегическим партнером, а у Китая свои интересы, в том числе и откусить от мордора свой кусок. Опять же, достаточно сравнить торговый баланс Китая с США и с мордором, чтобы понять где у Китая больший интерес.
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14.03.2022 12:50 Ответить
мне вот вообще похер что там ушло из ******.
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14.03.2022 12:19 Ответить
Євгеній Жуков

Вчора о 08:26 ·



Пишут мне ,что мне очень весело)
Отвечаю мне и в14 и 15 было весело) в то время когда всем было тепло и *****)
Как говорится там нам было *****, чтоб вам здесь было *******.
По этому бойца надо было поддерживать и уважать с самого начала. А не тогда когда припекло.
Не хочешь кормить свою армию будешь кормить чужую.
По этому делайте выводы, и поднимите сопли.
Война на дворе.
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14.03.2022 12:19 Ответить
Безпілотник, що впав у Хорватії, ніс 120-кілограмову авіабомбу: з'ясувалися нові деталі

14.03.2022, 1



Безпілотник радянської розробки Ту-141 "Стриж" , який кілька днів тому впав у хорватському Загребі, ніс авіабомбу вагою 120 кг. А вибух стався під землею, що суттєво знизило наслідки.

Про це повідомляє національне телебачення HRT із посиланням на джерело в Міноборони країни. Сам же міністр оборони Маріо Баножич підтвердив, що у воронці виявлено сліди вибухівки та фрагменти авіабомби, але деталей не уточнив.

"Коли безпілотник упав на м'яку землю, вибух стався під землею. Якби бомба вдарилася об асфальт або бетон, наслідки були б катастрофічними", - наводить його джерело телеканал.
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14.03.2022 12:23 Ответить
 
 